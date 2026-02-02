Поступление в вузы станет проще: кому предоставят преимущества и что они включают

Стаж работы станет главным козырем для абитуриентов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выпускников колледжей и техникумов, отработавших не менее трех лет по полученной специальности, планируют наделить особыми правами при зачислении в университеты. Соответствующий законопроект, направленный на повышение привлекательности среднего профессионального образования (СПО), внесут в Госдуму до июля. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Виктория Абрамченко.

Новые образовательные траектории

Инициатива разрабатывается для выпускников, добросовестно выполнивших условия целевого обучения. Основная цель — сделать СПО полноценной ступенью образования, а не тупиковым путем.

«Сейчас у них нет формальных преимуществ для продолжения учебы в вузе. Планируется установить особые права при поступлении», — заявила Абрамченко в беседе с «Известиями».

Среди рассматриваемых мер:

Внеконкурсное зачисление на родственные заочные или очно-заочные программы в вузах. Приравнивание к льготным категориям абитуриентов, что может дать право на поступление в рамках отдельной квоты (10% от набора на направление). Преимущественное право при равенстве баллов с другими поступающими. Бесплатные подготовительные курсы при университетах.

Для использования льготы потребуется отработать три года по целевому договору, а программа в вузе должна быть смежной со специальностью, полученной в колледже.

Избавление от кадрового голода

Реформа системы СПО является ответом на острый дефицит рабочих, инженерных и медицинских специалистов. По данным Института экономики РАН, доля предприятий, испытывающих нехватку кадров, выросла с 6% в 2019 году до 37% в 2024-м.

«Важно, чтобы колледжи не были тупиковой веткой. Если, заканчивая технические направления, студенты хотят стать инженерами, они могли бы, не оставляя работу, учиться в очно-заочном формате. Это продвигало бы их в карьере», — отметила профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Другие изменения в системе СПО

Параллельно депутаты работают над другими механизмами поддержки профессионального образования:

Эксперимент по упрощенному приему в колледжи (по двум ОГЭ) в девяти регионах. Помощь выпускникам 9-х классов, не сдавшим ОГЭ. Им предоставят возможность бесплатно получить профессию с одновременным освоением школьной программы. Вопрос о необходимости пересдачи всех проваленных экзаменов или только обязательных (русский язык и математика) находится в стадии обсуждения. Перераспределение бюджетных мест. Не менее 50% мест в вузах и колледжах будут ориентированы на подготовку кадров для обеспечения технологического лидерства страны.