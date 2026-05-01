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Образование Вместо иностранного языка? Для 5-7-х классов ввели обязательный предмет — «ДНК России». Рассказываем, что это

Вместо иностранного языка? Для 5-7-х классов ввели обязательный предмет — «ДНК России». Рассказываем, что это

Предмет основан на изучении традиционных нравственных ценностей

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Вместо иностранного языка? Для 5-7-х классов ввели обязательный предмет — «ДНК России». Рассказываем, что это | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВместо иностранного языка? Для 5-7-х классов ввели обязательный предмет — «ДНК России». Рассказываем, что это | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Со следующего учебного года в школьную программу добавят новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», или «ДНК России». «Фонтанка» изучила пояснительную записку и содержание предмета в приказе Минпросвещения.

Кому и когда предстоит изучать «ДНК России»?

Новый учебный предмет появится в программах 5–7-х классов. Первыми с «Духовно-нравственной культурой России» познакомятся пятиклассники со второго полугодия 2026/27 учебного года. У них будет 17 часов этого предмета. С 2027/28 учебного года «ДНК России» добавится в учебный план шестиклассников и семиклассников. На новый обязательный предмет отведено 34 часа.

Как сообщает Минпросвещения, «Духовно-нравственная культура России» разработана по поручению президента РФ и направлена на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.

«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев»

Сергей Кравцов

министр просвещения

Вместо языков

«ДНК России» должна была сразу появиться в 5-7-х классах с начала следующего учебного года, но чиновники решили вводить предмет поэтапно в течение нескольких лет.

В 2025 году Минпросвещения сообщило о разработке нового предмета. Тогда же стало известно, что количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах сократят на один час в неделю. Ведомство объяснило это «оптимизацией нагрузки и рациональным распределением учебного времени».

«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — заявляли в Минпросвещения полтора года назад.

Что ждёт наших детей?

Приказ Минпросвещения РФ об изменении образовательных программ был выпущен в ноябре 2025 года, а опубликован в феврале 2026-го. В нём есть пояснительная записка и содержание предмета, «Фонтанка» изучила его.

Как следует из пояснительной записки, целью «ДНК России» является формирование у школьников основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей при помощи изучения жизненных путей выдающихся соотечественников. Среди них — государственные и общественные деятели, представители культуры, ученые, военные, в том числе участники СВО.

«Осмысление их примера будет содействовать самопознанию обучающихся и сознательному определению ими своих ценностных ориентиров путем сравнения собственной нравственной позиции с идеалами и историческими примерами служения Отечеству», — сказано в приказе Минпросвещения.

Что будут проходить школьники по «ДНК России»?

Темы 5-го класса:

  • Россия — наша Родина;

  • Патриотизм — источник духовной силы народа;

  • Нравственный идеал человека в традиционных религиях;

  • Семья — хранитель духовно-нравственных ценностей;

  • Нравственные и духовные ориентиры отношений людей в обществе;

  • Труд как ценность: от усилий к достижениям;

  • Образование как способ передачи ценностей;

  • Важнейшие нравственные категории.

Темы 6-го класса:

  • Россия — наша страна;

  • Патриотизм — активная жизненная позиция личности;

  • Подвижники и миссионеры в традиционных религиях России;

  • Семья — мост между поколениями;

  • Нравственные основы поведения;

  • Справедливость, милосердие и благотворительность — основание российского общества;

  • Права и обязанности человека и гражданина;

  • Труд на благо общества;

  • Образование — ценность для человека и общества;

  • Позитивное отношение к жизни;

  • Историческая память и преемственность поколений.

Темы 7-го класса:

  • Россия — государство-цивилизация;

  • Патриотизм — основа общероссийской идентичности;

  • Традиционные религии России в истории страны;

  • Крепкая семья — ценность российского общества;

  • Коллективизм и солидарность российского общества;

  • Свобода и ответственность человека в обществе;

  • Труд и творчество;

  • Научные достижения как ценность;

  • Гармоничное развитие личности: баланс ума, тела и духа;

  • Смысл жизни;

  • Значение исторического самосознания и памяти в жизни обществ;

  • Единство системы ценностей России.

Что будет уметь школьник?

После освоения программы «ДНК России» школьник должен: знать и понимать смысл традиционных российских духовно-нравственных ценностей, оценивать поведение и поступки выдающихся исторических деятелей и современников «с позиции традиционных российских духовно-нравственных ценностей», иметь активную гражданскую позицию в отношении сохранения исторической памяти, а также быть готовым к защите и укреплению суверенитета России.

ПО ТЕМЕ
Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент отдела «Общество»
Школа Минпросвещения РФ ДНК России Образовательные программы
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Комментарии
13
Гость
1 мая, 17:47
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