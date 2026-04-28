«В школах любят страдать». Учитель создал нейросеть для коллег по всей России — и верит, что скоро уроки будет вести ИИ

Учителей просто освободят от рутины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Учителя тратят до 20 часов в неделю на бесплатную рутину — от переписывания заданий до бесконечных отчетов. 25-летний педагог из Петербурга решил, что так быть не должно, и написал нейросеть, которая делает это за них. Почему школы тяжело переносят технологии и правда ли, что уроки скоро будет вести ИИ, — отвечает «Фонтанке» создатель стартапа «Обучай».

«Ездил автостопом и думал уехать на Камчатку». Путь в педагогику

В 2026 году Константин попал в рейтинг Forbes «30 до 30» Источник: предоставлено «Фонтанке» Константин Чукавин,

25 лет Учился в петербургском РГПУ им. Герцена в бакалавриате и магистратуре, сейчас получает кандидатскую степень по культурологии. Занимался концертами и выставками в Анненкирхе, в 2022 году впервые пришел в школу — налаживать информационные системы, а в 2024-м начал преподавать. Во время работы в школе подсчитал, что учителя тратят до 20 неоплачиваемых часов на подготовку заданий и материалов к урокам — и создал ИИ-сервис «Обучай».

В 14 лет юный Костя видел себя физиком. Пока не понял, что физика — это не черные дыры, Стивен Хокинг и «Интерстеллар», а термодинамика и непонятные формулы. Тогда он увлекся литературой — и до сих пор называет чтение любимым занятием в жизни.

— Я вообще весь 10–11-й класс не планировал никуда поступать. Я ездил автостопом, думал после выпуска уехать на Камчатку на велосипеде и 2 года бродить по лесам, — начинает Константин.

Камчатку пришлось отложить — интерес к тому, как этот мир устроен, привел его на факультет культурологии. Именно эта наука, по его мнению, помогает осмыслить, почему «мы такие, а не другие». Выбор педагогического университета Константин объясняет желанием вдохновлять и влиять, его жена — кармическим хвостом и астрологией, которые предопределили его путь-долг как наставника.

Самому Константину с учителями повезло: с 8-го класса он учился в Аничковом лицее Санкт-Петербурга, где все педагоги «были заряжены». Молодая учительница литературы привила ему любовь к книгам: на уроках они читали «Цветы для Элджернона», Кафку, смотрели «Общество мертвых поэтов» — для учеников это были «откровения».

Учитель истории у нас писал книги, снимался в YouTube-шоу даже — и благодаря ему я выбрал на ЕГЭ историю. Математик приезжал на работу на велосипеде и слушал Radiohead. На подростковое сознание это очень влияло — и на меня в том числе. Константин Чукавин создатель стартапа «Обучай»

«Закрыть реальную боль». Как появился проект «Обучай»

2025 год, Константин работает в школе — и ощущает вес нагрузки бюрократических задач, которые не имеют отношения ни к педагогике, ни к детям. «Подготовка заданий, подготовка материалов — даже в частной школе было такое, что учителя сами задания от руки пишут и ксерокопируют на весь класс», — вспоминает он.

Итого Константин насчитал до 20 неоплачиваемых рабочих часов в неделю: на составление заданий, на их проверку, на внесение оценок в журнал, проверку расписания, замены, причем часто непрофильные — когда учитель математики ведет русский язык. И когда он понял, что большинство таких ассистентских задач можно автоматизировать, то решил «закрыть реальную боль всех учителей».

Сам Константин называет себя гуманитарием — по образованию и по духу, но стремится быть генералистом — креативным универсалом. Так что вместе с другом-айтишником Кириллом Дьологом они взялись за разработку ИИ-агента. Сначала Константин предложил сервис своей школе, но руководство инновации приняло холодно даже на уровне идеи. Тогда было решено запускать проект самостоятельно — вместе с другом за лето они создали «Обучай».

«Обучай» помогает учителям генерировать планы уроков, задания для учеников, картинки и презентации. Сервис запустили в сентябре — за 7 месяцев «Обучай» дорос до 93 тысяч пользователей Источник: скриншот

Технически генерация происходит так: учитель или репетитор указывает, что хочет сделать задания по такому-то предмету для N класса N-ного уровня сложности. ИИ опирается на методические рекомендации и существующие ФГОСы, уровень знаний конкретного ученика и выдает список заданий.

— Вопрос на уровне обывателя: с планами уроков и презентациями понятно. Задания учителям зачем? Есть же учебники, рабочие тетради.

— Во-первых, индивидуализировать подход. У нас сейчас детям часто скучно, им нужно разнообразие. Плюс часто какие-то темы требуют дополнительной проработки или углубления, а в учебнике может быть 5 заданий, 3 из которых слишком сложные, а 2 дети сделали за 5 минут. Кроме того, у нас задания генерируются в единственном экземпляре в личном кабинете конкретного учителя — они не гуглятся, ответов на них нет.

— А неужели на вас не навалились всевозможные ФГОСы и регламенты? Вспомним, через какое количество согласований и бюрократических процедур проходит любой школьный учебник.

В России утверждение школьного учебника проходит через несколько этапов экспертизы и согласований, включая научную, педагогическую и методическую оценки. Процесс регулируется федеральными стандартами (ФГОС) и требованиями Минпросвещения, а также экспертными заключениями профильных организаций. В итоге учебник должен получить одобрение нескольких экспертных советов и быть включен в федеральный перечень.

— Юридически мы занимаемся предоставлением ПО — у нас в оферте прописано, что учитель сам несет ответственность за то, что ему сгенерировала нейросеть. Но мы планируем выходить на сотрудничество с целыми школами, регионами — и в следующем году собираемся получать сертификат Минцифры, чтобы генерировать задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в том числе.

«Учитель любит страдать». Почему технологии заходят в сферу образования со скрипом

Когда Константин только-только запускал готовый проект, то в первую очередь предложил протестировать нейросеть коллегам. «Я во все чаты писал: " Вот, ребята, попробуйте бесплатно " . И на мое удивление вообще никто не попробовал — первые пользователи сами нашлись», — вспоминает он.

Константин признает, что любые технологии и нововведения приживаются в неповоротливой системе российского образования с трудом. Причина — сами учителя любят страдать.

Учителя действительно очень любят страдать. И должно произойти культурное, психологическое изменение, чтобы это исправить. Пока, если всё идет спокойно и гладко, у учителей и администрации школ появляется ощущение, что что-то идет не так. Константин Чукавин создатель стартапа «Обучай»

По наблюдениям Константина, люди делятся на два прямо противоположных типа: одни с ужасом ждут, когда их заменит ИИ, другие — убеждены, что нейросети в принципе ничего не умеют. Вторая судит по версии условного Chat GPT 2022 года — и по пользовательскому опыту, когда ИИ ошибся. «А технологии при этом так быстро развиваются, что представления об ИИ, которые были неделю назад, уже неактуальны», — отмечает он.

Скучно детям, неинтересно учителям, которые на учениках отыгрываются. Каким должен быть педагог

Сейчас Константин преподает в университете — и получает от этого куда больше удовольствия, чем от проведения уроков в школе. Он сам выбирает программу и наполнение занятий, а студенты выбирают направление учебы. Работа в школе же вечно генерировала вопросы, ответы на которые Константин не находил и потому метался между моделями «вайбового учителя» и строгого педагога из СССР.

Это было тяжело психологически. Я был в какой-то фрустрации, в борьбе с собой от того, что ученикам это всё совершенно не интересно и учителям — тоже. Требования, отчеты, графики — а нужно ли это, важно ли, никого не интересует. Константин Чукавин создатель стартапа «Обучай»

Системная проблема и в типе личности тех, кто идет работать в школы. «Как писал французский философ Мишель Фуко: есть дисциплинарные учреждения — больница, тюрьма, казарма, школа. И работают они так, что кто-то осуществляет свою власть над другим. Благодаря такому положению дел в школы попадают люди, которые свои детские травмы отыгрывают на детях, чтобы почувствовать себя лучше: дети такие плохие, им ничего не интересно, а я — хороший», — считает Константин.

При этом те педагоги, кто своим делом горит, быстро угасают из-за рутины. Константин видит выход в развитии технологий — они-то и освободят энергию и пространство для чего-то более органического, человеческого.

Дорожная карта сервиса «Обучай» на ближайшие 2 года составлена так, чтобы в будущем учителю вообще не надо было «никуда ходить». У него под рукой интерфейс, где педагог видит весь рабочий год и к каждому уроку может сгенерировать контрольную, презентацию и домашнюю работу. Нажал кнопку — появилось в журнале.

— У учителей, которые делегируют рутинные задачи, освобождаются силы на то, чтобы снова почувствовать любовь к профессии, вдохновение. Зайти в коммуникацию с учениками и быть для них не просто тем, кто зачитывает презентации, дает задания и ставит оценки.

Источник: предоставлено «Фонтанке» — А вы бы сами хотели однажды вернуться в школу? Какие изменения должны произойти в системе, чтобы вы снова стали работать с детьми и получали от этого удовольствие? — Я бы хотел. И однажды я обязательно это сделаю. Работа учителем для меня была радостью. Я с улыбкой приходил в школу и не обвинял никого из детей, потому что понимал, что все трения в 98% случаев связаны не с детьми, а с системой образования. У меня вообще в планах открыть свою школу — может, она будет совсем маленькая, на 30–50 учеников. И в первую очередь я бы очень внимательно относился к подбору кадров и коллективу.

«Откажемся от парт и костюмов». Учитель будущего — или этичность ИИ в образовании

— Тема ИИ всегда упирается в этику — особенно если мы говорим об образовании. Сразу возникает страшилка: вместо учителя уроки ведут сгенерированные ИИ боты. На ваш взгляд, где эта граница должна проходить? Что можно делегировать нейросетям, а что должен делать учитель и только он?

— Я очень люблю эту метафору, по-моему, от создателя Claude — внешние расширители. Как когда-то изобрели паровые станки и у людей пропала необходимость быть физически сильными. И сейчас мы на том этапе развития человечества, что-то же самое происходит с интеллектом и со знаниями. И как бы грустно это ни было, знания станут хобби — книжные клубы, кружки юных интеллектуалов. Но в большинстве своем человек перестанет определяться интеллектом — и всё, что касается обучения, будет совмещено с алгоритмами.

На днях замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в будущем устные экзамены у студентов сможет принимать ИИ и это будет «абсолютно объективно».

Но как раз всё то, что касается общения, энергии, вдохновения, — это ИИ не заменит. Люблю говорить, что главные качества сейчас — это чуткость и вкус: чуткость — чтобы чувствовать изменения в мире, вкус — чтобы адекватно на них реагировать. И это как раз то, что сфера образования может развивать. Как сейчас модно и востребовано — коннектиться с природой, рубить дрова, выращивать растения. Так что, может, и в школах следует заняться садоводством, театральным искусством, чтением, разговорными клубами.

Надо делать ставку на общение и на работу руками. Не быть индустриальными чуваками, которые сидят за партами в костюмах. Мы уже в постиндустриальном обществе живем: давайте откажемся и от парт, и от костюмов и будем сидеть на пуфиках и общаться. Константин Чукавин создатель стартапа «Обучай»

— Представим, что ваш проект, как и внедрение ИИ в образование в целом, становится успешным и повсеместным. У каждого учителя в стране есть ИИ-агент, который освобождает его от всего рутинного. Как изменятся те люди, которые выбирают профессию учителя? Кто через 15 лет придет работать в школу?

— Как я вижу по инфлюенсерам-учителям, а это целая ниша в социальных сетях, молодые приходят заряженные, здоровые, которые действительно хотят нести что-то молодому поколению. И возможность себя разгрузить и перестать ассоциировать работу учителя с рутиной только поспособствует тому, что тип личности учителя будет более здоровый, жизнерадостный, вдохновляющий и вдохновленный.