В школах появится новый предмет, а иностранного языка станет меньше: когда поменяют программу

Пятиклассники начнут учить новый предмет сразу после новогодних каникул Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Школьники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Его включат в учебную программу в 2027 году.

Как отметила замминистра Минпросвещения Ольга Колударова, изучать новый предмет первыми начнут пятиклассники с 1 января 2027 года. Он добавится в еженедельное расписание сразу после выхода детей с январских каникул. На «Духовно-нравственную культуру России» отведено 17 часов.

Ученики шестых и седьмых классов начнут изучать новый предмет позднее — с 1 сентября 2027 года, передают РИА «Новости».

Как сообщали в Минпросвещения, предмет «Духовно-нравственная культура России» должен будет знакомить школьников с личностями, жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей в истории России, которые доказали «своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека». О разработке нового предмета стало известно в августе 2025 года.

Он включен в программу для средней школы. В общей сложности на новый предмет отведено 85 учебных часов: 17 часов для пятых классов и по 34 — для шестых и седьмых. При этом в связи с его появлением ведомство предусмотрело уменьшение объема изучения иностранных языков.