Школьникам перед ЕГЭ обещают «гарантированную сдачу»: почему в это не стоит верить

Осталось буквально несколько недель до сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). На этом фоне активизировались мошенники, которые пользуются неуверенностью школьников. Злоумышленники обещают выпускникам «гарантированную сдачу экзамена» без особых усилий.

Речь о том, что аферисты за предварительную плату обещают подобрать персональные ключи прямо во время экзамена, а за день до него сообщают о невозможности отправить ответы и предлагают платные курсы по быстрой подготовке. Таким образом они пытаются «заработать дважды».

«Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили изощренную двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды. В преддверии экзаменов в Сети активизировались группы, предлагающие не просто „сливы“, а „персональный подбор ключей“ к вариантам КИМ», — говорится в сообщении Роскачества.

Поверив в такую схему, школьник якобы получает «пакет гарантированной страховки». Цена — 1,5–2 тысячи рублей.

Суть обмана в том, что на экзамене выпускник получит свой уникальный вариант КИМ (контрольно-измерительных материалов), номер которого необходимо передать мошенникам в чат, и они прямо во время ЕГЭ якобы пришлют ответы именно на этот вариант. А для передачи данных понадобится телефон, который школьник должен будет пронести с собой.

На самом деле за сутки до экзамена выпускник получает не ответы, а видеоинструкцию длительностью до двух минут. В видео «эксперт» объясняет, что Рособрнадзор ужесточил контроль, поэтому передавать настоящие ответы становится опасно. Вместо этого выпускникам предлагают быстро изучить базовую теорию и предоставляют ссылку на видеокурсы от партнеров, которые якобы разрабатывают составители КИМ. За 5 тысяч рублей школьникам предлагают «техники для ускоренного запоминания» и решения типовых заданий.

Если выпускник соглашается, мошенник получает очередной перевод. Если же нет, то сдающий получает текстовый файл с прошлогодними ответами или пустышку. После этого злоумышленник просто исчезает.

В Роскачестве отмечают, что главная подлость аферистов заключается в том, что школьника, который надеялся просто «купить баллы» и перестал готовиться, в итоге отправляют на экзамен вообще без знаний.

«Такой формат — гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния „поиска халявы“ в состояние „экстренной учебы“, чтобы вытянуть еще денег. Подростки, попавшие в эту ловушку, в итоге пойдут на экзамен с опущенными руками, не веря ни в себя, ни в завтрашний день», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с РИА Новости.

Такой способ обмана обнаружили уже на этапе предварительных экзаменов. Специалисты ожидают, что к началу основного этапа сдачи злоумышленники будут активно дорабатывать свои методы, внедряя новые психологические уловки.