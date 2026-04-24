В вузах появится новая специальность: чему будут учить

Глава Минобрнауки анонсировал изменения в системе высшего образования Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В российских университетах с этого года появится новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Начиная с этого года, у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — сказал министр на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху», который прошел в национальном центре «Россия».

Фальков также отметил, что технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты. По его словам, меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ.

В Минобрнауки также анонсировали появление нового перечня специальностей и направлений подготовки в вузах. Нововведение связано с переходом на другую систему высшего образования. Программы во многом станут сложнее. Правда, поступить и учиться бесплатно получится не в каждом вузе. Просмотреть топ университетов с самым большим количеством бюджетных мест можно по ссылке.