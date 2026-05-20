В школах запускают новый профиль: чему начнут учить детей после летних каникул

Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Подробнее о новой программе рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, это коснется тех учеников, кто изучает информатику в рамках углубленного уровня. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.

«В пример приведу новый профиль „Искусственный интеллект“, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — цитируют Кравцова РИА Новости.