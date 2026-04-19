Куда реально поступить на бюджет в 2026 году: список вузов с самыми большими квотами

Топ-10 вузов по количеству бюджетных мест Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

МГУ имени М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет и Казанский федеральный университет возглавили список российских вузов по числу бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Уточняется, что в УрФУ 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ — 23,5 тысячи мест, а в КФУ — 21 тысяча мест, рассказали в министерстве РИА Новости.

В топ вузов с большим количеством бюджетных мест также вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА.

Отметим, что программы обучения в российских вузах изменятся после перехода на новую модель образования. Часть из них станет сложнее, предупредил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

На новую модель образования с Болонской системы российские вузы начнут переходить уже в 2027 году. О том, что изменится для студентов и как будет устроена новая схема, мы рассказали здесь.