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Образование Тест Каждый второй не наберет и 7 из 10: проверьте широту своего кругозора

Каждый второй не наберет и 7 из 10: проверьте широту своего кругозора

Сколько верных ответов дадите вы?

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Никогда не знаешь, где можешь найти ответы на вопросы нашего теста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНикогда не знаешь, где можешь найти ответы на вопросы нашего теста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Никогда не знаешь, где можешь найти ответы на вопросы нашего теста

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Хотите размять мозг и узнать пару удивительных фактов о мире? Пройдите наш тест на кругозор. 10 коротких вопросов из самых разных областей — от древней истории до современных технологий — покажут, насколько разносторонним человеком вы являетесь.

Это не просто проверка школьных знаний, а настоящее путешествие по разным уголкам науки, истории и искусства. Мы собрали вопросы, которые заставят ваш мозг переключиться с биологии на космос, а с истории — на географию. Готовы ли вы бросить себе вызов и доказать, что знаете больше среднестатистического человека?

ТестПройден 346 раз
1 / 10

Все знают, что белые воротнички — это клерки, синие — те, кто занимается физическим трудом. А кто относится к красным воротничкам?

  • Ученые и технологи

  • Художники и музыканты

  • Госслужащие

  • Коммунисты

2 / 10

Какой океан является самым маленьким и самым мелководным в мире?

  • Северный Ледовитый океан

  • Тихий

  • Атлантический

  • Индийский

3 / 10

Что означает аббревиатура Wi-Fi?

  • «Беспроводная точность»

  • «Скорость и качество»

  • «Надежное соединение»

  • Ничего

4 / 10

Какая кость в человеческом теле самая маленькая?

  • Молоточек

  • Наковальня

  • Стремя

  • Слезная кость

5 / 10

В какой стране женщинам впервые в мире предоставили полное право голосовать и избираться в парламент?

  • В США

  • В Великобритании

  • В Индонезии

  • В России

6 / 10

Как называется многогранник, у которого 20 граней?

  • Тетраэдр

  • Октаэдр

  • Додекаэдр

  • Икосаэдр

7 / 10

Как называется техника живописи, при которой краска наносится на сырую штукатурку?

  • Темпера

  • Лессировка

  • Фреска

  • Алла прима

8 / 10

Какая планета Солнечной системы вращается, «лежа на боку»?

  • Уран

  • Юпитер

  • Сатурн

  • Нептун

9 / 10

Какой город был столицей Древнего Египта в период расцвета Нового царства?

  • Тинис

  • Мемфис

  • Фивы

  • Хераклеополис

10 / 10

Слово «робот» появилось с легкой подачи чешского художника Йозефа Чапека и его брата — писателя Карела Чапека. В его основу легло созвучное чешское слово. Как оно переводится на русский язык?

  • Тяжелый, принудительный труд

  • Дешевый труд

  • Монотонная работа

  • Многозадачность

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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