Даже опытные путешественники проваливают этот тест по географии. А вы справитесь?

Вы уверены, что не заблудитесь в трех соснах, а Австрию от Австралии отличите даже спросонья? На бумаге мы все великие путешественники, но география — дама капризная. Пройдите наш тест и узнайте, кто вы на самом деле: отчаянный первооткрыватель или тот самый человек, который ищет Париж на карте Африки!
Какой процент площади поверхности Земли приходится на сушу? Назовите примерную цифру.
25%
30%
35%
40%
В какой стране находится город Ю?
В Северной Корее
В Швеции
В Италии
В ЮАР
Какой город Земли самый южный?
Порт-Элизабет
Пуэрто-Уильямс
Кейптаун
Ушуая
В какой области расположен исток Волги?
В Тверской
В Смоленской
В Астраханской
В Средне-Волжской
Какая страна расположена сразу во всех четырех полушариях Земли?
Папуа-Новая Гвинея
Кирибати
Фиджи
Новая Зеландия
Какое животное является неофициальным символом Испании?
Осел
Овца
Корова
Бык
В какой области России находятся Соловецкие острова?
В Ленинградской
В Мурманской
В Архангельской
В Карелии
На месте какого античного города находится современная Керчь?
Горгиппия
Тмутаракань
Пантикапей
Фанагория
Какое море разделяет азиатскую и европейскую части Турции?
Ионическое
Черное
Мраморное
Эгейское
В каких горах располагается одна из глубочайших в мире пещер — Снежная Пропасть?
Альпы
Кавказ
Гималаи
Анды