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Образование В школах появится новый предмет, а иностранного языка станет меньше: когда поменяют программу

В школах появится новый предмет, а иностранного языка станет меньше: когда поменяют программу

Первыми с новым предметом познакомятся пятиклассники

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Пятиклассники начнут учить новый предмет сразу после новогодних каникул | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПятиклассники начнут учить новый предмет сразу после новогодних каникул | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пятиклассники начнут учить новый предмет сразу после новогодних каникул

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Школьники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Его включат в учебную программу в 2027 году.

Как отметила замминистра Минпросвещения Ольга Колударова, изучать новый предмет первыми начнут пятиклассники с 1 января 2027 года. Он добавится в еженедельное расписание сразу после выхода детей с январских каникул. На «Духовно-нравственную культуру России» отведено 17 часов.

Ученики шестых и седьмых классов начнут изучать новый предмет позднее — с 1 сентября 2027 года, передают РИА «Новости».

Как сообщали в Минпросвещения, предмет «Духовно-нравственная культура России» должен будет знакомить школьников с личностями, жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей в истории России, которые доказали «своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека». О разработке нового предмета стало известно в августе 2025 года.

Он включен в программу для средней школы. В общей сложности на новый предмет отведено 85 учебных часов: 17 часов для пятых классов и по 34 — для шестых и седьмых. При этом в связи с его появлением ведомство предусмотрело уменьшение объема изучения иностранных языков.

Ранее новый предмет планировали ввести уже с 2026/2027 учебного года. Однако в феврале стало известно, что сроки по введению предмета в школах были изменены.

ПО ТЕМЕ
Виктория ТрофимоваВиктория Трофимова
Виктория Трофимова
корреспондент отдела новостей
Школа Минпросвещения РФ Духовно-нравственная культура России
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Комментарии
52
Гость
30 апреля, 22:01
То есть я правильно понял - когда разговаривали разговоры про "убрать лишние ненужные предметы" - именно это имели в виду - сократить обучение иностранному языку и вместо него добавить очередной "патриотической" фигни?
Гость
30 апреля, 18:41
Когда читаю очередные новости подобного рода про школу, думаю: "хорошо". Хорошо, что мои дети школу закончили или уже почти закончили и их этот маразм не коснется.
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Гость
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