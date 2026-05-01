Вместо иностранного языка? Для 5-7-х классов ввели обязательный предмет — «ДНК России». Рассказываем, что это

Со следующего учебного года в школьную программу добавят новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», или «ДНК России». «Фонтанка» изучила пояснительную записку и содержание предмета в приказе Минпросвещения.
Кому и когда предстоит изучать «ДНК России»?
Новый учебный предмет появится в программах 5–7-х классов. Первыми с «Духовно-нравственной культурой России» познакомятся пятиклассники со второго полугодия 2026/27 учебного года. У них будет 17 часов этого предмета. С 2027/28 учебного года «ДНК России» добавится в учебный план шестиклассников и семиклассников. На новый обязательный предмет отведено 34 часа.
Как сообщает Минпросвещения, «Духовно-нравственная культура России» разработана по поручению президента РФ и направлена на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей.
«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев»
Вместо языков
«ДНК России» должна была сразу появиться в 5-7-х классах с начала следующего учебного года, но чиновники решили вводить предмет поэтапно в течение нескольких лет.
В 2025 году Минпросвещения сообщило о разработке нового предмета. Тогда же стало известно, что количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах сократят на один час в неделю. Ведомство объяснило это «оптимизацией нагрузки и рациональным распределением учебного времени».
«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — заявляли в Минпросвещения полтора года назад.
Что ждёт наших детей?
Приказ Минпросвещения РФ об изменении образовательных программ был выпущен в ноябре 2025 года, а опубликован в феврале 2026-го. В нём есть пояснительная записка и содержание предмета, «Фонтанка» изучила его.
Как следует из пояснительной записки, целью «ДНК России» является формирование у школьников основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей при помощи изучения жизненных путей выдающихся соотечественников. Среди них — государственные и общественные деятели, представители культуры, ученые, военные, в том числе участники СВО.
«Осмысление их примера будет содействовать самопознанию обучающихся и сознательному определению ими своих ценностных ориентиров путем сравнения собственной нравственной позиции с идеалами и историческими примерами служения Отечеству», — сказано в приказе Минпросвещения.
Что будут проходить школьники по «ДНК России»?
Темы 5-го класса:
Россия — наша Родина;
Патриотизм — источник духовной силы народа;
Нравственный идеал человека в традиционных религиях;
Семья — хранитель духовно-нравственных ценностей;
Нравственные и духовные ориентиры отношений людей в обществе;
Труд как ценность: от усилий к достижениям;
Образование как способ передачи ценностей;
Важнейшие нравственные категории.
Темы 6-го класса:
Россия — наша страна;
Патриотизм — активная жизненная позиция личности;
Подвижники и миссионеры в традиционных религиях России;
Семья — мост между поколениями;
Нравственные основы поведения;
Справедливость, милосердие и благотворительность — основание российского общества;
Права и обязанности человека и гражданина;
Труд на благо общества;
Образование — ценность для человека и общества;
Позитивное отношение к жизни;
Историческая память и преемственность поколений.
Темы 7-го класса:
Россия — государство-цивилизация;
Патриотизм — основа общероссийской идентичности;
Традиционные религии России в истории страны;
Крепкая семья — ценность российского общества;
Коллективизм и солидарность российского общества;
Свобода и ответственность человека в обществе;
Труд и творчество;
Научные достижения как ценность;
Гармоничное развитие личности: баланс ума, тела и духа;
Смысл жизни;
Значение исторического самосознания и памяти в жизни обществ;
Единство системы ценностей России.
Что будет уметь школьник?
После освоения программы «ДНК России» школьник должен: знать и понимать смысл традиционных российских духовно-нравственных ценностей, оценивать поведение и поступки выдающихся исторических деятелей и современников «с позиции традиционных российских духовно-нравственных ценностей», иметь активную гражданскую позицию в отношении сохранения исторической памяти, а также быть готовым к защите и укреплению суверенитета России.