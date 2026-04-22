Вы грамотный человек или зря в школу ходили? Сложный тест по русскому языку

Как показал недавний опрос (нас с вами, правда, как обычно, не спросили), половина россиян считают себя неграмотными. 7% опрошенных признали, что вообще не знают правил, 42% оценили свои знания русского языка на тройку, еще 33% считают, что знают русский на четверку. И только 18% уверенно заявили, что они меньше пятерки не заслуживают. Но одно дело предположить, и совсем другое — проверить, как обстоят дела с грамотностью на самом деле. Как думаете, к кому относитесь вы: к тем самым семи процентам или к круглым отличникам? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.