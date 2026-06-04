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Образование Тест Знаток искусства или в галерее ни разу не были? Попробуйте узнать 10 картин по фрагменту

Знаток искусства или в галерее ни разу не были? Попробуйте узнать 10 картин по фрагменту

Сможете осилить этот сложный тест?

114
А вы сможете узнать работы величайших художников без подсказок? Вот сейчас и проверим | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUА вы сможете узнать работы величайших художников без подсказок? Вот сейчас и проверим | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

А вы сможете узнать работы величайших художников без подсказок? Вот сейчас и проверим

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Отличить «Девочку с персиками» от «Моны Лизы» сможет любой школьник. А если мы покажем вам только кусочек полотна или деталь заднего плана? Мы подготовили тест для тех, кто любит разглядывать мелочи. Сможете вспомнить авторов и названия шедевров по одному фрагменту? Тогда включайте визуальную память — и погнали!

ТестПройден 10 раз
1 / 10

Угадаете фрагмент этой картины?

  • «Утро» Татьяны Яблонской

  • «Девочка с персиками» Валентина Серова

  • «Опять двойка» Федора Решетникова

  • «Не ждали» Ильи Репина

2 / 10

Кто автор этого шедевра?

  • Федор Решетников

  • Игорь Грабарь

  • Сергей Герасимов

  • Аркадий Пластов

3 / 10

Узнаёте, откуда эти ангелочки?

  • Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем и двумя ангелами»

  • Рафаэль Санти, «Сикстинская мадонна»

  • Тициан, «Любовь небесная и любовь земная»

  • Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря»

4 / 10

Спорим, вы не признаете этот шедевр?

  • «Мона Лиза»

  • «Утро в сосновом лесу»

  • «Девятый вал»

  • «Бульвар капуцинок в Париже»

5 / 10

Что это за полотно?

  • «Три богатыря»

  • «Витязь на распутье»

  • «Аленушка»

  • «Христос и грешница»

6 / 10

Фрагмент чьей работы вы видите?

  • Казимир Малевич

  • Пабло Пикассо

  • Огюст Ренуар

  • Василий Кандинский

7 / 10

Удастся ли вам узнать этот фрагмент?

  • «Свобода, ведущая народ»

  • «Взятие Очакова русской армией»

  • «Дмитрий Донской на Куликовом поле»

  • «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием»

8 / 10

Задачка для настоящих искусствоведов: часть какого полотна здесь?

  • «Околдованный замок», Клод Лоррен

  • «Тюрьма» Уильяма Хогарта

  • «В тюрьме», Франсиско Гойя

  • «Прогулка заключенных» Ван Гога

9 / 10

Какая картина скрывается за этим маленьким кусочком?

  • «Монголия»

  • «В пустыне»

  • «Христос в пустыне»

  • «Бурлаки на Волге»

10 / 10

Известный живописец Иван Шишкин больше всего любил изображать природу. Угадаете название его картины по фрагменту?

  • «Лес»

  • «Корабельная роща»

  • «Рубка леса»

  • «Лесная глушь»

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Картина Художник Живопись
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