Вы грамотный человек или зря в школу ходили? Сложный тест по русскому языку

Как показал недавний опрос (нас с вами, правда, как обычно, не спросили), половина россиян считают себя неграмотными. 7% опрошенных признали, что вообще не знают правил, 42% оценили свои знания русского языка на тройку, еще 33% считают, что знают русский на четверку. И только 18% уверенно заявили, что они меньше пятерки не заслуживают. Но одно дело предположить, и совсем другое — проверить, как обстоят дела с грамотностью на самом деле. Как думаете, к кому относитесь вы: к тем самым семи процентам или к круглым отличникам? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.
Разомнемся. Как называется спорт, связанный с экстримом?
Экстримальный
Экстремальный
Как напишете название одного популярного напитка?
Каппучино
Капуччино
Каппуччино
Капучино
Как пишется наречие, обозначающее «отдельно один от другого, по одному»?
По одиночке
Поодиночке
По-одиночке
Как пишется слово, означающее нехватку чего-то?
Дефецит
Дефицит
Дифицит
Как пишется название популярного холодного овощного салата?
Винигрет
Венигрет
Винегрет
Венегрет
Выберите верный вариант написания.
Исподлобья
Изподлобья
Из-под лобья
Из подлобья
Как называется бескорыстный человек, равнодушный к деньгам, славе и личному обогащению?
Бессеребреник
Бессребреник
Бессребренник
Бессеребренник
Выберите верное написание слова.
Пириферия
Переферия
Пиреферия
Периферия
Как называется человек, занимающийся наукой, искусством или еще какой деятельностью без профподготовки, глубоких знаний или опыта?
Дилитант
Делетант
Дилетант
Делитант
Как называется кружок, закрывающий отверстие на кухонной плите, а также само отверстие?
Комфорка
Конфортка
Комфортка
Конфорка