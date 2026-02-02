НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

0 м/c,

 746мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Как изменился размер пособий и маткапитал
Погода в первую неделю февраля
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Потратят 110 млн из городского бюджета
Образование В школах появится еще один классный журнал, но уже не для оценок — подробности

В школах появится еще один классный журнал, но уже не для оценок — подробности

Рассказываем, для чего это нужно

189
Вносить данные в новый документ будут учителя | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВносить данные в новый документ будут учителя | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вносить данные в новый документ будут учителя

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В российских школах может появиться специальный журнал для фиксации конфликтных ситуаций с участием учеников. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, вносить информацию в такой журнал будут педагоги и руководство образовательных учреждений. Основная цель нововведения — получить объективные данные для анализа.

«Хочется понимать, какое вообще количество у нас таких конфликтных ситуаций, какого они характера. Это необходимо для общей статистики, понимания особенностей, специфики конфликтов и причин их возникновения», — пояснила Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что при ведении такого журнала важно обеспечить конфиденциальность данных и законность обращения с информацией.

Минпросвещения готовит другое нововведение, касающееся дисциплины, — возвращение в школы оценок за поведение с сентября 2026 года. По замыслу это должно усилить воспитательную функцию школы. Выставлять ее будут по четырем критериям: дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. В пилотных регионах школы тестировали разные системы — от зачета/незачета до пятибалльной шкалы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа Журнал Конфликт Мария Львова-Белова
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
37 минут
Нереально ведение такого журнала в школе на 1000 учеников, кто будет заполнять? Когда? откуда будут браться сведения и как подтверждаться, учитывая требование к конфиденциальности? Похоже чиновники совсем оторвались от реальности. А как же "снижение бюрократической нагрузки на учителей"?
Гость
50 минут
Учителя скоро будут заниматься всем, чем угодно, но только не учить!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Рекомендуем