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Образование Оптимизация школ «Мы в беде»: родители учеников из Ярославля просят не убирать десятые классы в их школе

«Мы в беде»: родители учеников из Ярославля просят не убирать десятые классы в их школе

Что об этом говорят в департаменте образования

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Образовательные комплексы в регионе работают с 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбразовательные комплексы в регионе работают с 2024 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Образовательные комплексы в регионе работают с 2024 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В редакцию 76.RU обратились родители школьников образовательного комплекса № 12 в Ярославле. Они выступают против возможного перераспределения старшеклассников школы № 69 в корпус соседней школы № 67 (оба учебных заведения входят в образовательный кластер № 12 и находятся на Резинотехнике. — Прим. ред.).

«Мы, ученики и родители, в беде. За нашими спинами решают наше будущее. В образовательном комплексе № 12 (школы № 69 и 67) сложилась тревожная ситуация: со следующего года полноценные десятые классы хотят оставить только в здании школы № 67. Нас — учеников, родителей и наших сильных учителей — такое решение не устраивает», — обозначили свою позицию в беседе с 76.RU обеспокоенные родители школьников.

Они уточнили, что переживают из-за возможного отказа учителей переходить на работу в другой корпус. Таким образом их дети могут потерять возможность учиться у сильных педагогов.

Школы находятся в соседних зданиях | Источник: «Яндекс Карты»Школы находятся в соседних зданиях | Источник: «Яндекс Карты»

Школы находятся в соседних зданиях

Источник:

«Яндекс Карты»

«Школа № 69 давно и успешно готовит учеников 10–11-х классов. Никто не объяснил, зачем ломать то, что работает, не спросив нас», — подытожили родители.

На запрос редакции 76.RU в департаменте образования мэрии ответили, что вопрос перераспределения пока находится в стадии проработки.

«Окончательное решение о комплектовании 10-х классов будет принято с учетом мнения родителей обучающихся», — заверили в департаменте образования.

Также там пояснили, для чего планируется введение изменений в этих школах.

«Размещение 10-х классов на базе одного структурного подразделения комплекса позволит сформировать группы по востребованным профилям обучения. Обеспечить обучение малочисленных групп (5–7 человек) по нескольким профилям в каждом структурном подразделении не представляется возможным», — уточнили в департаменте образования мэрии Ярославля.

Напомним, первые образовательные комплексы были созданы в Ярославской области в сентябре 2024 года. Сначала в регионе было образовано только шесть кластеров. По словам губернатора Михаила Евраева, эта практика показала хорошие результаты, поэтому было принято решение масштабировать реорганизацию. Все новости об изменениях в системе образования публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Оптимизация
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Комментарии
15
Гость
5 августа, 14:22
И зачем вам 10-11 класс? Сейчас престижно после 9 класса идти в техникум на айтишника, электрика, сантехника,строителя, сварщика. Если кто не в курсе, они получают по 200-300 тысяч рублей в мес. У многих- свои дома, коттеджи. И образование, и - профессия. Кто сильно умный- после техникума в вуз сможет поступить
Гость
8 мая, 17:19
"...успешно готовит учеников 10–11-х классов" - А вот это не надо. Много умных не требуется. Образованные люди склонны анализировать приказы, запреты, задавать неудобные вопросы, указывать на ошибки и требовать перемен. От этого у чиновников пучит живот.
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Гость
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