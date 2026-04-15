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Образование Кому не станут ставить оценки за поведение в школе

Кому не станут ставить оценки за поведение в школе

Новые подробности об образовательном эксперименте

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Первые отметки за послушание поставят в следующем учебном году | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПервые отметки за послушание поставят в следующем учебном году | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Первые отметки за послушание поставят в следующем учебном году

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Оценку за поведение в школах в рамках эксперимента будут выставлять с 1-го по 8-й класс, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. То есть старшеклассникам новая система не грозит. 

«В рамках апробации оценка поведения выставляется с 1-го по 8-й класс», — сказал Кравцов в беседе с ТАСС.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России. С 2027/28 учебного года эту модель планируется ввести во всех общеобразовательных организациях страны. Окончательное решение о формате будет принято по итогам эксперимента.

В перечень критериев, по которым будут оценивать поведение, включили дисциплинированность, умение общаться со взрослыми, социальную активность, а также социальную правомерность. Определять уровень послушания станут с участием классных руководителей, учителей и психологов.

Если ребенок будет систематически получать неуд, то это станет поводом для отчисления из школы. Новая оценка не означает дополнительные тесты. Водить единый государственный экзамен по поведению в России не планируется. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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