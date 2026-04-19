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Образование Куда реально поступить на бюджет в 2026 году: список вузов с самыми большими квотами

Куда реально поступить на бюджет в 2026 году: список вузов с самыми большими квотами

В лидерах оказался региональный университет

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Топ-10 вузов по количеству бюджетных мест | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТоп-10 вузов по количеству бюджетных мест | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Топ-10 вузов по количеству бюджетных мест

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

МГУ имени М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет и Казанский федеральный университет возглавили список российских вузов по числу бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Уточняется, что в УрФУ 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ — 23,5 тысячи мест, а в КФУ — 21 тысяча мест, рассказали в министерстве РИА Новости.

В топ вузов с большим количеством бюджетных мест также вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА.

Отметим, что программы обучения в российских вузах изменятся после перехода на новую модель образования. Часть из них станет сложнее, предупредил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

На новую модель образования с Болонской системы российские вузы начнут переходить уже в 2027 году. О том, что изменится для студентов и как будет устроена новая схема, мы рассказали здесь.

Кроме того, с 2026 года университеты ужесточили правила приема абитуриентов. Для некоторых направлений появились дополнительные обязательные экзамены, а подать документы теперь можно только тремя способами: через «Госуслуги», лично или по почте. Также для части специальностей сократили количество платных мест. Подробнее обо всех изменениях читайте в этом материале.

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Комментарии
8
Гость
19 апреля, 08:17
Да, действительно, а местные ВУЗы что, принимают только на платное обучение?
Гость
19 апреля, 07:17
А ярославские вузы вообще имеют места за налоги?
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Гость
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