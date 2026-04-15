Вас можно назвать эрудитом или и так сойдет? Сложный тест для самых умных

Этот тест — вызов для тех, чья эрудиция не знает границ. Забудьте о банальных вопросах: здесь собраны 10 коварных задач, ответить на которые помогут только глубокие знания, которые заставят вас напрячь извилины. Готовы доказать, что вы настоящий интеллектуал, или пасуете перед сложностями? Проверьте себя прямо сейчас! Средний результат по этому тесту — 5 баллов из 10. Если вы уверены, что ваши знания стоят дороже, попробуйте побить этот рекорд. Впереди — задания для тех, кто не ограничился школьными знаниями. Начинаем?