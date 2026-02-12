Образование Тест Вы можете гордиться своим словарным запасом? Тогда попробуйте назвать значения этих 10 слов

Может, ваш вокабуляр оставляет желать лучшего?

Если вы провели кое-какое время за штудированием словаря, пройти наш тест для вас не составит большого труда

Если вы провели кое-какое время за штудированием словаря, пройти наш тест для вас не составит большого труда

Артем Устюжанин / E1.RU

Есть только два вида людей. Одним то и дело хочется ввернуть в свою речь какие-нибудь интересные словечки, другим, услышав такую велеречивость, остается только стоять (ну или сидеть, вставать не обязательно), раскрыв рот, пытаясь понять, что это всё вообще означает. А к какому из этих видов людей относите себя вы? К тем, кто способен обескуражить любого своим красноречием, или к тем, кто не совсем понимает, зачем нужны все эти сложные слова, если можно объясняться на понятном и доступном всем языке?

Чтобы проверить это, мы включили в наш сегодняшний тест 10 слов, значения которых каждый третий не разберет сходу.

Тест
1 / 10

Сервитут

  • Подчиненное положение

  • Старое название официанта

  • Искусство сервировки стола

  • Сервитутом обычно занимались наложницы — сервитутки

2 / 10

Пердимонокль

  • То же, что и монокль

  • Что-то, вызывающее удивление

  • Подзорная труба

  • Тропический фрукт

3 / 10

Бипедия

  • Прямохождение

  • Любая биологическая энциклопедия

  • Склонение к сожительству

  • Это когда человек может читать несколько книг одновременно и помнить сюжет каждого произведения

4 / 10

Клитория

  • Это болезнь

  • Песня, которой в древности мужчины соблазняли женщин

  • Крохотное государство между Францией и Испанией

  • Цветок, из которого делают синий чай

5 / 10

Перлюстрация

  • Отставка высшего должностного лица

  • Грибок на ноге

  • Тайный просмотр корреспонденции

  • Государственный переворот

6 / 10

Коллаборация

  • Недобросовестная конкуренция

  • То же, что и объединение

  • Преступная группировка

  • То же, что манипуляция

7 / 10

Липофреник

  • Тот, кто смеется без причины

  • Любитель деревьев. В частности, лип

  • Человек, который грустит, сам не зная почему

  • Это человек, который постоянно попадает в переделки

8 / 10

Кэррилизм

  • Бережное отношение к вещам (от англ. care — «забота»)

  • Когда человек переспрашивает вопрос (по фамилии американского политика Джона Керри)

  • Самовозгорание предметов (произошло от названия романа Стивена Кинга «Кэрри»)

  • То же, что кретинизм

9 / 10

Волапюк

  • Упырь, вурдалак

  • Ругательное обозначение глупого человека

  • Тарабарщина

  • То же, что волан для бадминтона

10 / 10

Мандопоп

  • Какой-то танец

  • Корейский салат

  • Популярная музыка

  • Жадный человек

Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Гость
12 февраля, 22:30
Я тоже могу с работы профессиональные термины написать. Большинство не ответит.
Гость
12 февраля, 22:54
впервые встретилась с такими словами
