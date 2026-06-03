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Образование Бланки ЕГЭ с плохим почерком аннулируют? Ответ Рособрнадзора

Бланки ЕГЭ с плохим почерком аннулируют? Ответ Рособрнадзора

Заполнение ответов имеет четкий регламент

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Компьютер не всегда может прочитать данные с бланков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКомпьютер не всегда может прочитать данные с бланков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Компьютер не всегда может прочитать данные с бланков

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не будут автоматически оценены в ноль баллов. Как именно их проверяют, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он пояснил, что вторую часть экзамена всегда обрабатывают учителя. Часть с коротким ответом проверяет компьютер, но регламент предусматривает дополнительное внимание в обоих случаях.

«Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», — отметил Музаев в беседе с РИА Новости.

Согласно правилам заполнения, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов № 1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Категорически запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ, а также вносить информацию о своей личности.

С 1 июня стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Школьники уже написали экзамены по литературе, химии и истории. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Если в этом году вам не пришлось сдавать экзамен, а проверить свои знания хочется, то можно пройти наш тест по русскому языку. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Рособрнадзор Почерк Анзор Музаев
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