НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

0 м/c,

 745мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Тройное ДТП с пострадавшими
Потратят 110 млн из городского бюджета
Где отдохнуть зимой по-русски
В ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
Погода в первую неделю февраля
Большая афиша
Образование Поступление в вузы станет проще: кому предоставят преимущества и что они включают

Поступление в вузы станет проще: кому предоставят преимущества и что они включают

Рассказываем, какие изменения готовят

120
Стаж работы станет главным козырем для абитуриентов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтаж работы станет главным козырем для абитуриентов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стаж работы станет главным козырем для абитуриентов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Выпускников колледжей и техникумов, отработавших не менее трех лет по полученной специальности, планируют наделить особыми правами при зачислении в университеты. Соответствующий законопроект, направленный на повышение привлекательности среднего профессионального образования (СПО), внесут в Госдуму до июля. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко.

Новые образовательные траектории

Инициатива разрабатывается для выпускников, добросовестно выполнивших условия целевого обучения. Основная цель — сделать СПО полноценной ступенью образования, а не тупиковым путем.

«Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. Планируется установить особые права при поступлении», — заявила Абрамченко в беседе с «Известиями».

Среди рассматриваемых мер:

  1. Внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы в вузах.

  2. Приравнивание к льготным категориям абитуриентов, что может дать право на поступление в рамках отдельной квоты (10% от набора на направление).

  3. Преимущественное право при равенстве баллов с другими поступающими.

  4. Бесплатные подготовительные курсы при университетах.

Для использования льготы потребуется отработать три года по целевому договору, а программа в вузе должна быть смежной со специальностью, полученной в колледже.

Избавление от кадрового голода 

Реформа системы СПО является ответом на острый дефицит рабочих, инженерных и медицинских специалистов. По данным Института экономики РАН, доля предприятий, испытывающих нехватку кадров, выросла с 6% в 2019 году до 37% в 2024-м.

«Важно, чтобы колледжи не были тупиковой веткой. Если, заканчивая технические направления, студенты хотят стать инженерами, они могли бы, не оставляя работу, учиться в очно-заочном формате. Это продвигало бы их в карьере», — отметила профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Другие изменения в системе СПО

Параллельно депутаты работают над другими механизмами поддержки профессионального образования:

  1. Эксперимент по упрощенному приему в колледжи (по двум ОГЭ) в девяти регионах.

  2. Помощь выпускникам 9-х классов, не сдавшим ОГЭ. Им предоставят возможность бесплатно получить профессию с одновременным освоением школьной программы. Вопрос о необходимости пересдачи всех проваленных экзаменов или только обязательных (русский язык и математика) находится в стадии обсуждения.

  3. Перераспределение бюджетных мест. Не менее 50% мест в вузах и колледжах будут ориентированы на подготовку кадров для обеспечения технологического лидерства страны.

Число платных мест в колледжах и техникумах планируют сократить. А первую очередь это касается таких специальностей, как юриспруденция, экономика и управление, сфера СМИ и информационно-библиотечное дело, а также экранные искусства. Таким образом власти хотят перенаправить поток абитуриентов с популярных гуманитарных и экономических направлений на востребованные рабочие, инженерные и технические специальности.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Колледж Виктория Абрамченко Вуз ЕГЭ Пересдача
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Красавчик Шаламе всех обманул? Стоит ли идти на распиаренный фильм «Марти Великолепный»
Лада Саруханян
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем