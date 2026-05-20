Образование В школах запускают новый профиль: чему начнут учить детей после летних каникул

Он появится в программе уже с 1 сентября

Это коснется тех учеников, кто изучает информатику в рамках углубленного уровня | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Ощепков / NGS.RU

Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Подробнее о новой программе рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, это коснется тех учеников, кто изучает информатику в рамках углубленного уровня. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.

«В пример приведу новый профиль „Искусственный интеллект“, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — цитируют Кравцова РИА Новости.

Со следующего учебного года школьники начнут изучать еще один новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Его включат в учебную программу в 2027 году. Он добавится в еженедельное расписание сразу после выхода детей с январских каникул. На него отведено 17 часов.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Образование Искусственный интеллект Информатика Минпросвещения РФ
0
0
0
0
0
Комментарии
2
Гость
43 минуты
Очередное запустение.
Гость
42 минуты
ИИ обязательно должен быть суверенным и заточен на традиционные ценности и обороне
