Тест на эрудицию: пройдете без единой ошибки или сдадитесь на полпути?

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Мало прочитать книгу&nbsp;— неплохо еще запомнить, что в ней написано. А сколько всего помните вы? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМало прочитать книгу&nbsp;— неплохо еще запомнить, что в ней написано. А сколько всего помните вы? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мало прочитать книгу — неплохо еще запомнить, что в ней написано. А сколько всего помните вы?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Считаете себя эрудитом? Интеллектуальный вызов принят! Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Здесь не помогут случайные догадки — только логика, память и капля интуиции. Пройдите тест и узнайте, входите ли вы в те 5%, кто может ответить на все вопросы без подсказок.

ТестПройден 323 раза
1 / 10

Какой орган человеческого тела способен к почти полной регенерации, даже если сохранилось всего 25% его массы?

  • Поджелудочная железа

  • Почки

  • Печень

  • Бронхи

2 / 10

Как назывался период в истории США (1920–1933 гг.), когда производство и продажа алкоголя были официально запрещены?

  • Смутное время

  • Темные времена

  • Период просветления

  • Сухой закон

3 / 10

Какое название популярного итальянского десерта дословно переводится как «подними меня вверх»?

  • Тирамису

  • Канноли

  • Семифредо

  • Панна-котта

4 / 10

Какой сыщик жил в Лондоне в здании, известном как Флорин Корт?

  • Шерлок Холмс

  • Эркюль Пуаро

  • Инспектор Лестрейд

  • Корморан Страйк

5 / 10

Какое вещество на Земле может находиться одновременно в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном) при обычных условиях?

  • Хлорид натрия

  • Глюкоза

  • Пропан

  • Вода

6 / 10

Кто в древнегреческой мифологии был обречен на вечный голод и жажду при видимом изобилии?

  • Тантал

  • Сизиф

  • Прометей

  • Иксион

7 / 10

Какой фильм стал первым в истории полнометражным мультфильмом, созданным полностью с помощью компьютерной графики?

  • «Приключения Флика» (0+)

  • «Корпорация монстров» (0+)

  • «В поисках Немо» (0+)

  • «История игрушек» (0+)

8 / 10

Какая французская героиня получила прозвище Орлеанская дева?

  • Брижит Бардо

  • Маргарита Наваррская

  • Жанна д'Арк

  • Екатерина Медичи

9 / 10

В крови этого морского существа вместо железа содержится медь. Из-за этого его кровь — голубого цвета. Что это за существо?

  • Медуза

  • Нетопырь короткорылый

  • Осьминог

  • Келпи

10 / 10

Какая планета Солнечной системы самая горячая, хотя она не является ближайшей к Солнцу?

  • Меркурий

  • Венера

  • Марс

  • Юпитер

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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Комментарии
2
Гость
4 мая, 17:51
10 из 10 - приятно сразу
Гость
4 мая, 16:06
Если печень так хорошо восстанавливается,чего же от цирроза такая смертность?Я знаю,что почки хорошо восстанавливаются .
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Гость
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