Каждый второй не наберет и 7 из 10: проверьте широту своего кругозора

Хотите размять мозг и узнать пару удивительных фактов о мире? Пройдите наш тест на кругозор. 10 коротких вопросов из самых разных областей — от древней истории до современных технологий — покажут, насколько разносторонним человеком вы являетесь.

Это не просто проверка школьных знаний, а настоящее путешествие по разным уголкам науки, истории и искусства. Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг переключиться с биологии на космос, а с истории — на географию. Готовы ли вы бросить себе вызов и доказать, что знаете больше среднестатистического человека?