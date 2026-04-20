Даже опытные путешественники проваливают этот тест по географии. А вы справитесь?

Вы уверены, что не заблудитесь в трех соснах, а Австрию от Австралии отличите даже спросонья? На бумаге мы все великие путешественники, но география — дама капризная. Пройдите наш тест и узнайте, кто вы на самом деле: отчаянный первооткрыватель или тот самый человек, который ищет Париж на карте Африки!