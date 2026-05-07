Эти 10 вопросов по географии точно поставят вас в тупик. Попробуете с ними справиться?

Думаете, что знаете нашу планету как свои пять пальцев, а школьный атлас зачитан до дыр? Приготовьтесь: этот тест перевернет вашу карту мира! Мы собрали 10 вопросов, которые заставят логику буксовать, а эрудицию — работать на полную мощь. Здесь не будет скучных цифр населения — только географические парадоксы, «матрешки» из островов и факты, в которые сложно поверить. Рискнете доказать, что вы — настоящий первооткрыватель?
В какой стране мира больше всего озёр?
Канада
Финляндия
Чехия
Россия
В каком море вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине 80 метров, но в нем почти никто не живет из-за нехватки планктона?
В море Лазарева
В Лигурийском море
В море Уэдделла
В море Рисер-Ларсена
Назовите единственную страну, которая расположена сразу во всех четырех полушариях.
Папуа — Новая Гвинея
Новая Зеландия
Австралия
Кирибати
Какой пролив разделяет два континента, два государства и два календарных дня?
Гибралтарский
Берингов
Малаккский
Ла-Манш
Если вы находитесь в самой южной точке материковой части России, в какую страну вы попадете, если пойдете строго на юг?
В Азербайджан
В Турцию
В Южную Осетию
В Казахстан
Какая страна считается самой «низкой» в мире? Ее средняя высота всего 1,5 метра над уровнем моря.
Нидерланды
Тувалу
Катар
Мальдивы
У какого моря нет берегов в традиционном понимании (суши вокруг него нет), а его границы образованы океаническими течениями?
Аравийское
Коралловое
Филиппинское
Саргассово
В какой стране находится больше всего пирамид?
В Ираке
В Судане
В Египте
В Мали
Какое море считается самым соленым в Мировом океане (не считая закрытых озер вроде Мертвого моря)?
Ионическое
Средиземное
Эгейское
Красное
В какой стране находится холм, название которого состоит из 85 букв и является самым длинным топонимом в мире?
В России
В Новой Зеландии
В Таиланде
В Китае