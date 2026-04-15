Вас можно назвать эрудитом или и так сойдет? Сложный тест для самых умных

Этот тест — вызов для тех, чья эрудиция не знает границ. Забудьте о банальных вопросах: здесь собраны 10 коварных задач, ответить на которые помогут только глубокие знания, которые заставят вас напрячь извилины. Готовы доказать, что вы настоящий интеллектуал, или пасуете перед сложностями? Проверьте себя прямо сейчас! Средний результат по этому тесту — 5 баллов из 10. Если вы уверены, что ваши знания стоят дороже, попробуйте побить этот рекорд. Впереди — задания для тех, кто не ограничился школьными знаниями. Начинаем?
Что едят коалы?
Бамбук
Кактусы
Тростник
Листья эвкалипта
Какой символ украшает флаги всех скандинавских государств?
Круг
Звезда
Меч
Крест
Боевые искусства какой страны известны под названием ушу?
Кореи
Японии
Китая
Индонезии
Какая особенность дала название рыбе-хирургу?
Белая морда, напоминающая медицинскую маску
Шипы на хвосте, напоминающие скальпель
Красный крест на спине, напоминающий о врачах
Узкие плавники, напоминающие пинцеты
Какой музыкальный инструмент изображен на гербе Ирландии?
Арфа
Волынка
Флейта
Гитара
Какой хищник живет высоко в горах?
Рысь
Снежный барс
Гепард
Манул
Как называется ветер, приносящий засуху?
Сухолом
Суходуй
Суховей
Суходол
В каком веке жил Вольфганг Амадей Моцарт?
В 16-м
В 18-м
В 17-м
В 19-м
Какая муза, как считали греки, покровительствовала танцам?
Терпсихора
Каллиопа
Мельпомена
Полигимния
Каким старославянским словом называли жир?
Тать
Тул
Тща
Тук