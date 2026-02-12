Вы можете гордиться своим словарным запасом? Тогда попробуйте назвать значения этих 10 слов

Есть только два вида людей. Одним то и дело хочется ввернуть в свою речь какие-нибудь интересные словечки, другим, услышав такую велеречивость, остается только стоять (ну или сидеть, вставать не обязательно), раскрыв рот, пытаясь понять, что это всё вообще означает. А к какому из этих видов людей относите себя вы? К тем, кто способен обескуражить любого своим красноречием, или к тем, кто не совсем понимает, зачем нужны все эти сложные слова, если можно объясняться на понятном и доступном всем языке?
Чтобы проверить это, мы включили в наш сегодняшний тест 10 слов, значения которых каждый третий не разберет сходу.
Сервитут
Подчиненное положение
Старое название официанта
Искусство сервировки стола
Сервитутом обычно занимались наложницы — сервитутки
Пердимонокль
То же, что и монокль
Что-то, вызывающее удивление
Подзорная труба
Тропический фрукт
Бипедия
Прямохождение
Любая биологическая энциклопедия
Склонение к сожительству
Это когда человек может читать несколько книг одновременно и помнить сюжет каждого произведения
Клитория
Это болезнь
Песня, которой в древности мужчины соблазняли женщин
Крохотное государство между Францией и Испанией
Цветок, из которого делают синий чай
Перлюстрация
Отставка высшего должностного лица
Грибок на ноге
Тайный просмотр корреспонденции
Государственный переворот
Коллаборация
Недобросовестная конкуренция
То же, что и объединение
Преступная группировка
То же, что манипуляция
Липофреник
Тот, кто смеется без причины
Любитель деревьев. В частности, лип
Человек, который грустит, сам не зная почему
Это человек, который постоянно попадает в переделки
Кэррилизм
Бережное отношение к вещам (от англ. care — «забота»)
Когда человек переспрашивает вопрос (по фамилии американского политика Джона Керри)
Самовозгорание предметов (произошло от названия романа Стивена Кинга «Кэрри»)
То же, что кретинизм
Волапюк
Упырь, вурдалак
Ругательное обозначение глупого человека
Тарабарщина
То же, что волан для бадминтона
Мандопоп
Какой-то танец
Корейский салат
Популярная музыка
Жадный человек