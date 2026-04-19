В школах появится пятая четверть? Ответ Минпросвещения

Для учителей предполагается достойная оплата Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для школьников предложили продлить учебный год, как минимум до середины июня. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В Минпросвещения оперативно отреагировали на эту идею.

По словам Гриба, летние каникулы длятся больше трех месяцев и первые две недели июня или даже целый месяц можно было бы использовать для «пятой четверти», но без оценок, а для занятий, на которые в течение года не хватает времени. Такие уроки, по задумке, должны достойно оплачивать учителям.

«Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — сказал замсекретаря ОП, добавив, что «пятая четверть» может растянуться и на весь июнь.

В Минпросвещения инициативу не поддержали.