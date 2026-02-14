НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 757мм 37%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
«Локомотив» — чемпион!
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кубок Гагарина в Ярославле
Ночное ДТП с мотоциклистом
Погиб водитель
Афиша на неделю
Образование Ярославские студенты-медики пожаловались на задержку стипендий: «Такое часто бывает»

Ярославские студенты-медики пожаловались на задержку стипендий: «Такое часто бывает»

Рассказываем, что ответили в университете

7 214
Студенты ярославского вуза пожаловались на задержку стипендии | Источник: Дарья Кременцова / 76.RUСтуденты ярославского вуза пожаловались на задержку стипендии | Источник: Дарья Кременцова / 76.RU

Студенты ярославского вуза пожаловались на задержку стипендии

Источник:

Дарья Кременцова / 76.RU

Студенты ярославского вуза пожаловались на задержку январской стипендии. Деньги не пришли в срок обучающимся ЯГМУ.

«По бумагам стипендия уже нам выдана, а денег по факту нет. Сказали ждать дальше, неделю — две…», — говорится в сообщении одной из студенток.

Внимание на проблему обратила известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала пост с призывом вернуть деньги детям. К публикации журналистка приложила скриншот переписки студентов между собой.

Что говорят студенты

Мы поговорили со студентами ЯГМУ, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, с задержкой денежной выплаты обучающиеся вуза столкнулись не впервые.

«В январе стабильно задержка, которую объясняют распределением денег из Москвы (насколько мне известно). В документах прописаны сроки выплат в определенном диапазоне, в который университет обычно укладывается. Задержки бывают только в январе», — рассказала редакции 76.RU одна из студенток ЯГМУ.

«Говорят, задерживают выплату за январь. Еще есть целевая стипендия, ее в 2025 году задержали, вместо ноября выплатили в декабре. В общем, такое часто бывает», — поделился информацией один из студентов.

Что ответили в университете

На запрос 76.RU в ЯГМУ ответили, что выплата стипендий производится ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число следующего месяца.

Денежные средства на стипендии выделяются из федерального бюджета. Выплата производится после подписания соглашения между университетом и его учредителем — Минздравом России.

Размер государственной академической стипендии в ЯГМУ составляет дя обучающихся по программам:

  • бакалавриата и специалитета — 2 224 рубля в месяц;

  • ординатуры — 11 157 рублей в месяц;

  • аспирантуры — от 4 380 до 11 000 рублей в месяц.

«В 2026 году из-за большого количества нерабочих (выходных и праздничных) дней такое соглашение подписали только 26 января. Кроме подписания соглашения требуется время для выполнения ряда действий, после которых станут возможны операции с перечислением средств студентам», — объяснили в ЯГМУ.

Как рассказывают в вузе, последнее необходимое действие было совершено Минздравом 6 февраля в 23:09. Далее последовали выходные, и университет не мог провести выплату, так как все платежи проходят через Управление федерального казначейства по Ярославской области, которое работает только в будни.

«Платежные документы были направлены университетом 9 февраля в 10:00 с просьбой обработать их в ускоренном порядке. Стипендии в полном объеме были зачислены на счета обучающихся в этот же день после 15:00», — рассказали в ЯГМУ.

Ранее мы рассказывали, сколько выплачивают девушкам, совмещающим обучение по профессии с материнством.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ЯГМУ Стипендия Задержка Студент
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
77
Гость
12 февраля, 19:48
Что-то всё больше напоминает конец СССР?
Гость
12 февраля, 20:44
Размер стипендии крайне мал. Надо увеличивать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем