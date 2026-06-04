Знаток искусства или в галерее ни разу не были? Попробуйте узнать 10 картин по фрагменту

Отличить «Девочку с персиками» от «Моны Лизы» сможет любой школьник. А если мы покажем вам только кусочек полотна или деталь заднего плана? Мы подготовили тест для тех, кто любит разглядывать мелочи. Сможете вспомнить авторов и названия шедевров по одному фрагменту? Тогда включайте визуальную память — и погнали!
Угадаете фрагмент этой картины?
«Утро» Татьяны Яблонской
«Девочка с персиками» Валентина Серова
«Опять двойка» Федора Решетникова
«Не ждали» Ильи Репина
Кто автор этого шедевра?
Федор Решетников
Игорь Грабарь
Сергей Герасимов
Аркадий Пластов
Узнаёте, откуда эти ангелочки?
Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами»
Рафаэль Санти, «Сикстинская мадонна»
Тициан, «Любовь небесная и любовь земная»
Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря»
Спорим, вы не признаете этот шедевр?
«Мона Лиза»
«Утро в сосновом лесу»
«Девятый вал»
«Бульвар капуцинок в Париже»
Что это за полотно?
«Три богатыря»
«Витязь на распутье»
«Аленушка»
«Христос и грешница»
Фрагмент чьей работы вы видите?
Казимир Малевич
Пабло Пикассо
Огюст Ренуар
Василий Кандинский
Удастся ли вам узнать этот фрагмент?
«Свобода, ведущая народ»
«Взятие Очакова русской армией»
«Дмитрий Донской на Куликовом поле»
«Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием»
Задачка для настоящих искусствоведов: часть какого полотна здесь?
«Околдованный замок», Клод Лоррен
«Тюрьма» Уильяма Хогарта
«В тюрьме», Франсиско Гойя
«Прогулка заключенных» Ван Гога
Какая картина скрывается за этим маленьким кусочком?
«Монголия»
«В пустыне»
«Христос в пустыне»
«Бурлаки на Волге»
Известный живописец Иван Шишкин больше всего любил изображать природу. Угадаете название его картины по фрагменту?
«Лес»
«Корабельная роща»
«Рубка леса»
«Лесная глушь»