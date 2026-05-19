Даже учителя завалят этот тест по истории — думаете, вы справитесь? Попробуйте ответить на 10 из 10

Чувствуете себя знатоком прошлого или думаете, что история — это лишь сухие даты из школьных учебников? Этот тест перевернет ваше представление о временах и эпохах, превратившись в захватывающее путешествие сквозь века. Вам предстоит разгадать тайны великих правителей, вспомнить переломные битвы и расшифровать секреты древних цивилизаций, изменивших облик нашей планеты. Смахните пыль с исторических хроник, включите логику и интуицию — пришло время доказать, что вы достойны звания главного эксперта по прошлому!
Этот тест — экспресс-телепорт по ключевым эпохам, от величия Древнего Рима до тайн российской монархии. Вам предстоит вспомнить, чья мудрость крепила Русь, чья корона сияла ярче солнца во Франции, и какой договор навсегда перекроил карту мира. Бросьте вызов великим императорам, бунтарям и королевам — проверьте, поддадутся ли вам главные загадки мировой истории.
Кем был Уильям Уоллес?
Борцом за независимость Шотландии
Итальянским путешественником в Монголию
Американским философом
Королем Великобритании в XIV веке
Кто короновал Карла Великого в 800 году на императорский престол?
Святой Лев IX
Папа Теодор II
Папа Лев III
Папа Урбан III
У какого французского правителя было прозвище «Король-солнце»?
У Людовика XIV
У Людовика XV
У Карла VII
У Иоанна II
В каком году умер Авраам Линкольн?
В 1865 году
В 1863 году
В 1864 году
В 1862 году
Как звали первого императора Рима?
Гней Помпей Великий
Октавиан Август
Тиберий Семпроний Гракх
Ромул Август
Представительницей какой династии была королева Великобритании Виктория?
Ганноверской
Стюартов
Плантагенетов
Нормандской
Сыном какого князя был Ярослав Мудрый?
Владимира Мономаха
Владимира Святославича
Игоря Рюриковича
Юрия Долгорукого
Бабушкой какого князя была Софья Палеолог?
Михаила Романова
Василия III
Ивана III
Ивана Грозного
Как назывался договор, который завершил Русско-персидскую войну 1826–1828 годов?
Ништадский мир
Туркманчайский мирный договор.
Белградский мирный договор
Портсмутский мирный договор
Когда состоялся перенос столицы России из Петрограда в Москву?
В марте 1918 года
В январе 1905 года
В июле 1914 года
В сентябре 1916 года
