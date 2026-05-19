Даже учителя завалят этот тест по истории — думаете, вы справитесь? Попробуйте ответить на 10 из 10

Проверьте свои знания по истории — пройдите наш тест! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Чувствуете себя знатоком прошлого или думаете, что история — это лишь сухие даты из школьных учебников? Этот тест перевернет ваше представление о временах и эпохах, превратившись в захватывающее путешествие сквозь века. Вам предстоит разгадать тайны великих правителей, вспомнить переломные битвы и расшифровать секреты древних цивилизаций, изменивших облик нашей планеты. Смахните пыль с исторических хроник, включите логику и интуицию — пришло время доказать, что вы достойны звания главного эксперта по прошлому!

Этот тест — экспресс-телепорт по ключевым эпохам, от величия Древнего Рима до тайн российской монархии. Вам предстоит вспомнить, чья мудрость крепила Русь, чья корона сияла ярче солнца во Франции, и какой договор навсегда перекроил карту мира. Бросьте вызов великим императорам, бунтарям и королевам — проверьте, поддадутся ли вам главные загадки мировой истории.

Тест Пройден 36 раз Тест по истории 1 / 10 Кем был Уильям Уоллес? Борцом за независимость Шотландии

Итальянским путешественником в Монголию

Американским философом

Королем Великобритании в XIV веке 2 / 10 Кто короновал Карла Великого в 800 году на императорский престол? Святой Лев IX

Папа Теодор II

Папа Лев III

Папа Урбан III 3 / 10 У какого французского правителя было прозвище «Король-солнце»? У Людовика XIV

У Людовика XV

У Карла VII

У Иоанна II 4 / 10 В каком году умер Авраам Линкольн? В 1865 году

В 1863 году

В 1864 году

В 1862 году 5 / 10 Как звали первого императора Рима? Гней Помпей Великий

Октавиан Август

Тиберий Семпроний Гракх

Ромул Август 6 / 10 Представительницей какой династии была королева Великобритании Виктория? Ганноверской

Стюартов

Плантагенетов

Нормандской 7 / 10 Сыном какого князя был Ярослав Мудрый? Владимира Мономаха

Владимира Святославича

Игоря Рюриковича

Юрия Долгорукого 8 / 10 Бабушкой какого князя была Софья Палеолог? Михаила Романова

Василия III

Ивана III

Ивана Грозного 9 / 10 Как назывался договор, который завершил Русско-персидскую войну 1826–1828 годов? Ништадский мир

Туркманчайский мирный договор.

Белградский мирный договор

Портсмутский мирный договор 10 / 10 Когда состоялся перенос столицы России из Петрограда в Москву? В марте 1918 года

В январе 1905 года

В июле 1914 года

В сентябре 1916 года

Другие тесты

Не останавливайтесь только на истории. У нас на сайте есть специальная тема с тестами. Там можете выбрать любой вас заинтересовавший. Есть как трудные, так и легкие, — но это для кого как.