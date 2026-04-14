Секреты стобалльников: как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку и сдать без ошибок

Узнайте, как эффективно подготовиться к ЕГЭ по русскому за оставшееся время Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

ЕГЭ по русскому языку кажется знакомым и предсказуемым, но именно здесь выпускники часто теряют баллы. От результата этого обязательного экзамена зависит, насколько высокими будут шансы пройти на бюджет в желаемый вуз. Хорошая новость в том, что ситуацию можно изменить даже в последние месяцы подготовки. MSK1.RU разбирался вместе с педагогами, какие стратегии действительно работают и как подготовиться к ЕГЭ по русскому меньше чем за пару месяцев.

Регулярность важнее редких марафонов

Эффективнее заниматься ежедневно и понемногу, чем пытаться освоить весь материал школьной программы за неделю. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку должна строиться системно. Даже 30–40 минут в день дают заметный результат, если работа выстроена последовательно.

Репетиторы считают, что простого решения тестов недостаточно: такой подход помогает запомнить отдельные ответы, но не формирует понимания языка. Чтобы уверенно сдать экзамен, важно разобраться в том, как устроен русский язык и по каким принципам работают его правила.

«Прежде всего необходимо хорошо знать орфографию и пунктуацию. Это означает не только знакомство с формулировками правил, но и умение применять их на практике, — считает нейропедагог, консультант по детскому образованию, создатель образовательной стратегии для школьников Мария Тодорова. — Например, важно понимать, почему в слове ставится именно такая буква или почему предложение требует той или иной пунктуации. Когда ученик осознает логику правила, он сможет правильно написать даже незнакомое слово или конструкцию».

Теория должна сразу переходить в практику

Мало просто зубрить, нужно сразу применять правила в заданиях. После изучения каждой темы полезно решать тесты: это помогает быстрее закрепить материал и увидеть, где именно возникают ошибки.

«Начинать подготовку к ЕГЭ стоит всегда с изучения структуры контрольно-измерительных материалов, чтобы направить свои силы на повторение конкретных тем, подчеркивает методист по русскому языку „Онлайн-школы № 1“ Татьяна Антонова. — Обязательно ознакомьтесь с материалами ФИПИ — Федерального института педагогических измерений».

Демоверсия ЕГЭ по русскому содержит типовые задания, которые могут быть на экзамене, их распределение по номерам и ответы с примерами оформления.

Задание 1–4 — языковой анализ.

Задания 5–6 — лексические нормы.

Задания 7–8 — грамматические нормы.

Задания 9–15 — орфография: гласные и согласные в корне, приставки, суффиксы, окончания, -н- и -нн-, слитное и раздельное написание.

Задания 16–21 — пунктуация: знаки при однородных членах, обособленных конструкциях, вводных словах, в сложных предложениях разных типов.

Задание 22 — языковые средства выразительности. Именно здесь важно знать разницу между эпитетом и метафорой, эпифорой и анафорой.

Задания 23–26 — снова текст: информационный анализ, типы речи, средства связи предложений, фразеологизмы.

Задание 27 — сочинение.

«Задание 8 — самое „дорогое“ в первой части, за него можно получить два балла. Здесь проверяются синтаксические нормы: управление, согласование, построение предложений с деепричастными оборотами, — объясняет преподаватель русского языка, репетитор онлайн-школы РУССМО, эксперт ОГЭ и ЕГЭ Вероника Смолер. — Если ошибиться на двух позициях из требуемых — получишь 1 балл, при большем числе ошибок — 0. Никаких „частичных зачетов“ сверх этого нет».

Повторение — обязательная часть подготовки

Лучше начинать с самых объемных блоков — орфографии и пунктуации. Затем можно переходить к менее крупным темам, но позже обязательно возвращаться к уже изученному.

«Успешная подготовка к экзамену по русскому языку строится на регулярности, повторении и постоянной работе над ошибками. Правил много, и с первого раза они не закрепляются полностью, — подчеркивает преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand, эксперт по подготовке к ЕГЭ Анастасия Касаткина. — Русский язык кажется знакомым предметом, но именно это часто мешает выпускникам: из-за ощущения „я и так всё знаю“ подготовка откладывается, а пробелы накапливаются».

Сочинение нужно тренировать отдельно

Особое внимание стоит уделять сочинению. Изучите его структуру: вступление, позицию автора, комментарий, собственное мнение и вывод. Писать работы нужно регулярно и по возможности отдавать их на проверку учителю или репетитору. Без обратной связи трудно увидеть слабые места в аргументации и композиции.

«Сочинение — это навык. Пиши хотя бы одно сочинение в неделю. На начальном этапе не торопись: разбирай каждый критерий отдельно. Сначала учись формулировать позицию автора. Потом — писать комментарий с двумя примерами и смысловой связью. Потом — обосновывать свою точку зрения. Потом собирай всё вместе, — советует Вероника Смолер. — Проси учителя или репетитора проверять работы именно по критериям ФИПИ — по каждому пункту от К1 до К10. Только так ты увидишь, где именно теряешь баллы. И обязательно пиши от руки: на экзамене не будет клавиатуры».

Ошибки важнее количества решенных вариантов

После каждого решения вариантов важно разбирать, почему допущена ошибка. Ведите список трудных тем и периодически возвращайтесь к ним. Такой подход помогает не просто «нарешивать», а закрывать реальные пробелы.

«В школьной среде появился особый жаргонизм — „нарешка“ или „нарешивание“. Это частое решение большого количества типовых заданий или пробных вариантов без глубокого погружения в теорию, так называемое „набивание руки“ на практике. На самом деле такой инструмент обучения — не панацея», — считает Татьяна Антонова.

Нарешивание, по словам педагога, может быть эффективным лишь в сочетании с:

осознанным изучением материала;

глубоким разбором ошибок и терпеливым возвращением к теории;

разнообразием заданий, когда варьируется сложность лингвистических упражнений и их формат.

Реальные варианты помогают привыкнуть к экзамену

Полезно включать в подготовку к ЕГЭ по русскому реальные варианты прошлых лет. Это дает понимание формата экзамена, снижает эффект неожиданности и помогает чувствовать себя спокойнее в день сдачи.

«В начале пути подготовки к ЕГЭ стоит попробовать собственные силы в решении варианта, хотя бы его первой части, с 1 по 26 задание. Такой первичный срез знаний особенно полезен для отслеживания прогресса ученика. Позже можно будет сравнить результаты с итогами промежуточных и итоговых срезов», — предлагает Татьяна Антонова.

ЕГЭ сдавать несложно, если знать, как правильно подготовиться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чтобы подготовка к экзамену была интересной и полезной, можно вводить полезные привычки:

Превращайте правила в визуальные подсказки, подключайте моторную память: например, сделайте схему для правописания -Н-/-НН- в отглагольных прилагательных и причастиях. Адаптируйте подготовку к экзамену под привычные активности с товарищами или семьей: включите в игру «Эрудит» или «Alias» термины (паронимы, метонимию, причастный оборот и др.). Подмечайте при просмотре фильмов или прослушивании любимых треков слова, которые вызывают сомнения при постановке ударения; можно даже создать собственный орфоэпический словарик исправлений реплик героев или музыкантов: «Чей туфля́? Моё!» («Кавказская пленница» Л. Гайдая), правильно — чья ту́фля. При отработке трудной пунктуационной темы бросьте себе вызов: сочините текст, в котором будет до 10 предложений, и пусть каждое содержит, например, уточняющие конструкции. Попробуйте написать сочинение-рассуждение по любимому мультфильму, сформулировав самостоятельно проблемный вопрос: работа с «текстом» (в данном случае кинотекстом), сюжет которого хорошо известен и любим, позволяет сосредоточиться именно на структуре письменной работы; к примеру, структуру сочинения можно проанализировать, написав сочинение по теме: «Что получают от дружбы Малыш и Карлсон?». Читая книги, периодически обращайте внимание на пунктуацию, задавайте себе вопрос, как можно объяснить постановку знака в определенном месте (не забывайте при этом об авторской пунктуации). Объясните тему другому человеку, например, расскажите родителям о постановке тире в БСП: извлечение информации из памяти и ее формулирование собственными словами является очень эффективным способом закрепления материала.

Состояние тоже влияет на результат

Подготовка к ЕГЭ — это длительная нагрузка, поэтому важно следить не только за учебным планом, но и за собственным состоянием. Сон, перерывы и спокойный режим напрямую влияют на концентрацию. Уверенность и ясная голова на экзамене не менее важны, чем знание правил.