В школах появится еще один классный журнал, но уже не для оценок — подробности

Вносить данные в новый документ будут учителя Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В российских школах может появиться специальный журнал для фиксации конфликтных ситуаций с участием учеников. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, вносить информацию в такой журнал будут педагоги и руководство образовательных учреждений. Основная цель нововведения — получить объективные данные для анализа.

«Хочется понимать, какое вообще количество у нас таких конфликтных ситуаций, какого они характера. Это необходимо для общей статистики, понимания особенностей, специфики конфликтов и причин их возникновения», — пояснила Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что при ведении такого журнала важно обеспечить конфиденциальность данных и законность обращения с информацией.