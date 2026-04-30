Неравенство школьников: почему у детей из регионов мало шансов поступить в вуз через Всероссийскую олимпиаду

Всё чаще призовые места занимают москвичи, разбираемся, с чем это связано Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Российские школьники скоро будут сдавать ЕГЭ, но есть и другой способ поступить в вуз — участие в олимпиадах, в частности во Всероссийской олимпиаде школьников (коротко — ВсОШ). Победители и призеры заключительного этапа зачисляются на бюджет вне конкурса.

В прошедшем году за победу на олимпиаде бились больше семи миллионов детей. Но большие числа не являются доказательством благополучия. Олимпиадное движение переживает серьезный кризис на фоне ужесточившейся конкуренции за места: у участников и их преподавателей всё чаще возникают сомнения в справедливости и результатах отбора.

По какой причине всё чаще победителями ВсОШ становятся дети из Москвы, а не из регионов? И что можно с этим сделать? Об этом в авторской колонке для портала E1.RU рассуждает публицист и автор учебных пособий Антон Чубуков.

Антон Чубуков Эксперт в образовании Личный сайт

Проходные баллы зашкаливают

В прошлом году 4017 человек стали призерами или победителями заключительного этапа ВсОШ — они могут поступить в вуз вне конкурса, подтвердив свой результат пятеркой по профильному ЕГЭ. На бюджетные места некоторых факультетов московских вузов уже проблематично попасть даже с 300 баллами ЕГЭ из 300 возможных — туда стоит очередь из «олимпиадников».

Олимпиады для школьников оказались важным социальным лифтом, а проблемы этого движения стали рисками для всей системы образования.

В марте 2025 года я опубликовал большую статью о проблемах ВсОШ по истории. Поводом стал очень высокий проходной балл на заключительный этап, который не смогли преодолеть участники из большинства регионов.

Наглядная графика о том, как менялись проходные баллы на ВсОШ по трем предметам: истории, обществознанию и праву Источник: Антон Чубуков

Например, в 2025–2026 годах проходной балл на заключительный этап ВсОШ по истории повысился с 151 до 158 — предварительно, только в 13 субъектах федерации этот порог смог преодолеть хотя бы один ребенок.

Проходной балл по праву достиг невозможных 96 из 100 в 2025 году. Этой весной он снизился до 88, и с этим послаблением связана странная история. Первоначально Центрально-предметная методическая комиссия (ЦПМК) не смогла отобрать участников заключительного этапа, так как слишком много работ в регионах оценили в 100 из 100. Тогда организаторы инициировали перепроверку и рекомендовали выставить баллы более жестко. То есть дело было отнюдь не в легких вопросах.

Проходной балл олимпиады по МХК в прошлом году составил 190 из 200. Такие высокие баллы вызывают вопросы.

Как попасть на олимпиаду?

ВсОШ проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Как формируется состав участников? Во-первых, путевки автоматически достаются победителям и призерам прошлогодней олимпиады, если они еще учатся в школе. Во-вторых, в финал попадают ребята, которые получили высокие оценки на региональном этапе. Ответы школьников проверяет комиссия в родном регионе, цифры отправляют в Москву. ЦПМК вычисляет проходной балл так же, как университет делает это после экзаменов.

В одном субъекте федерации порог могут преодолеть десятки человек, а в другом — ни одного. В последнем случае действует квота: каждый регион может отправить на заключительный этап одного ребенка. Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Для наглядности приведем статистику: в 2024/2025 учебном году от Сахалинской области участников заключительного этапа ВсОШ по истории не было, никто не набрал даже половины от проходного балла на региональном этапе;

из ХМАО приехали два человека: один по квоте, другой — прошлогодний призер;

из Вологодской области — один человек;

из Московской области — 46 человек;

из Москвы — 146 человек (как прошлогодние призеры, так и ребята, набравшие больше 150 баллов)!

Кто они — участники ВсОШ?

Шансы попасть в финал ВсОШ для разных регионов значительно отличаются. Я скачал публичные протоколы заключительных этапов олимпиады по истории в 2023, 2024 и 2025 годах и посчитал количество участников из каждого субъекта России. Сводную таблицу вы можете увидеть здесь .

Дети из какого города чаще всего попадают на ВсОШ? Конечно же, из Москвы Источник: Антон Чубуков

В 2025 году 43% финалистов были из Москвы, 13% — из Московской области. Больше двух человек прибыли из Челябинской, Ленинградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Татарстана. Из всех остальных, не перечисленных здесь территорий, где проживает две трети граждан России, приехали только 23% участников.

Похожая картина наблюдается и в олимпиадах по другим предметам.

Критическая уязвимость

Считается, что причина регулярного повышения проходного балла — не растущий уровень участников, а специфическая система подсчета результатов.

Как и в случае с ЕГЭ, вопросы регионального этапа олимпиады присылают из центра, а ответы участников проверяют в регионе. Существует небольшое, но важное отличие: часть ответов ЕГЭ отправляют на перекрестную проверку в другие области. На олимпиадах такой проверки нет — качество оценивания остается полностью на совести регионального оргкомитета.

Регионы имеют возможность оценивать ответы своих школьников более лояльно, чтобы увеличить их шансы попасть на заключительный этап. Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Если это будет происходить сразу в нескольких областях и республиках несколько лет подряд, то проходной балл в конце концов упрется в верхнюю планку — условные «сто из ста».

У участников нет права требовать перепроверки региональных работ в федеральном центре — такая возможность есть только у региональных чиновников из управления образования. В теории ЦПМК может перепроверить работы по собственной инициативе, но, во-первых, у нее не хватает ресурсов, во-вторых — желания.

Даже перепроверка работ в Москве не гарантирует справедливых оценок. Согласно действующим правилам , организатором регионального этапа является субъект федерации — прислушиваться к рекомендациям центра регион может, но не обязан!

Задания и критерии оценивания определяет ЦПМК, но решающее слово при выставлении балла принадлежит региону. И регионы этой привилегией пользуются.

Победители и призеры олимпиады могут легко поступить на бюджетное место в вуз по своей специальности Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Местами наблюдается аномалия: сильные дети, ставшие победителями и призерами заключительного этапа в прошлом году, не занимают высокие места на очередном региональном этапе. Это плохо объяснимо уровнем подготовки, зато хорошо укладывается в стратегию, которая позволяет региону провести в финал как можно больше своих ребят. Ведь победителям и призерам прошлых лет путевка на заключительный этап ВсОШ и так гарантирована.

Среди других значимых уязвимостей олимпиадной системы преподаватели называют списывание и торговлю ответами в Сети. Бывает, что задания попадают в интернет до олимпиады. Кое-где участники проносят с собой гаджеты, каждый год на муниципальном этапе возрастает доля ответов, написанных с применением искусственного интеллекта.

Олимпийские сборные

В ряде регионов возникли «олимпийские сборные» — сильные преподаватели работают с заранее отобранной «командой»: дают выходящую за рамки школьной программы «теорию», учат решать задания олимпиадных форматов.

В Москве подготовка «сборных» поставлена на широкую ногу. Участвующие в них дети де-факто освобождены от многих школьных уроков. Кроме того, Москва поощряет переезд в столицу талантливых детей, а тем, кто не хочет покидать свой регион, дается возможность формально прикрепиться на «домашнее» обучение к одной из московских школ. За успехи на олимпиаде правительство Москвы выплачивает школьникам крупные денежные премии.

У участников таких «сборных» возникает преимущество перед своими начитанными сверстниками, которые узнали об олимпиаде от своего школьного учителя. Может быть, в их головах есть одинаковое количество знаний, но у «профессиональных спортсменов» — точно больше умений.

Не на школьном и не на муниципальном этапах, а именно при приеме в «сборную» и происходит настоящий отбор претендентов на участие в финале ВсОШ. Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Как попасть в «сборную»? Живите в регионе, где она есть. В проигрышной ситуации оказывается большинство российских школьников.

Классический пример, иллюстрирующий превращение олимпиады школьников в «спорт высоких достижений»: на олимпиаде по русскому языку есть традиционное задание с текстом на старославянском. Оно проверяет «языковое чутье», вот только конкуренция заставила детей всерьез учить старославянский, и его знание теперь является чуть ли не входным порогом для участия в финале.

Темная сторона клуба

Олимпиадное движение формировалось как своеобразный клуб талантливых школьников и их преподавателей. «Клубность» нормализовала ситуацию, которая показалась бы неприемлемой в любой другой конкурентной отрасли: составляют задания, готовят участников и оценивают их ответы на олимпиаде одни и те же люди — участники центральных предметных методических комиссий (ЦПМК)!

Плотнее всего члены ЦПМК занимаются со сборными по месту своего жительства — в Москве, в Московской области и в Санкт-Петербурге, то есть в тех регионах, которые дали 82% всех призеров и победителей заключительных этапов олимпиад в 2025 году.

Соглашаясь на эти занятия, организаторы олимпиад не нарушают законы или должностные инструкции, но данный фактор углубляет неравенство среди российских школьников.

Можно возразить: в олимпиадном движении работают энтузиасты, да и как запретить преподавателям заниматься своей работой — учить детей? Но к этому дню олимпиады приобрели слишком большое значение: от их результатов теперь зависят судьбы десятков тысяч детей, на обучение поступивших в вузы государство потратит миллиарды. А где деньги и возможности, там возникает нешуточное давление со стороны заинтересованных лиц и учреждений.

Старый подход к организации олимпиад больше не годится.

Что делать?

ВсОШ переросла механизмы, которые годами обеспечивали ее работу. Теперь следует либо снизить ее значимость, прекратив учитывать олимпиадные результаты при поступлении в вуз и выплачивать крупные премии, либо повышать надежность и прозрачность результатов, обеспечить равные возможности участия для столицы и глубинки, даже если ради всего этого придется пожертвовать «клубной атмосферой».

Эти шаги практически не требуют привлечения дополнительных ресурсов, нужно:

сделать правилом обмен работами при проверке: ответы муниципального этапа должны оцениваться в другом городе, ответы регионального — в другом регионе, в идеале сканы всех работ должны собирать в Москве, а потом случайным образом рассылать по региональным комиссиям (эту меру еще в 2020 году предлагал Минпросу московский олимпиадный тренер Сергей Антоновский);

увеличить полномочия ЦПМК в отношении регионального и муниципального этапов, обязать регионы считать оценку, выставленную ЦПМК на перепроверке, окончательной;

сделать правилом выборочную перепроверку работ регионального этапа в ЦПМК;

жестко отделить жюри и авторов заданий от «тренерского корпуса».

Чтобы остановить не очень здоровую тенденцию перетягивания всех умных детей в Москву, можно установить максимальное число участников заключительного этапа от одного региона (например, не больше 30 человек). Антон Чубуков публицист и автор учебных пособий

Как и всякая «позитивная дискриминация», это довольно спорное решение, которое должно пройти дополнительное обсуждение.

Напрашиваются и более затратные меры, в том числе:

увеличение ответственности, штатов и финансирования олимпиадных комитетов;

соблюдение жесткой информационной дисциплины, как при ЕГЭ: нужно исключить утечки заданий до олимпиады, жестко бороться со шпаргалками и гаджетами, глушить беспроводную связь в пунктах проведения;

открытие государственных онлайн-курсов для подготовки к олимпиадам, где дети из небольших населенных пунктов могли бы не только слушать лекции, но и получать обратную связь от преподавателей.