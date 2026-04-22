НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 748мм 42%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Проблемы с продажей имущества
Автобус врезался в ГАЗель
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Многодетная семья погибла в ДТП
Жесткое ДТП с автобусом
Мотоциклисты в заповедниках
Афиша на последнюю неделю июля
Образование Тест Вы грамотный человек или зря в школу ходили? Сложный тест по русскому языку

Вы грамотный человек или зря в школу ходили? Сложный тест по русскому языку

Проверьте, сколько правильных ответов вы наберете

1 720
Ладно, одну ошибку мы исправили уже сейчас, осталось ответить на 10 вопросов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЛадно, одну ошибку мы исправили уже сейчас, осталось ответить на 10 вопросов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ладно, одну ошибку мы исправили уже сейчас, осталось ответить на 10 вопросов

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Как показал недавний опрос (нас с вами, правда, как обычно, не спросили), половина россиян считают себя неграмотными. 7% опрошенных признали, что вообще не знают правил, 42% оценили свои знания русского языка на тройку, еще 33% считают, что знают русский на четверку. И только 18% уверенно заявили, что они меньше пятерки не заслуживают. Но одно дело предположить, и совсем другое — проверить, как обстоят дела с грамотностью на самом деле. Как думаете, к кому относитесь вы: к тем самым семи процентам или к круглым отличникам? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

ТестПройден 423 раза
1 / 10

Разомнемся. Как называется спорт, связанный с экстримом?

  • Экстримальный

  • Экстремальный

2 / 10

Как напишете название одного популярного напитка?

  • Каппучино

  • Капуччино

  • Каппуччино

  • Капучино

3 / 10

Как пишется наречие, обозначающее «отдельно один от другого, по одному»?

  • По одиночке

  • Поодиночке

  • По-одиночке

4 / 10

Как пишется слово, означающее нехватку чего-то?

  • Дефецит

  • Дефицит

  • Дифицит

5 / 10

Как пишется название популярного холодного овощного салата?

  • Винигрет

  • Венигрет

  • Винегрет

  • Венегрет

6 / 10

Выберите верный вариант написания.

  • Исподлобья

  • Изподлобья

  • Из-под лобья

  • Из подлобья

7 / 10

Как называется бескорыстный человек, равнодушный к деньгам, славе и личному обогащению?

  • Бессеребреник

  • Бессребреник

  • Бессребренник

  • Бессеребренник

8 / 10

Выберите верное написание слова.

  • Пириферия

  • Переферия

  • Пиреферия

  • Периферия

9 / 10

Как называется человек, занимающийся наукой, искусством или еще какой деятельностью без профподготовки, глубоких знаний или опыта?

  • Дилитант

  • Делетант

  • Дилетант

  • Делитант

10 / 10

Как называется кружок, закрывающий отверстие на кухонной плите, а также само отверстие?

  • Комфорка

  • Конфортка

  • Комфортка

  • Конфорка

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Русский язык Знание Образование Обучение Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
23 апреля, 18:52
10 из 10
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем