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Образование Обзор Куда поступать в 2026-м: список востребованных специальностей и советы школьникам по выбору профессии

Куда поступать в 2026-м: список востребованных специальностей и советы школьникам по выбору профессии

Ищем идеальный мэтч между характером абитуриента и будущей профессией

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Гид для выпускников: как выбрать профессию по душе и не прогадать с трендами на рынке труда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГид для выпускников: как выбрать профессию по душе и не прогадать с трендами на рынке труда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гид для выпускников: как выбрать профессию по душе и не прогадать с трендами на рынке труда

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Для одиннадцатиклассников решение о поступлении в вуз становится моментом истины, где ожидания родителей сталкиваются с амбициями и личными способностями детей. Порой выпускники выбирают специальность, опираясь на устаревшие стереотипы о «мужских» и «женских» профессиях, а не на свои реальные цели. Важно не промахнуться, ведь цена ошибки — годы, потраченные на диплом, который не принесет ни успеха, ни радости. Наши коллеги из MSK1.RU вместе с экспертами составили «дорожную карту» по выбору будущей профессии для школьников.

«Нужны сильные специалисты — независимо от пола»

Чтобы не оказаться не на своем месте через пару лет после окончания вуза, нужно выбирать специальность с оглядкой на себя, а не на общественные шаблоны.

«Хотя высшее образование в России формально гендерно нейтрально и доступно всем, на практике наблюдаются заметные различия в выборе направлений, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Девушки чаще поступают на психологию, педагогику, экономику, туризм, а также на отдельные IT-специальности. Юноши чаще выбирают инженерные и технические направления. Эти различия хорошо видны в статистике приемных кампаний. Но рынок труда одинаково заинтересован в сильных специалистах — независимо от пола».

Выпускники с хорошей подготовкой нужны везде, вне зависимости от пола | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВыпускники с хорошей подготовкой нужны везде, вне зависимости от пола | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Выпускники с хорошей подготовкой нужны везде, вне зависимости от пола

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Какие специальности востребованы

Рынок труда ценит квалификацию выше гендерных стереотипов. Самыми востребованными в 2026 году остаются специалисты по кибербезопасности и анализу данных. В реальном секторе на фоне импортозамещения на вес золота стали инженеры в сфере робототехники, авиастроения и энергетики. Стабильно высокий спрос сохраняется в медицине, особенно на стыке с биотехнологиями, а также на будущих экономистов и управленцев.

«Выпускники с хорошей подготовкой по математике и физике чаще рассматривают технические вузы: МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ. Те, кому ближе гуманитарные и социально-экономические дисциплины, чаще поступают в ВШЭ, МГУ, РУДН или Финансовый университет, — добавляет Рута Абрамова. — Абитуриенты обращают внимание на репутацию университета, процент трудоустройства выпускников и возможности для стажировок».

Как выбрать будущую профессию

Прежде чем изучать рейтинги вузов и зарплатные вилки в вакансиях, проведите «внутренний аудит». Для этого стоит честно ответить на три базовых вопроса:

  1. Что мне нравится делать? Ищите конкретику: не просто «общаться», а, например, анализировать данные, писать коды, помогать людям или проектировать механизмы.

  2. Что у меня получается лучше всего? Вспомните, в каких задачах вы чувствуете себя сильнее других и что дается вам легче и быстрее.

  3. Что для меня действительно важно? Выбирайте между стабильностью и свободой, высоким доходом и общественной пользой, командным драйвом и тишиной одиночной работы.

В качестве подспорья пройдите профориентационные тесты — они помогут отсечь лишнее и сфокусироваться на главном.

«Ошибка многих — думать, что они выбирают одну узкую специальность на всю жизнь, — объясняет кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко. — Сфера деятельности, например IT, медицина, производство, может оставаться с вами всю жизнь, а профессии и инструменты меняются. Важно выбирать направление, где есть пространство для роста и возможность перейти в смежную область без потери опыта. Примените формулу "хочу — могу — надо"».

Не стоит ориентироваться только на внешние факторы. Варианты «модно», «за компанию» или «из-за зарплаты» звучит рационально только на старте. На практике это часто оборачивается учебой через силу и быстрым выгоранием.

Не менее рискованный сценарий — выбор, не совпадающий с характером. Например, когда интроверт оказывается в постоянной коммуникации, а экстраверту предстоит делать монотонную работу. Со временем это почти неизбежно приводит к стрессу.

Всё решают баллы?

Отдельная проблема — выбор предметов ЕГЭ «на всякий случай».

«Когда экзамены сдаются без понимания, куда они ведут, выпускник сам ограничивает себе возможности, — подчеркивает психолог Кира Гольдштейн. — Например, отказ от профильной математики автоматически закрывает целый спектр направлений, а выбор сложного предмета без дальнейшего плана не дает реального преимущества».

Большинство студентов технических специальностей&nbsp;— юноши | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUБольшинство студентов технических специальностей&nbsp;— юноши | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Большинство студентов технических специальностей — юноши

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

За общими фразами о поступлении стоят жесткие цифры и правила, которые каждый вуз обновляет ежегодно. Именно официальные документы вуза — список специальностей, проходные баллы и количество бюджетных мест — определяют ваши реальные шансы, а не разделение на «мужские» и «женские» специальности.

«Русский язык остается универсальным экзаменом практически для всех направлений. Профильная математика обязательна для технических, инженерных и экономических специальностей, — подчеркивает методист Онлайн-школы № 1 Алина Романенко. — Выбор вуза и специальности — это всегда сочетание внутреннего и внешнего: понимания себя и понимания правил поступления, а также профессии, в которой действительно хочется развиваться».

Узнайте, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку и математике: вот самые сложные задачи, которые пугают школьников. И изучите полный гид по специальностям, на которые можно поступать с ЕГЭ по каждому предмету школьной программы.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Поступление в вуз ЕГЭ Высшее образование
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5 мая, 15:59
Школьнеги! Учите на отлично иноземные языки и при первоже возможности отсюда валите в нескрепные страны
Гость
5 мая, 14:05
Военные училища верный вариант
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Гость
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