Каждый второй не наберет и 7 из 10: проверьте широту своего кругозора

Хотите размять мозг и узнать пару удивительных фактов о мире? Пройдите наш тест на кругозор. 10 коротких вопросов из самых разных областей — от древней истории до современных технологий — покажут, насколько разносторонним человеком вы являетесь.
Это не просто проверка школьных знаний, а настоящее путешествие по разным уголкам науки, истории и искусства. Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг переключиться с биологии на космос, а с истории — на географию. Готовы ли вы бросить себе вызов и доказать, что знаете больше среднестатистического человека?
Все знают, что белые воротнички — это клерки, синие — те, кто занимается физическим трудом. А кто относится к красным воротничкам?
Ученые и технологи
Художники и музыканты
Госслужащие
Коммунисты
Какой океан является самым маленьким и самым мелководным в мире?
Северный Ледовитый океан
Тихий
Атлантический
Индийский
Что означает аббревиатура Wi-Fi?
«Беспроводная точность»
«Скорость и качество»
«Надежное соединение»
Ничего
Какая кость в человеческом теле самая маленькая?
Молоточек
Наковальня
Стремя
Слезная кость
В какой стране женщинам впервые в мире предоставили полное право голосовать и избираться в парламент?
В США
В Великобритании
В Индонезии
В России
Как называется многогранник, у которого 20 граней?
Тетраэдр
Октаэдр
Додекаэдр
Икосаэдр
Как называется техника живописи, при которой краска наносится на сырую штукатурку?
Темпера
Лессировка
Фреска
Алла прима
Какая планета Солнечной системы вращается, «лежа на боку»?
Уран
Юпитер
Сатурн
Нептун
Какой город был столицей Древнего Египта в период расцвета Нового царства?
Тинис
Мемфис
Фивы
Хераклеополис
Слово «робот» появилось с легкой подачи чешского художника Йозефа Чапека и его брата — писателя Карела Чапека. В его основу легло созвучное чешское слово. Как оно переводится на русский язык?
Тяжелый, принудительный труд
Дешевый труд
Монотонная работа
Многозадачность