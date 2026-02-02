В школах появится еще один классный журнал, но уже не для оценок — подробности

В российских школах может появиться специальный журнал для фиксации конфликтных ситуаций с участием учеников. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам омбудсмена, вносить информацию в такой журнал будут педагоги и руководство образовательных учреждений. Основная цель нововведения — получить объективные данные для анализа.
«Хочется понимать, какое вообще количество у нас таких конфликтных ситуаций, какого они характера. Это необходимо для общей статистики, понимания особенностей, специфики конфликтов и причин их возникновения», — пояснила Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 1».
Она добавила, что при ведении такого журнала важно обеспечить конфиденциальность данных и законность обращения с информацией.
Минпросвещения готовит другое нововведение, касающееся дисциплины, — возвращение в школы оценок за поведение с сентября 2026 года. По замыслу это должно усилить воспитательную функцию школы. Выставлять ее будут по четырем критериям: дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. В пилотных регионах школы тестировали разные системы — от зачета/незачета до пятибалльной шкалы.