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Образование Проблема «В школах любят страдать». Учитель создал нейросеть для коллег по всей России — и верит, что скоро уроки будет вести ИИ

«В школах любят страдать». Учитель создал нейросеть для коллег по всей России — и верит, что скоро уроки будет вести ИИ

Правда ли, что учителей скоро заменит нейросеть

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Учителей просто освободят от рутины | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУчителей просто освободят от рутины | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Учителей просто освободят от рутины

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Учителя тратят до 20 часов в неделю на бесплатную рутину — от переписывания заданий до бесконечных отчетов. 25-летний педагог из Петербурга решил, что так быть не должно, и написал нейросеть, которая делает это за них. Почему школы тяжело переносят технологии и правда ли, что уроки скоро будет вести ИИ, — отвечает «Фонтанке» создатель стартапа «Обучай».

«Ездил автостопом и думал уехать на Камчатку». Путь в педагогику

В 2026 году Константин попал в рейтинг Forbes «30 до 30» | Источник: предоставлено «Фонтанке»В 2026 году Константин попал в рейтинг Forbes «30 до 30» | Источник: предоставлено «Фонтанке»

В 2026 году Константин попал в рейтинг Forbes «30 до 30»

Источник:

предоставлено «Фонтанке»

Константин Чукавин,
25 лет

Учился в петербургском РГПУ им. Герцена в бакалавриате и магистратуре, сейчас получает кандидатскую степень по культурологии.

Занимался концертами и выставками в Анненкирхе, в 2022 году впервые пришел в школу — налаживать информационные системы, а в 2024-м начал преподавать.

Во время работы в школе подсчитал, что учителя тратят до 20 неоплачиваемых часов на подготовку заданий и материалов к урокам — и создал ИИ-сервис «Обучай».

В 14 лет юный Костя видел себя физиком. Пока не понял, что физика — это не черные дыры, Стивен Хокинг и «Интерстеллар», а термодинамика и непонятные формулы. Тогда он увлекся литературой — и до сих пор называет чтение любимым занятием в жизни.

— Я вообще весь 10–11-й класс не планировал никуда поступать. Я ездил автостопом, думал после выпуска уехать на Камчатку на велосипеде и 2 года бродить по лесам, — начинает Константин.

Камчатку пришлось отложить — интерес к тому, как этот мир устроен, привел его на факультет культурологии. Именно эта наука, по его мнению, помогает осмыслить, почему «мы такие, а не другие». Выбор педагогического университета Константин объясняет желанием вдохновлять и влиять, его жена — кармическим хвостом и астрологией, которые предопределили его путь-долг как наставника.

Самому Константину с учителями повезло: с 8-го класса он учился в Аничковом лицее Санкт-Петербурга, где все педагоги «были заряжены». Молодая учительница литературы привила ему любовь к книгам: на уроках они читали «Цветы для Элджернона», Кафку, смотрели «Общество мертвых поэтов» — для учеников это были «откровения».

<p>Константин Чукавин</p><p>Константин Чукавин</p>

Учитель истории у нас писал книги, снимался в YouTube-шоу даже — и благодаря ему я выбрал на ЕГЭ историю. Математик приезжал на работу на велосипеде и слушал Radiohead. На подростковое сознание это очень влияло — и на меня в том числе.

Константин Чукавин

создатель стартапа «Обучай»

«Закрыть реальную боль». Как появился проект «Обучай»

2025 год, Константин работает в школе — и ощущает вес нагрузки бюрократических задач, которые не имеют отношения ни к педагогике, ни к детям. «Подготовка заданий, подготовка материалов — даже в частной школе было такое, что учителя сами задания от руки пишут и ксерокопируют на весь класс», — вспоминает он.

Итого Константин насчитал до 20 неоплачиваемых рабочих часов в неделю: на составление заданий, на их проверку, на внесение оценок в журнал, проверку расписания, замены, причем часто непрофильные — когда учитель математики ведет русский язык. И когда он понял, что большинство таких ассистентских задач можно автоматизировать, то решил «закрыть реальную боль всех учителей».

Сам Константин называет себя гуманитарием — по образованию и по духу, но стремится быть генералистом — креативным универсалом. Так что вместе с другом-айтишником Кириллом Дьологом они взялись за разработку ИИ-агента. Сначала Константин предложил сервис своей школе, но руководство инновации приняло холодно даже на уровне идеи. Тогда было решено запускать проект самостоятельно — вместе с другом за лето они создали «Обучай».

«Обучай» помогает учителям генерировать планы уроков, задания для учеников, картинки и презентации. Сервис запустили в сентябре&nbsp;— за 7 месяцев «Обучай» дорос до 93 тысяч пользователей | Источник: скриншот«Обучай» помогает учителям генерировать планы уроков, задания для учеников, картинки и презентации. Сервис запустили в сентябре&nbsp;— за 7 месяцев «Обучай» дорос до 93 тысяч пользователей | Источник: скриншот

«Обучай» помогает учителям генерировать планы уроков, задания для учеников, картинки и презентации. Сервис запустили в сентябре — за 7 месяцев «Обучай» дорос до 93 тысяч пользователей

Источник:

скриншот

Технически генерация происходит так: учитель или репетитор указывает, что хочет сделать задания по такому-то предмету для N класса N-ного уровня сложности. ИИ опирается на методические рекомендации и существующие ФГОСы, уровень знаний конкретного ученика и выдает список заданий.

— Вопрос на уровне обывателя: с планами уроков и презентациями понятно. Задания учителям зачем? Есть же учебники, рабочие тетради.

— Во-первых, индивидуализировать подход. У нас сейчас детям часто скучно, им нужно разнообразие. Плюс часто какие-то темы требуют дополнительной проработки или углубления, а в учебнике может быть 5 заданий, 3 из которых слишком сложные, а 2 дети сделали за 5 минут. Кроме того, у нас задания генерируются в единственном экземпляре в личном кабинете конкретного учителя — они не гуглятся, ответов на них нет.

— А неужели на вас не навалились всевозможные ФГОСы и регламенты? Вспомним, через какое количество согласований и бюрократических процедур проходит любой школьный учебник.

В России утверждение школьного учебника проходит через несколько этапов экспертизы и согласований, включая научную, педагогическую и методическую оценки. Процесс регулируется федеральными стандартами (ФГОС) и требованиями Минпросвещения, а также экспертными заключениями профильных организаций. В итоге учебник должен получить одобрение нескольких экспертных советов и быть включен в федеральный перечень.

— Юридически мы занимаемся предоставлением ПО — у нас в оферте прописано, что учитель сам несет ответственность за то, что ему сгенерировала нейросеть. Но мы планируем выходить на сотрудничество с целыми школами, регионами — и в следующем году собираемся получать сертификат Минцифры, чтобы генерировать задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в том числе.

«Учитель любит страдать». Почему технологии заходят в сферу образования со скрипом

Когда Константин только-только запускал готовый проект, то в первую очередь предложил протестировать нейросеть коллегам. «Я во все чаты писал: "Вот, ребята, попробуйте бесплатно". И на мое удивление вообще никто не попробовал — первые пользователи сами нашлись», — вспоминает он.

Константин признает, что любые технологии и нововведения приживаются в неповоротливой системе российского образования с трудом. Причина — сами учителя любят страдать.

<p>Константин Чукавин</p><p>Константин Чукавин</p>

Учителя действительно очень любят страдать. И должно произойти культурное, психологическое изменение, чтобы это исправить. Пока, если всё идет спокойно и гладко, у учителей и администрации школ появляется ощущение, что что-то идет не так.

Константин Чукавин

создатель стартапа «Обучай»

По наблюдениям Константина, люди делятся на два прямо противоположных типа: одни с ужасом ждут, когда их заменит ИИ, другие — убеждены, что нейросети в принципе ничего не умеют. Вторая судит по версии условного Chat GPT 2022 года — и по пользовательскому опыту, когда ИИ ошибся. «А технологии при этом так быстро развиваются, что представления об ИИ, которые были неделю назад, уже неактуальны», — отмечает он.

Скучно детям, неинтересно учителям, которые на учениках отыгрываются. Каким должен быть педагог

Сейчас Константин преподает в университете — и получает от этого куда больше удовольствия, чем от проведения уроков в школе. Он сам выбирает программу и наполнение занятий, а студенты выбирают направление учебы. Работа в школе же вечно генерировала вопросы, ответы на которые Константин не находил и потому метался между моделями «вайбового учителя» и строгого педагога из СССР.

<p>Константин Чукавин</p><p>Константин Чукавин</p>

Это было тяжело психологически. Я был в какой-то фрустрации, в борьбе с собой от того, что ученикам это всё совершенно не интересно и учителям — тоже. Требования, отчеты, графики — а нужно ли это, важно ли, никого не интересует.

Константин Чукавин

создатель стартапа «Обучай»

Системная проблема и в типе личности тех, кто идет работать в школы. «Как писал французский философ Мишель Фуко: есть дисциплинарные учреждения — больница, тюрьма, казарма, школа. И работают они так, что кто-то осуществляет свою власть над другим. Благодаря такому положению дел в школы попадают люди, которые свои детские травмы отыгрывают на детях, чтобы почувствовать себя лучше: дети такие плохие, им ничего не интересно, а я — хороший», — считает Константин.

При этом те педагоги, кто своим делом горит, быстро угасают из-за рутины. Константин видит выход в развитии технологий — они-то и освободят энергию и пространство для чего-то более органического, человеческого.

Дорожная карта сервиса «Обучай» на ближайшие 2 года составлена так, чтобы в будущем учителю вообще не надо было «никуда ходить». У него под рукой интерфейс, где педагог видит весь рабочий год и к каждому уроку может сгенерировать контрольную, презентацию и домашнюю работу. Нажал кнопку — появилось в журнале.

— У учителей, которые делегируют рутинные задачи, освобождаются силы на то, чтобы снова почувствовать любовь к профессии, вдохновение. Зайти в коммуникацию с учениками и быть для них не просто тем, кто зачитывает презентации, дает задания и ставит оценки.

Источник: предоставлено «Фонтанке»Источник: предоставлено «Фонтанке»
Источник:

предоставлено «Фонтанке»

— А вы бы сами хотели однажды вернуться в школу? Какие изменения должны произойти в системе, чтобы вы снова стали работать с детьми и получали от этого удовольствие?

— Я бы хотел. И однажды я обязательно это сделаю. Работа учителем для меня была радостью. Я с улыбкой приходил в школу и не обвинял никого из детей, потому что понимал, что все трения в 98% случаев связаны не с детьми, а с системой образования.

У меня вообще в планах открыть свою школу — может, она будет совсем маленькая, на 30–50 учеников. И в первую очередь я бы очень внимательно относился к подбору кадров и коллективу.

«Откажемся от парт и костюмов». Учитель будущего — или этичность ИИ в образовании

— Тема ИИ всегда упирается в этику — особенно если мы говорим об образовании. Сразу возникает страшилка: вместо учителя уроки ведут сгенерированные ИИ боты. На ваш взгляд, где эта граница должна проходить? Что можно делегировать нейросетям, а что должен делать учитель и только он? 

— Я очень люблю эту метафору, по-моему, от создателя Claude — внешние расширители. Как когда-то изобрели паровые станки и у людей пропала необходимость быть физически сильными. И сейчас мы на том этапе развития человечества, что-то же самое происходит с интеллектом и со знаниями. И как бы грустно это ни было, знания станут хобби — книжные клубы, кружки юных интеллектуалов. Но в большинстве своем человек перестанет определяться интеллектом — и всё, что касается обучения, будет совмещено с алгоритмами.

На днях замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в будущем устные экзамены у студентов сможет принимать ИИ и это будет «абсолютно объективно».

Но как раз всё то, что касается общения, энергии, вдохновения, — это ИИ не заменит. Люблю говорить, что главные качества сейчас — это чуткость и вкус: чуткость — чтобы чувствовать изменения в мире, вкус — чтобы адекватно на них реагировать. И это как раз то, что сфера образования может развивать. Как сейчас модно и востребовано — коннектиться с природой, рубить дрова, выращивать растения. Так что, может, и в школах следует заняться садоводством, театральным искусством, чтением, разговорными клубами.

<p>Константин Чукавин</p><p>Константин Чукавин</p>

Надо делать ставку на общение и на работу руками. Не быть индустриальными чуваками, которые сидят за партами в костюмах. Мы уже в постиндустриальном обществе живем: давайте откажемся и от парт, и от костюмов и будем сидеть на пуфиках и общаться.

Константин Чукавин

создатель стартапа «Обучай»

— Представим, что ваш проект, как и внедрение ИИ в образование в целом, становится успешным и повсеместным. У каждого учителя в стране есть ИИ-агент, который освобождает его от всего рутинного. Как изменятся те люди, которые выбирают профессию учителя? Кто через 15 лет придет работать в школу? 

— Как я вижу по инфлюенсерам-учителям, а это целая ниша в социальных сетях, молодые приходят заряженные, здоровые, которые действительно хотят нести что-то молодому поколению. И возможность себя разгрузить и перестать ассоциировать работу учителя с рутиной только поспособствует тому, что тип личности учителя будет более здоровый, жизнерадостный, вдохновляющий и вдохновленный.

А вы как думаете, сможет искусственный интеллект заменить учителей?

Думаю, да
Нет
Отчасти, но не полностью
ПО ТЕМЕ
Милена СолдатенкоМилена Солдатенко
Милена Солдатенко
Корреспондент отдела «Бизнес», ведущая подкаста
Школа Учитель ИИ Искусственный интеллект Образование
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Комментарии
10
Гость
28 апреля, 16:58
А если ИИ откажется вести уроки что будете делать?
Гость
28 апреля, 16:00
При массовой оптимизации бюджетников ИИ якобы компенсируют. Нет.
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Гость
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