Тест на эрудицию: пройдете без единой ошибки или сдадитесь на полпути?

Считаете себя эрудитом? Интеллектуальный вызов принят! Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг работать на полную мощность. Здесь не помогут случайные догадки — только логика, память и капля интуиции. Пройдите тест и узнайте, входите ли вы в те 5%, кто может ответить на все вопросы без подсказок.
Какой орган человеческого тела способен к почти полной регенерации, даже если сохранилось всего 25% его массы?
Поджелудочная железа
Почки
Печень
Бронхи
Как назывался период в истории США (1920–1933 гг.), когда производство и продажа алкоголя были официально запрещены?
Смутное время
Темные времена
Период просветления
Сухой закон
Какое название популярного итальянского десерта дословно переводится как «подними меня вверх»?
Тирамису
Канноли
Семифредо
Панна-котта
Какой сыщик жил в Лондоне в здании, известном как Флорин Корт?
Шерлок Холмс
Эркюль Пуаро
Инспектор Лестрейд
Корморан Страйк
Какое вещество на Земле может находиться одновременно в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном) при обычных условиях?
Хлорид натрия
Глюкоза
Пропан
Вода
Кто в древнегреческой мифологии был обречен на вечный голод и жажду при видимом изобилии?
Тантал
Сизиф
Прометей
Иксион
Какой фильм стал первым в истории полнометражным мультфильмом, созданным полностью с помощью компьютерной графики?
«Приключения Флика» (0+)
«Корпорация монстров» (0+)
«В поисках Немо» (0+)
«История игрушек» (0+)
Какая французская героиня получила прозвище Орлеанская дева?
Брижит Бардо
Маргарита Наваррская
Жанна д'Арк
Екатерина Медичи
В крови этого морского существа вместо железа содержится медь. Из-за этого его кровь — голубого цвета. Что это за существо?
Медуза
Нетопырь короткорылый
Осьминог
Келпи
Какая планета Солнечной системы самая горячая, хотя она не является ближайшей к Солнцу?
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер