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Образование Тест Даже опытные путешественники проваливают этот тест по географии. А вы справитесь?

Даже опытные путешественники проваливают этот тест по географии. А вы справитесь?

Начинаем забег вокруг света за 10 вопросов

1 564
Когда вы не сможете найти правильный ответ, попробуйте вспомнить стоп-слово | Источник: кадр из фильма «Евротур» (18+), реж. Джефф Шеффер, DreamWorks Pictures, 2004 годКогда вы не сможете найти правильный ответ, попробуйте вспомнить стоп-слово | Источник: кадр из фильма «Евротур» (18+), реж. Джефф Шеффер, DreamWorks Pictures, 2004 год

Когда вы не сможете найти правильный ответ, попробуйте вспомнить стоп-слово

Источник:

кадр из фильма «Евротур» (18+), реж. Джефф Шеффер, DreamWorks Pictures, 2004 год

Вы уверены, что не заблудитесь в трех соснах, а Австрию от Австралии отличите даже спросонья? На бумаге мы все великие путешественники, но география — дама капризная. Пройдите наш тест и узнайте, кто вы на самом деле: отчаянный первооткрыватель или тот самый человек, который ищет Париж на карте Африки!

ТестПройден 434 раза
1 / 10

Какой процент площади поверхности Земли приходится на сушу? Назовите примерную цифру.

  • 25%

  • 30%

  • 35%

  • 40%

2 / 10

В какой стране находится город Ю?

  • В Северной Корее

  • В Швеции

  • В Италии

  • В ЮАР

3 / 10

Какой город Земли самый южный?

  • Порт-Элизабет

  • Пуэрто-Уильямс

  • Кейптаун

  • Ушуая

4 / 10

В какой области расположен исток Волги?

  • В Тверской

  • В Смоленской

  • В Астраханской

  • В Средне-Волжской

5 / 10

Какая страна расположена сразу во всех четырех полушариях Земли?

  • Папуа-Новая Гвинея

  • Кирибати

  • Фиджи

  • Новая Зеландия

6 / 10

Какое животное является неофициальным символом Испании?

  • Осел

  • Овца

  • Корова

  • Бык

7 / 10

В какой области России находятся Соловецкие острова?

  • В Ленинградской

  • В Мурманской

  • В Архангельской

  • В Карелии

8 / 10

На месте какого античного города находится современная Керчь?

  • Горгиппия

  • Тмутаракань

  • Пантикапей

  • Фанагория

9 / 10

Какое море разделяет азиатскую и европейскую части Турции?

  • Ионическое

  • Черное

  • Мраморное

  • Эгейское

10 / 10

В каких горах располагается одна из глубочайших в мире пещер — Снежная Пропасть?

  • Альпы

  • Кавказ

  • Гималаи

  • Анды

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест География Знание Образование Развлечение
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Комментарии
2
Гость
20 апреля, 16:22
Спросонья.. Ещё и викторины организовывает.
Гость
20 апреля, 16:17
Ярослвцам, чего не хватает - правильно, теста по географии...
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Гость
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