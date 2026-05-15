Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать

Родителям перед экзаменами тоже стоит отставить панику Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Май — самый тяжелый и эмоциональный месяц у старшеклассников, ведь до ЕГЭ и ОГЭ осталось всего несколько недель. Не меньше переживают их родители, в голове крутится миллион вопросов: «Готов ли мой ребенок?», «Достаточно ли он занимается?», «Как ему помочь?» и так далее.

Паника перед экзаменом — это путь к провалу, уверена психолог-психотерапевт Оксана Лунегова. В своей колонке для E1.RU она рассказала, как успокоить себя и ребенка во время «предэкзаменационной лихорадки». Далее — от первого лица.

Оксана Лунегова когнитивно-поведенческий психотерапевт, педагог-психолог высшей категории, арт-терапевт, кризисный психолог Личный сайт

«Снизить градус, не снижая ответственности»

Я — психолог-психотерапевт, педагог-психолог высшей квалификационной категории с многолетним опытом работы в образовательной сфере и эксперт Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Про нынешний майский экзаменационный марафон знаю не понаслышке — и со стороны специалиста, и со стороны человека, который сам не раз проходил через аттестации и оценивание.

Бывает, что ребенок зубрит ночами, родители — на нервах, педагоги — на пределе. Кажется, что от этих оценок зависит вся жизнь. Есть другой путь — снизить градус, не снижая ответственности. Я называю это «экзамен как тренировка, а не приговор».

Стресс перед экзаменами — это нормально, но опасно в больших дозах.

Мозг воспринимает экзамен как угрозу. Выбрасывается кортизол, внимание сужается, память блокируется. Именно поэтому возникают ситуации, когда ты зубрил всю ночь, а на экзамене всё забыл. Оксана Лунегова психолог-психотерапевт

Особенно тяжело тем, у кого изначально повышенная тревожность, и здесь важно помнить: тревога ребенка часто подпитывается тревогой родителей и педагогов. Это замкнутый круг.

Вот несколько шагов, которые помогут всем: ребенку, родителю, учителю.

Для ребенка (4-е, 9-е и 11-е классы)

Есть несколько техник, позволяющих расслабиться, например «дыхание квадратом» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Дышите «квадратом»: вдох на четыре счета → задержка на четыре → выдох на четыре → задержка на четыре. Трех-пяти циклов хватит, чтобы снизить физиологическую тревогу прямо перед экзаменом. Разрешите себе не знать предметы идеально. Цель — не 100 баллов, а показать, что вы знаете предмет. Ошибки допустимы.

Для родителей

Не подливайте тревогу. Фразы вроде «Ты же готовился?», «А вдруг провалишь?» замените на слова: «Я рядом, что бы ни случилось, мы справимся». Следите за своим телом. Ребенок считывает ваше напряжение: если вы на взводе — выйдите, выпейте воды, сделайте десять приседаний. Ваше спокойствие — его опора.

Для педагогов

Снизьте оценочное давление в последнюю неделю. Одна фраза «Я вижу, как вы стараетесь, независимо от результата» может снять страх у целого класса.

Главное — не требовать от себя идеального результата Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Обезличенный пример из практики. Ученица 11-го класса не спала месяц, рыдала перед каждым пробником. Мама кричала: «Соберись!» — становилось только хуже. Мы разобрали технику «заземления» для мамы: сначала успокоиться самой, потом вместе с дочкой освоили «дыхание квадратом». Через две недели девушка написала: «Я перестала бояться пустого бланка. Я просто делаю задания по очереди».

Ваш следующий шаг сегодня:

если вы родитель — подойдите к ребенку и скажите: «Ты уже большой молодец, что столько готовился, а результат — это вторично»;

если вы педагог — выделите две минуты перед уроком на дыхательную гимнастику (все вместе);

если вы выпускник — отложите конспекты на 15 минут и выйдите на улицу.