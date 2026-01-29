НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Что ждет абитуриентов в 2026 году: новые правила и ключевые даты

Что ждет абитуриентов в 2026 году: новые правила и ключевые даты

Гид по приемной кампании

С 2026 года в России вступают в силу новые правила приема в высшие учебные заведения. Ключевым нововведением станет централизация подачи документов через портал «Госуслуги». Также абитуриентов ждут обновленные условия целевого обучения и повышение минимальных баллов ЕГЭ по ряду предметов. Читайте краткий гид об изменениях. 

Цифровизация приема

Основным способом подачи заявлений станет суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». При этом альтернативные варианты — личное обращение в приемную комиссию или отправка документов почтой — сохранятся. Нововведение направлено на унификацию и упрощение процедуры для выпускников по всей стране.

Риски и перспективы цифровизации

Данное изменение имеет две стороны, считает представитель независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой. В комментарии для «Известий» он отметил, что переход на «Госуслуги» сопряжен с техническими рисками, главный из которых — необходимость стабильного интернет-соединения в регионах. В случае сбоев доступ к сервису может быть ограничен.

В то же время эксперт подчеркнул долгосрочные преимущества цифровизации: равные возможности для абитуриентов из разных городов, снижение финансовой нагрузки на семьи и развитие гибридных форматов обучения. По его мнению, дистанционный формат может быть эффективен для теоретической части, а практику целесообразно проходить очно.

Обновленные правила

Изменения затронут несколько аспектов:

  1. Для выпускников колледжей: сдавать внутренние экзамены вуза можно будет только при поступлении на специальность, соответствующую профилю СПО. Решение о соответствии будет принимать университет.

  2. Целевой прием: такие места будут жестко закреплены за организациями с указанием программы и формы обучения. Невостребованные квоты перейдут в общий конкурс.

  3. Минимальные баллы ЕГЭ: Минобрнауки повысило минимальный порог по иностранным языкам до 40 баллов. Также скорректированы требования по другим предметам.

  4. Признание экзаменов: будут учитываться результаты испытаний, сданных в Белоруссии, для граждан РФ.

  5. Форматы «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. В проект по переходу на новую систему включили еще 11 российских вузов.

Подробнее о каждом изменении рассказали в отдельном материале

Ключевые даты приемной кампании — 2026

Сроки подачи документов остаются прежними:

  • для направлений с ДВИ (творческие, журналистика и др.): с 20 июня по 15 июля. Экзамены начнутся с 21 июля;

  • по результатам ЕГЭ: до 25 июля;

  • конкурсные списки появятся 27 июля;

  • приоритетное зачисление (без вступительных испытаний, квоты): согласие — до 1 августа, приказы — 3 августа;

  • общий конкурс: согласие — до 5 августа, приказы — 7 августа;

  • на платное обучение: прием документов — с 20 июня по 18–21 августа;

  • прием в магистратуру на бюджет стартует 20 июня и завершится 20 августа, на контракт — 28 августа.

Нововведения еще ждут школьников, а также студентов. Обо всех грядущих изменениях в системе образования мы рассказали в отдельном материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
