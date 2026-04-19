Куда реально поступить на бюджет в 2026 году: список вузов с самыми большими квотами

МГУ имени М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет и Казанский федеральный университет возглавили список российских вузов по числу бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Уточняется, что в УрФУ 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ — 23,5 тысячи мест, а в КФУ — 21 тысяча мест, рассказали в министерстве РИА Новости.
В топ вузов с большим количеством бюджетных мест также вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА.
Отметим, что программы обучения в российских вузах изменятся после перехода на новую модель образования. Часть из них станет сложнее, предупредил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
На новую модель образования с Болонской системы российские вузы начнут переходить уже в 2027 году. О том, что изменится для студентов и как будет устроена новая схема, мы рассказали здесь.
Кроме того, с 2026 года университеты ужесточили правила приема абитуриентов. Для некоторых направлений появились дополнительные обязательные экзамены, а подать документы теперь можно только тремя способами: через «Госуслуги», лично или по почте. Также для части специальностей сократили количество платных мест. Подробнее обо всех изменениях читайте в этом материале.