Ярославские студенты-медики пожаловались на задержку стипендий: «Такое часто бывает»

Студенты ярославского вуза пожаловались на задержку стипендии Источник: Дарья Кременцова / 76.RU

Студенты ярославского вуза пожаловались на задержку январской стипендии. Деньги не пришли в срок обучающимся ЯГМУ.

«По бумагам стипендия уже нам выдана, а денег по факту нет. Сказали ждать дальше, неделю — две…», — говорится в сообщении одной из студенток.

Внимание на проблему обратила известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала пост с призывом вернуть деньги детям. К публикации журналистка приложила скриншот переписки студентов между собой.

Что говорят студенты

Мы поговорили со студентами ЯГМУ, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, с задержкой денежной выплаты обучающиеся вуза столкнулись не впервые.

«В январе стабильно задержка, которую объясняют распределением денег из Москвы (насколько мне известно). В документах прописаны сроки выплат в определенном диапазоне, в который университет обычно укладывается. Задержки бывают только в январе», — рассказала редакции 76.RU одна из студенток ЯГМУ.

«Говорят, задерживают выплату за январь. Еще есть целевая стипендия, ее в 2025 году задержали, вместо ноября выплатили в декабре. В общем, такое часто бывает», — поделился информацией один из студентов.

Что ответили в университете

На запрос 76.RU в ЯГМУ ответили, что выплата стипендий производится ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число следующего месяца.

Денежные средства на стипендии выделяются из федерального бюджета. Выплата производится после подписания соглашения между университетом и его учредителем — Минздравом России.

Размер государственной академической стипендии в ЯГМУ составляет дя обучающихся по программам: бакалавриата и специалитета — 2 224 рубля в месяц;

ординатуры — 11 157 рублей в месяц;

аспирантуры — от 4 380 до 11 000 рублей в месяц.

«В 2026 году из-за большого количества нерабочих (выходных и праздничных) дней такое соглашение подписали только 26 января. Кроме подписания соглашения требуется время для выполнения ряда действий, после которых станут возможны операции с перечислением средств студентам», — объяснили в ЯГМУ.

Как рассказывают в вузе, последнее необходимое действие было совершено Минздравом 6 февраля в 23:09. Далее последовали выходные, и университет не мог провести выплату, так как все платежи проходят через Управление федерального казначейства по Ярославской области, которое работает только в будни.

«Платежные документы были направлены университетом 9 февраля в 10:00 с просьбой обработать их в ускоренном порядке. Стипендии в полном объеме были зачислены на счета обучающихся в этот же день после 15:00», — рассказали в ЯГМУ.