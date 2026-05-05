Куда поступать в 2026-м: список востребованных специальностей и советы школьникам по выбору профессии

Гид для выпускников: как выбрать профессию по душе и не прогадать с трендами на рынке труда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Для одиннадцатиклассников решение о поступлении в вуз становится моментом истины, где ожидания родителей сталкиваются с амбициями и личными способностями детей. Порой выпускники выбирают специальность, опираясь на устаревшие стереотипы о «мужских» и «женских» профессиях, а не на свои реальные цели. Важно не промахнуться, ведь цена ошибки — годы, потраченные на диплом, который не принесет ни успеха, ни радости. Наши коллеги из MSK1.RU вместе с экспертами составили «дорожную карту» по выбору будущей профессии для школьников.

«Нужны сильные специалисты — независимо от пола»

Чтобы не оказаться не на своем месте через пару лет после окончания вуза, нужно выбирать специальность с оглядкой на себя, а не на общественные шаблоны.

«Хотя высшее образование в России формально гендерно нейтрально и доступно всем, на практике наблюдаются заметные различия в выборе направлений, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Девушки чаще поступают на психологию, педагогику, экономику, туризм, а также на отдельные IT-специальности. Юноши чаще выбирают инженерные и технические направления. Эти различия хорошо видны в статистике приемных кампаний. Но рынок труда одинаково заинтересован в сильных специалистах — независимо от пола».

Выпускники с хорошей подготовкой нужны везде, вне зависимости от пола Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Какие специальности востребованы

Рынок труда ценит квалификацию выше гендерных стереотипов. Самыми востребованными в 2026 году остаются специалисты по кибербезопасности и анализу данных. В реальном секторе на фоне импортозамещения на вес золота стали инженеры в сфере робототехники, авиастроения и энергетики. Стабильно высокий спрос сохраняется в медицине, особенно на стыке с биотехнологиями, а также на будущих экономистов и управленцев.

«Выпускники с хорошей подготовкой по математике и физике чаще рассматривают технические вузы: МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ. Те, кому ближе гуманитарные и социально-экономические дисциплины, чаще поступают в ВШЭ, МГУ, РУДН или Финансовый университет, — добавляет Рута Абрамова. — Абитуриенты обращают внимание на репутацию университета, процент трудоустройства выпускников и возможности для стажировок».

Как выбрать будущую профессию

Прежде чем изучать рейтинги вузов и зарплатные вилки в вакансиях, проведите «внутренний аудит». Для этого стоит честно ответить на три базовых вопроса:

Что мне нравится делать? Ищите конкретику: не просто «общаться», а, например, анализировать данные, писать коды, помогать людям или проектировать механизмы. Что у меня получается лучше всего? Вспомните, в каких задачах вы чувствуете себя сильнее других и что дается вам легче и быстрее. Что для меня действительно важно? Выбирайте между стабильностью и свободой, высоким доходом и общественной пользой, командным драйвом и тишиной одиночной работы.

В качестве подспорья пройдите профориентационные тесты — они помогут отсечь лишнее и сфокусироваться на главном.

«Ошибка многих — думать, что они выбирают одну узкую специальность на всю жизнь, — объясняет кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко. — Сфера деятельности, например IT, медицина, производство, может оставаться с вами всю жизнь, а профессии и инструменты меняются. Важно выбирать направление, где есть пространство для роста и возможность перейти в смежную область без потери опыта. Примените формулу " хочу — могу — надо " ».

Не стоит ориентироваться только на внешние факторы. Варианты «модно», «за компанию» или «из-за зарплаты» звучит рационально только на старте. На практике это часто оборачивается учебой через силу и быстрым выгоранием.

Не менее рискованный сценарий — выбор, не совпадающий с характером. Например, когда интроверт оказывается в постоянной коммуникации, а экстраверту предстоит делать монотонную работу. Со временем это почти неизбежно приводит к стрессу.

Всё решают баллы?

Отдельная проблема — выбор предметов ЕГЭ «на всякий случай».

«Когда экзамены сдаются без понимания, куда они ведут, выпускник сам ограничивает себе возможности, — подчеркивает психолог Кира Гольдштейн. — Например, отказ от профильной математики автоматически закрывает целый спектр направлений, а выбор сложного предмета без дальнейшего плана не дает реального преимущества».

Большинство студентов технических специальностей — юноши Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

За общими фразами о поступлении стоят жесткие цифры и правила, которые каждый вуз обновляет ежегодно. Именно официальные документы вуза — список специальностей, проходные баллы и количество бюджетных мест — определяют ваши реальные шансы, а не разделение на «мужские» и «женские» специальности.