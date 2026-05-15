Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать

Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать

Прочитайте рекомендации психолога, как пережить лихорадку перед ЕГЭ

Родителям перед экзаменами тоже стоит отставить панику | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Родителям перед экзаменами тоже стоит отставить панику

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Май — самый тяжелый и эмоциональный месяц у старшеклассников, ведь до ЕГЭ и ОГЭ осталось всего несколько недель. Не меньше переживают их родители, в голове крутится миллион вопросов: «Готов ли мой ребенок?», «Достаточно ли он занимается?», «Как ему помочь?» и так далее.

Паника перед экзаменом — это путь к провалу, уверена психолог-психотерапевт Оксана Лунегова. В своей колонке для E1.RU она рассказала, как успокоить себя и ребенка во время «предэкзаменационной лихорадки». Далее — от первого лица.

Оксана Лунегова
Оксана Лунегова

когнитивно-поведенческий психотерапевт, педагог-психолог высшей категории, арт-терапевт, кризисный психолог

Личный сайт

«Снизить градус, не снижая ответственности»

Я — психолог-психотерапевт, педагог-психолог высшей квалификационной категории с многолетним опытом работы в образовательной сфере и эксперт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Про нынешний майский экзаменационный марафон знаю не понаслышке — и со стороны специалиста, и со стороны человека, который сам не раз проходил через аттестации и оценивание.

Бывает, что ребенок зубрит ночами, родители — на нервах, педагоги — на пределе. Кажется, что от этих оценок зависит вся жизнь. Есть другой путь — снизить градус, не снижая ответственности. Я называю это «экзамен как тренировка, а не приговор».

Стресс перед экзаменами — это нормально, но опасно в больших дозах.

Оксана Лунегова

Мозг воспринимает экзамен как угрозу. Выбрасывается кортизол, внимание сужается, память блокируется. Именно поэтому возникают ситуации, когда ты зубрил всю ночь, а на экзамене всё забыл.

Оксана Лунегова

психолог-психотерапевт

Особенно тяжело тем, у кого изначально повышенная тревожность, и здесь важно помнить: тревога ребенка часто подпитывается тревогой родителей и педагогов. Это замкнутый круг.

Вот несколько шагов, которые помогут всем: ребенку, родителю, учителю.

Для ребенка (4-е, 9-е и 11-е классы)

Есть несколько техник, позволяющих расслабиться, например «дыхание квадратом» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Есть несколько техник, позволяющих расслабиться, например «дыхание квадратом»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

  1. Дышите «квадратом»: вдох на четыре счета → задержка на четыре → выдох на четыре → задержка на четыре. Трех-пяти циклов хватит, чтобы снизить физиологическую тревогу прямо перед экзаменом.

  2. Разрешите себе не знать предметы идеально.

  3. Цель — не 100 баллов, а показать, что вы знаете предмет. Ошибки допустимы.

Для родителей

  1. Не подливайте тревогу. Фразы вроде «Ты же готовился?», «А вдруг провалишь?» замените на слова: «Я рядом, что бы ни случилось, мы справимся».

  2. Следите за своим телом. Ребенок считывает ваше напряжение: если вы на взводе — выйдите, выпейте воды, сделайте десять приседаний. Ваше спокойствие — его опора.

Для педагогов

  1. Снизьте оценочное давление в последнюю неделю.

  2. Одна фраза «Я вижу, как вы стараетесь, независимо от результата» может снять страх у целого класса.

Главное — не требовать от себя идеального результата | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Главное — не требовать от себя идеального результата

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Обезличенный пример из практики. Ученица 11-го класса не спала месяц, рыдала перед каждым пробником. Мама кричала: «Соберись!» — становилось только хуже. Мы разобрали технику «заземления» для мамы: сначала успокоиться самой, потом вместе с дочкой освоили «дыхание квадратом». Через две недели девушка написала: «Я перестала бояться пустого бланка. Я просто делаю задания по очереди».

Ваш следующий шаг сегодня:

  • если вы родитель — подойдите к ребенку и скажите: «Ты уже большой молодец, что столько готовился, а результат — это вторично»;

  • если вы педагог — выделите две минуты перед уроком на дыхательную гимнастику (все вместе);

  • если вы выпускник — отложите конспекты на 15 минут и выйдите на улицу.

Родители и старшеклассники, паникуете перед ЕГЭ и ОГЭ?

Да, волнение очень сильное
Мы нервничаем, а ребенок спокоен
Мы спокойны, а у ребенка есть тревога
Нет никакой паники, всё хорошо
У меня нет детей-старшеклассников
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Оксана Лунегова
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Комментарии
4
Гость
15 мая, 07:41
Просто объяснить что МРОТ от них никуда не денется как и отдание долгов
Гость
15 мая, 08:30
забить болт, работать за еду не мое, свалить из страны. в ес наше образование не котируется (только в азии и африке норм).
