Кому не станут ставить оценки за поведение в школе

Первые отметки за послушание поставят в следующем учебном году Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Оценку за поведение в школах в рамках эксперимента будут выставлять с 1-го по 8-й класс, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. То есть старшеклассникам новая система не грозит.

«В рамках апробации оценка поведения выставляется с 1-го по 8-й класс», — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России. С 2027/28 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях страны. Окончательное решение о формате будет принято по итогам эксперимента.

В перечень критериев, по которым будут оценивать поведение, включили дисциплинированность, умение общаться со взрослыми, социальную активность, а также социальную правомерность. Определять уровень послушания станут с участием классных руководителей, учителей и психологов.