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Образование В вузах появится новая специальность: чему будут учить

В вузах появится новая специальность: чему будут учить

Продолжительность обучения меняется

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Глава Минобрнауки анонсировал изменения в системе высшего образования | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГлава Минобрнауки анонсировал изменения в системе высшего образования | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Глава Минобрнауки анонсировал изменения в системе высшего образования

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В российских университетах с этого года появится новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Начиная с этого года, у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — сказал министр на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху», который прошел в национальном центре «Россия».

Фальков также отметил, что технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты. По его словам, меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ.

В Минобрнауки также анонсировали появление нового перечня специальностей и направлений подготовки в вузах. Нововведение связано с переходом на другую систему высшего образования. Программы во многом станут сложнее. Правда, поступить и учиться бесплатно получится не в каждом вузе. Просмотреть топ университетов с самым большим количеством бюджетных мест можно по ссылке


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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
5
Гость
24 апреля, 17:07
Дроны что ли собирать будут?
Гость
24 апреля, 12:55
Открыл ЕТКС и не нашел такой специальности.
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Гость
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