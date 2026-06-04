Знаток искусства или в галерее ни разу не были? Попробуйте узнать 10 картин по фрагменту

А вы сможете узнать работы величайших художников без подсказок? Вот сейчас и проверим

Отличить «Девочку с персиками» от «Моны Лизы» сможет любой школьник. А если мы покажем вам только кусочек полотна или деталь заднего плана? Мы подготовили тест для тех, кто любит разглядывать мелочи. Сможете вспомнить авторов и названия шедевров по одному фрагменту? Тогда включайте визуальную память — и погнали!