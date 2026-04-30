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Образование Мнение Неравенство школьников: почему у детей из регионов мало шансов поступить в вуз через Всероссийскую олимпиаду

Неравенство школьников: почему у детей из регионов мало шансов поступить в вуз через Всероссийскую олимпиаду

Эксперт рассказал, как на самом деле устроен важный турнир для умников и умниц

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Всё чаще призовые места занимают москвичи, разбираемся, с чем это связано | Источник: Алина Скитович / NGS.RUВсё чаще призовые места занимают москвичи, разбираемся, с чем это связано | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Всё чаще призовые места занимают москвичи, разбираемся, с чем это связано

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

Российские школьники скоро будут сдавать ЕГЭ, но есть и другой способ поступить в вуз — участие в олимпиадах, в частности во Всероссийской олимпиаде школьников (коротко — ВсОШ). Победители и призеры заключительного этапа зачисляются на бюджет вне конкурса.

В прошедшем году за победу на олимпиаде бились больше семи миллионов детей. Но большие числа не являются доказательством благополучия. Олимпиадное движение переживает серьезный кризис на фоне ужесточившейся конкуренции за места: у участников и их преподавателей всё чаще возникают сомнения в справедливости и результатах отбора.

По какой причине всё чаще победителями ВсОШ становятся дети из Москвы, а не из регионов? И что можно с этим сделать? Об этом в авторской колонке для портала E1.RU рассуждает публицист и автор учебных пособий Антон Чубуков.

Антон ЧубуковАнтон Чубуков
Антон Чубуков
Эксперт в образованииЛичный сайт

Проходные баллы зашкаливают

В прошлом году 4017 человек стали призерами или победителями заключительного этапа ВсОШ — они могут поступить в вуз вне конкурса, подтвердив свой результат пятеркой по профильному ЕГЭ. На бюджетные места некоторых факультетов московских вузов уже проблематично попасть даже с 300 баллами ЕГЭ из 300 возможных — туда стоит очередь из «олимпиадников».

Олимпиады для школьников оказались важным социальным лифтом, а проблемы этого движения стали рисками для всей системы образования.

В марте 2025 года я опубликовал большую статью о проблемах ВсОШ по истории. Поводом стал очень высокий проходной балл на заключительный этап, который не смогли преодолеть участники из большинства регионов.

Наглядная графика о том, как менялись проходные баллы на ВсОШ по трем предметам: истории, обществознанию и праву | Источник: Антон ЧубуковНаглядная графика о том, как менялись проходные баллы на ВсОШ по трем предметам: истории, обществознанию и праву | Источник: Антон Чубуков

Наглядная графика о том, как менялись проходные баллы на ВсОШ по трем предметам: истории, обществознанию и праву

Источник:

Антон Чубуков

Например, в 2025–2026 годах проходной балл на заключительный этап ВсОШ по истории повысился с 151 до 158 — предварительно, только в 13 субъектах федерации этот порог смог преодолеть хотя бы один ребенок.

Проходной балл по праву достиг невозможных 96 из 100 в 2025 году. Этой весной он снизился до 88, и с этим послаблением связана странная история. Первоначально Центрально-предметная методическая комиссия (ЦПМК) не смогла отобрать участников заключительного этапа, так как слишком много работ в регионах оценили в 100 из 100. Тогда организаторы инициировали перепроверку и рекомендовали выставить баллы более жестко. То есть дело было отнюдь не в легких вопросах.

Проходной балл олимпиады по МХК в прошлом году составил 190 из 200. Такие высокие баллы вызывают вопросы.

Как попасть на олимпиаду?

ВсОШ проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Как формируется состав участников? Во-первых, путевки автоматически достаются победителям и призерам прошлогодней олимпиады, если они еще учатся в школе. Во-вторых, в финал попадают ребята, которые получили высокие оценки на региональном этапе. Ответы школьников проверяет комиссия в родном регионе, цифры отправляют в Москву. ЦПМК вычисляет проходной балл так же, как университет делает это после экзаменов.

<p>Антон Чубуков</p><p>Антон Чубуков</p>

В одном субъекте федерации порог могут преодолеть десятки человек, а в другом — ни одного. В последнем случае действует квота: каждый регион может отправить на заключительный этап одного ребенка.

Антон Чубуков

публицист и автор учебных пособий

Для наглядности приведем статистику:

  • в 2024/2025 учебном году от Сахалинской области участников заключительного этапа ВсОШ по истории не было, никто не набрал даже половины от проходного балла на региональном этапе;

  • из ХМАО приехали два человека: один по квоте, другой — прошлогодний призер;

  • из Вологодской области — один человек;

  • из Московской области — 46 человек;

  • из Москвы — 146 человек (как прошлогодние призеры, так и ребята, набравшие больше 150 баллов)!

Кто они — участники ВсОШ?

Шансы попасть в финал ВсОШ для разных регионов значительно отличаются. Я скачал публичные протоколы заключительных этапов олимпиады по истории в 2023, 2024 и 2025 годах и посчитал количество участников из каждого субъекта России. Сводную таблицу вы можете увидеть здесь.

Дети из какого города чаще всего попадают на ВсОШ? Конечно же, из Москвы | Источник: Антон ЧубуковДети из какого города чаще всего попадают на ВсОШ? Конечно же, из Москвы | Источник: Антон Чубуков

Дети из какого города чаще всего попадают на ВсОШ? Конечно же, из Москвы

Источник:

Антон Чубуков

В 2025 году 43% финалистов были из Москвы, 13% — из Московской области. Больше двух человек прибыли из Челябинской, Ленинградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Татарстана. Из всех остальных, не перечисленных здесь территорий, где проживает две трети граждан России, приехали только 23% участников.

Похожая картина наблюдается и в олимпиадах по другим предметам.

Критическая уязвимость

Считается, что причина регулярного повышения проходного балла — не растущий уровень участников, а специфическая система подсчета результатов.

Как и в случае с ЕГЭ, вопросы регионального этапа олимпиады присылают из центра, а ответы участников проверяют в регионе. Существует небольшое, но важное отличие: часть ответов ЕГЭ отправляют на перекрестную проверку в другие области. На олимпиадах такой проверки нет — качество оценивания остается полностью на совести регионального оргкомитета.

<p>Антон Чубуков</p><p>Антон Чубуков</p>

Регионы имеют возможность оценивать ответы своих школьников более лояльно, чтобы увеличить их шансы попасть на заключительный этап.

Антон Чубуков

публицист и автор учебных пособий

Если это будет происходить сразу в нескольких областях и республиках несколько лет подряд, то проходной балл в конце концов упрется в верхнюю планку — условные «сто из ста».

У участников нет права требовать перепроверки региональных работ в федеральном центре — такая возможность есть только у региональных чиновников из управления образования. В теории ЦПМК может перепроверить работы по собственной инициативе, но, во-первых, у нее не хватает ресурсов, во-вторых — желания.

Даже перепроверка работ в Москве не гарантирует справедливых оценок. Согласно действующим правилам, организатором регионального этапа является субъект федерации — прислушиваться к рекомендациям центра регион может, но не обязан!

Задания и критерии оценивания определяет ЦПМК, но решающее слово при выставлении балла принадлежит региону. И регионы этой привилегией пользуются.

Победители и призеры олимпиады могут легко поступить на бюджетное место в вуз по своей специальности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПобедители и призеры олимпиады могут легко поступить на бюджетное место в вуз по своей специальности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Победители и призеры олимпиады могут легко поступить на бюджетное место в вуз по своей специальности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Местами наблюдается аномалия: сильные дети, ставшие победителями и призерами заключительного этапа в прошлом году, не занимают высокие места на очередном региональном этапе. Это плохо объяснимо уровнем подготовки, зато хорошо укладывается в стратегию, которая позволяет региону провести в финал как можно больше своих ребят. Ведь победителям и призерам прошлых лет путевка на заключительный этап ВсОШ и так гарантирована.

Среди других значимых уязвимостей олимпиадной системы преподаватели называют списывание и торговлю ответами в Сети. Бывает, что задания попадают в интернет до олимпиады. Кое-где участники проносят с собой гаджеты, каждый год на муниципальном этапе возрастает доля ответов, написанных с применением искусственного интеллекта.

Олимпийские сборные

В ряде регионов возникли «олимпийские сборные» — сильные преподаватели работают с заранее отобранной «командой»: дают выходящую за рамки школьной программы «теорию», учат решать задания олимпиадных форматов.

В Москве подготовка «сборных» поставлена на широкую ногу. Участвующие в них дети де-факто освобождены от многих школьных уроков. Кроме того, Москва поощряет переезд в столицу талантливых детей, а тем, кто не хочет покидать свой регион, дается возможность формально прикрепиться на «домашнее» обучение к одной из московских школ. За успехи на олимпиаде правительство Москвы выплачивает школьникам крупные денежные премии.

У участников таких «сборных» возникает преимущество перед своими начитанными сверстниками, которые узнали об олимпиаде от своего школьного учителя. Может быть, в их головах есть одинаковое количество знаний, но у «профессиональных спортсменов» — точно больше умений.

<p>Антон Чубуков</p><p>Антон Чубуков</p>

Не на школьном и не на муниципальном этапах, а именно при приеме в «сборную» и происходит настоящий отбор претендентов на участие в финале ВсОШ.

Антон Чубуков

публицист и автор учебных пособий

Как попасть в «сборную»? Живите в регионе, где она есть. В проигрышной ситуации оказывается большинство российских школьников.

Классический пример, иллюстрирующий превращение олимпиады школьников в «спорт высоких достижений»: на олимпиаде по русскому языку есть традиционное задание с текстом на старославянском. Оно проверяет «языковое чутье», вот только конкуренция заставила детей всерьез учить старославянский, и его знание теперь является чуть ли не входным порогом для участия в финале.

Темная сторона клуба

Олимпиадное движение формировалось как своеобразный клуб талантливых школьников и их преподавателей. «Клубность» нормализовала ситуацию, которая показалась бы неприемлемой в любой другой конкурентной отрасли: составляют задания, готовят участников и оценивают их ответы на олимпиаде одни и те же люди — участники центральных предметных методических комиссий (ЦПМК)!

Плотнее всего члены ЦПМК занимаются со сборными по месту своего жительства — в Москве, в Московской области и в Санкт-Петербурге, то есть в тех регионах, которые дали 82% всех призеров и победителей заключительных этапов олимпиад в 2025 году.

Соглашаясь на эти занятия, организаторы олимпиад не нарушают законы или должностные инструкции, но данный фактор углубляет неравенство среди российских школьников.

Можно возразить: в олимпиадном движении работают энтузиасты, да и как запретить преподавателям заниматься своей работой — учить детей? Но к этому дню олимпиады приобрели слишком большое значение: от их результатов теперь зависят судьбы десятков тысяч детей, на обучение поступивших в вузы государство потратит миллиарды. А где деньги и возможности, там возникает нешуточное давление со стороны заинтересованных лиц и учреждений.

Старый подход к организации олимпиад больше не годится.

Что делать?

ВсОШ переросла механизмы, которые годами обеспечивали ее работу. Теперь следует либо снизить ее значимость, прекратив учитывать олимпиадные результаты при поступлении в вуз и выплачивать крупные премии, либо повышать надежность и прозрачность результатов, обеспечить равные возможности участия для столицы и глубинки, даже если ради всего этого придется пожертвовать «клубной атмосферой».

Эти шаги практически не требуют привлечения дополнительных ресурсов, нужно:

  • сделать правилом обмен работами при проверке: ответы муниципального этапа должны оцениваться в другом городе, ответы регионального — в другом регионе, в идеале сканы всех работ должны собирать в Москве, а потом случайным образом рассылать по региональным комиссиям (эту меру еще в 2020 году предлагал Минпросу московский олимпиадный тренер Сергей Антоновский);

  • увеличить полномочия ЦПМК в отношении регионального и муниципального этапов, обязать регионы считать оценку, выставленную ЦПМК на перепроверке, окончательной;

  • сделать правилом выборочную перепроверку работ регионального этапа в ЦПМК;

  • жестко отделить жюри и авторов заданий от «тренерского корпуса».

<p>Антон Чубуков</p><p>Антон Чубуков</p>

Чтобы остановить не очень здоровую тенденцию перетягивания всех умных детей в Москву, можно установить максимальное число участников заключительного этапа от одного региона (например, не больше 30 человек).

Антон Чубуков

публицист и автор учебных пособий

Как и всякая «позитивная дискриминация», это довольно спорное решение, которое должно пройти дополнительное обсуждение.

Напрашиваются и более затратные меры, в том числе:

  • увеличение ответственности, штатов и финансирования олимпиадных комитетов;

  • соблюдение жесткой информационной дисциплины, как при ЕГЭ: нужно исключить утечки заданий до олимпиады, жестко бороться со шпаргалками и гаджетами, глушить беспроводную связь в пунктах проведения;

  • открытие государственных онлайн-курсов для подготовки к олимпиадам, где дети из небольших населенных пунктов могли бы не только слушать лекции, но и получать обратную связь от преподавателей.

Как вы думаете, нужно ли менять систему проведения Всероссийской олимпиады школьников?

Да, стоит сделать ее менее значимой для детей
Да, стоит сделать проверку результатов более строгой и прозрачной
Да, нужно ввести ограничения по количеству участников
Нет, иначе у детей станет еще меньше шансов поступить в вуз
Напишу свое мнение в комментариях
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Антон ЧубуковАнтон Чубуков
Антон Чубуков
Исследователь ЕГЭ
Всероссийская олимпиада школьников Эксперт Поступление в вуз Образование ЕГЭ Олимпиада
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Комментарии
4
Гость
30 апреля, 21:44
Так во всех сферах.
Гость
30 апреля, 15:30
В регионах учителя не так заинтересованы в успехах учеников на всош, в отличии от Москвы им за победы практически ничего не будет. Да и учителей с знаниями, которые бы помогли подготовиться к заключительному всош тоже мало.
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