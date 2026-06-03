Бланки ЕГЭ с плохим почерком аннулируют? Ответ Рособрнадзора

Компьютер не всегда может прочитать данные с бланков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Бланки участников ЕГЭ-2026, заполненные нечитаемым почерком, не будут автоматически оценены в ноль баллов. Как именно их проверяют, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он пояснил, что вторую часть экзамена всегда обрабатывают учителя. Часть с коротким ответом проверяет компьютер, но регламент предусматривает дополнительное внимание в обоих случаях.

«Если первую часть компьютер не прочитал, тогда человек верифицирует, отсматривает и определяет точность ответа», — отметил Музаев в беседе с РИА Новости.

Согласно правилам заполнения, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов № 1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Категорически запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков ЕГЭ, а также вносить информацию о своей личности.