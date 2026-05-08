«Мы в беде»: родители учеников из Ярославля просят не убирать десятые классы в их школе

Образовательные комплексы в регионе работают с 2024 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В редакцию 76.RU обратились родители школьников образовательного комплекса № 12 в Ярославле. Они выступают против возможного перераспределения старшеклассников школы № 69 в корпус соседней школы № 67 (оба учебных заведения входят в образовательный кластер № 12 и находятся на Резинотехнике. — Прим. ред.).

«Мы, ученики и родители, в беде. За нашими спинами решают наше будущее. В образовательном комплексе № 12 (школы № 69 и 67) сложилась тревожная ситуация: со следующего года полноценные десятые классы хотят оставить только в здании школы № 67. Нас — учеников, родителей и наших сильных учителей — такое решение не устраивает», — обозначили свою позицию в беседе с 76.RU обеспокоенные родители школьников.

Они уточнили, что переживают из-за возможного отказа учителей переходить на работу в другой корпус. Таким образом их дети могут потерять возможность учиться у сильных педагогов.

Школы находятся в соседних зданиях Источник: «Яндекс Карты»

«Школа № 69 давно и успешно готовит учеников 10–11-х классов. Никто не объяснил, зачем ломать то, что работает, не спросив нас», — подытожили родители.

На запрос редакции 76.RU в департаменте образования мэрии ответили, что вопрос перераспределения пока находится в стадии проработки.

«Окончательное решение о комплектовании 10-х классов будет принято с учетом мнения родителей обучающихся», — заверили в департаменте образования.

Также там пояснили, для чего планируется введение изменений в этих школах.

«Размещение 10-х классов на базе одного структурного подразделения комплекса позволит сформировать группы по востребованным профилям обучения. Обеспечить обучение малочисленных групп (5–7 человек) по нескольким профилям в каждом структурном подразделении не представляется возможным», — уточнили в департаменте образования мэрии Ярославля.