НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

зап.

 749мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Будет ли видно затмение
Как купить идеальную квартиру
Массовый мор рыбы
Компенсация после прилета БПЛА
Школьный квест для родителей
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Обрушится гроза с градом
Образование Тест Эти 10 вопросов по географии точно поставят вас в тупик. Попробуете с ними справиться?

Эти 10 вопросов по географии точно поставят вас в тупик. Попробуете с ними справиться?

На этот раз мы подготовили действительно сложные задания

1 194
Чтобы ответить на все вопросы нашего теста, глобус крутить бесполезно&nbsp;— мы подготовили куда более сложные задания | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЧтобы ответить на все вопросы нашего теста, глобус крутить бесполезно&nbsp;— мы подготовили куда более сложные задания | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы ответить на все вопросы нашего теста, глобус крутить бесполезно — мы подготовили куда более сложные задания

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Думаете, что знаете нашу планету как свои пять пальцев, а школьный атлас зачитан до дыр? Приготовьтесь: этот тест перевернет вашу карту мира! Мы собрали 10 вопросов, которые заставят логику буксовать, а эрудицию — работать на полную мощь. Здесь не будет скучных цифр населения — только географические парадоксы, «матрешки» из островов и факты, в которые сложно поверить. Рискнете доказать, что вы — настоящий первооткрыватель?

ТестПройден 258 раз
1 / 10

В какой стране мира больше всего озёр?

  • Канада

  • Финляндия

  • Чехия

  • Россия

2 / 10

В каком море вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине 80 метров, но в нем почти никто не живет из-за нехватки планктона?

  • В море Лазарева

  • В Лигурийском море

  • В море Уэдделла

  • В море Рисер-Ларсена

3 / 10

Назовите единственную страну, которая расположена сразу во всех четырех полушариях.

  • Папуа — Новая Гвинея

  • Новая Зеландия

  • Австралия

  • Кирибати

4 / 10

Какой пролив разделяет два континента, два государства и два календарных дня?

  • Гибралтарский

  • Берингов

  • Малаккский

  • Ла-Манш

5 / 10

Если вы находитесь в самой южной точке материковой части России, в какую страну вы попадете, если пойдете строго на юг?

  • В Азербайджан

  • В Турцию

  • В Южную Осетию

  • В Казахстан

6 / 10

Какая страна считается самой «низкой» в мире? Ее средняя высота всего 1,5 метра над уровнем моря.

  • Нидерланды

  • Тувалу

  • Катар

  • Мальдивы

7 / 10

У какого моря нет берегов в традиционном понимании (суши вокруг него нет), а его границы образованы океаническими течениями?

  • Аравийское

  • Коралловое

  • Филиппинское

  • Саргассово

8 / 10

В какой стране находится больше всего пирамид?

  • В Ираке

  • В Судане

  • В Египте

  • В Мали

9 / 10

Какое море считается самым соленым в Мировом океане (не считая закрытых озер вроде Мертвого моря)?

  • Ионическое

  • Средиземное

  • Эгейское

  • Красное

10 / 10

В какой стране находится холм, название которого состоит из 85 букв и является самым длинным топонимом в мире?

  • В России

  • В Новой Зеландии

  • В Таиланде

  • В Китае

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест География Знание Обучение Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 мая, 21:08
Ненко, может тебе в школу учителем географии.
Гость
7 мая, 17:09
Это конечно кроссворд.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем