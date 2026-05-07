Эти 10 вопросов по географии точно поставят вас в тупик. Попробуете с ними справиться?

Думаете, что знаете нашу планету как свои пять пальцев, а школьный атлас зачитан до дыр? Приготовьтесь: этот тест перевернет вашу карту мира! Мы собрали 10 вопросов, которые заставят логику буксовать, а эрудицию — работать на полную мощь. Здесь не будет скучных цифр населения — только географические парадоксы, «матрешки» из островов и факты, в которые сложно поверить. Рискнете доказать, что вы — настоящий первооткрыватель?