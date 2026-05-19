Даже учителя завалят этот тест по истории — думаете, вы справитесь? Попробуйте ответить на 10 из 10

Редкий знаток дойдет до пятого вопроса без ошибок

118
Проверьте свои знания по истории — пройдите наш тест!

Чувствуете себя знатоком прошлого или думаете, что история — это лишь сухие даты из школьных учебников? Этот тест перевернет ваше представление о временах и эпохах, превратившись в захватывающее путешествие сквозь века. Вам предстоит разгадать тайны великих правителей, вспомнить переломные битвы и расшифровать секреты древних цивилизаций, изменивших облик нашей планеты. Смахните пыль с исторических хроник, включите логику и интуицию — пришло время доказать, что вы достойны звания главного эксперта по прошлому!

Этот тест — экспресс-телепорт по ключевым эпохам, от величия Древнего Рима до тайн российской монархии. Вам предстоит вспомнить, чья мудрость крепила Русь, чья корона сияла ярче солнца во Франции, и какой договор навсегда перекроил карту мира. Бросьте вызов великим императорам, бунтарям и королевам — проверьте, поддадутся ли вам главные загадки мировой истории.

Тест по истории
1 / 10

Кем был Уильям Уоллес?

  • Борцом за независимость Шотландии

  • Итальянским путешественником в Монголию

  • Американским философом

  • Королем Великобритании в XIV веке

2 / 10

Кто короновал Карла Великого в 800 году на императорский престол?

  • Святой Лев IX

  • Папа Теодор II

  • Папа Лев III

  • Папа Урбан III

3 / 10

У какого французского правителя было прозвище «Король-солнце»?

  • У Людовика XIV

  • У Людовика XV

  • У Карла VII

  • У Иоанна II

4 / 10

В каком году умер Авраам Линкольн?

  • В 1865 году

  • В 1863 году

  • В 1864 году

  • В 1862 году

5 / 10

Как звали первого императора Рима?

  • Гней Помпей Великий

  • Октавиан Август

  • Тиберий Семпроний Гракх

  • Ромул Август

6 / 10

Представительницей какой династии была королева Великобритании Виктория?

  • Ганноверской

  • Стюартов

  • Плантагенетов

  • Нормандской

7 / 10

Сыном какого князя был Ярослав Мудрый?

  • Владимира Мономаха

  • Владимира Святославича

  • Игоря Рюриковича

  • Юрия Долгорукого

8 / 10

Бабушкой какого князя была Софья Палеолог?

  • Михаила Романова

  • Василия III

  • Ивана III

  • Ивана Грозного

9 / 10

Как назывался договор, который завершил Русско-персидскую войну 1826–1828 годов?

  • Ништадский мир

  • Туркманчайский мирный договор.

  • Белградский мирный договор

  • Портсмутский мирный договор

10 / 10

Когда состоялся перенос столицы России из Петрограда в Москву?

  • В марте 1918 года

  • В январе 1905 года

  • В июле 1914 года

  • В сентябре 1916 года

Радик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
