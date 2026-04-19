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Образование В школах появится пятая четверть? Ответ Минпросвещения

В школах появится пятая четверть? Ответ Минпросвещения

Детям не хватает времени на творческие занятия

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Для учителей предполагается достойная оплата | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля учителей предполагается достойная оплата | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для учителей предполагается достойная оплата

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Для школьников предложили продлить учебный год, как минимум до середины июня. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В Минпросвещения оперативно отреагировали на эту идею.

По словам Гриба, летние каникулы длятся больше трех месяцев и первые две недели июня или даже целый месяц можно было бы использовать для «пятой четверти», но без оценок, а для занятий, на которые в течение года не хватает времени. Такие уроки, по задумке, должны достойно оплачивать учителям.

«Это могут быть самые разнообразные занятия — творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», — сказал замсекретаря ОП, добавив, что «пятая четверть» может растянуться и на весь июнь.

В Минпросвещения инициативу не поддержали.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», — говорится в заявлении ведомства.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Пятая четверть Минпросвещения РФ Урок Творчество
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Комментарии
11
Гость
20 апреля, 15:06
Шиза
Гость
20 апреля, 02:28
В июне в школах работают лагеря, где есть и занятия, и экскурсии, и творческие мероприятия. А в течение учебного года детям хватает внеурочной деятельности, кружков и секции. В Ярославле, например, есть бесплатные кружки, зачисляют в которые по сертификату пфдо.
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Гость
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