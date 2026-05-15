Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать

Май — самый тяжелый и эмоциональный месяц у старшеклассников, ведь до ЕГЭ и ОГЭ осталось всего несколько недель. Не меньше переживают их родители, в голове крутится миллион вопросов: «Готов ли мой ребенок?», «Достаточно ли он занимается?», «Как ему помочь?» и так далее.
Паника перед экзаменом — это путь к провалу, уверена психолог-психотерапевт Оксана Лунегова. В своей колонке для E1.RU она рассказала, как успокоить себя и ребенка во время «предэкзаменационной лихорадки». Далее — от первого лица.
«Снизить градус, не снижая ответственности»
Я — психолог-психотерапевт, педагог-психолог высшей квалификационной категории с многолетним опытом работы в образовательной сфере и эксперт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Про нынешний майский экзаменационный марафон знаю не понаслышке — и со стороны специалиста, и со стороны человека, который сам не раз проходил через аттестации и оценивание.
Бывает, что ребенок зубрит ночами, родители — на нервах, педагоги — на пределе. Кажется, что от этих оценок зависит вся жизнь. Есть другой путь — снизить градус, не снижая ответственности. Я называю это «экзамен как тренировка, а не приговор».
Стресс перед экзаменами — это нормально, но опасно в больших дозах.
Мозг воспринимает экзамен как угрозу. Выбрасывается кортизол, внимание сужается, память блокируется. Именно поэтому возникают ситуации, когда ты зубрил всю ночь, а на экзамене всё забыл.
Особенно тяжело тем, у кого изначально повышенная тревожность, и здесь важно помнить: тревога ребенка часто подпитывается тревогой родителей и педагогов. Это замкнутый круг.
Вот несколько шагов, которые помогут всем: ребенку, родителю, учителю.
Для ребенка (4-е, 9-е и 11-е классы)
Дышите «квадратом»: вдох на четыре счета → задержка на четыре → выдох на четыре → задержка на четыре. Трех-пяти циклов хватит, чтобы снизить физиологическую тревогу прямо перед экзаменом.
Разрешите себе не знать предметы идеально.
Цель — не 100 баллов, а показать, что вы знаете предмет. Ошибки допустимы.
Для родителей
Не подливайте тревогу. Фразы вроде «Ты же готовился?», «А вдруг провалишь?» замените на слова: «Я рядом, что бы ни случилось, мы справимся».
Следите за своим телом. Ребенок считывает ваше напряжение: если вы на взводе — выйдите, выпейте воды, сделайте десять приседаний. Ваше спокойствие — его опора.
Для педагогов
Снизьте оценочное давление в последнюю неделю.
Одна фраза «Я вижу, как вы стараетесь, независимо от результата» может снять страх у целого класса.
Обезличенный пример из практики. Ученица 11-го класса не спала месяц, рыдала перед каждым пробником. Мама кричала: «Соберись!» — становилось только хуже. Мы разобрали технику «заземления» для мамы: сначала успокоиться самой, потом вместе с дочкой освоили «дыхание квадратом». Через две недели девушка написала: «Я перестала бояться пустого бланка. Я просто делаю задания по очереди».
Ваш следующий шаг сегодня:
если вы родитель — подойдите к ребенку и скажите: «Ты уже большой молодец, что столько готовился, а результат — это вторично»;
если вы педагог — выделите две минуты перед уроком на дыхательную гимнастику (все вместе);
если вы выпускник — отложите конспекты на 15 минут и выйдите на улицу.
