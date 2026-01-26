Конкурс даже на платное: на какие специальности в колледже станет сложнее поступить

Под ударом самые популярные профессии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Число платных мест в колледжах и техникумах планируют сократить. Соответствующий законопроект разработают и внесут в Госдуму до конца весенней сессии 2026 года. Под ограничение может попасть целый ряд специальностей. Подробнее о грядущих изменениях — в нашем материале.

Зачем это нужно

Инициатива направлена на борьбу с дефицитом кадров в реальном секторе экономики. Власти хотят перенаправить поток абитуриентов с популярных гуманитарных и экономических направлений на востребованные рабочие, инженерные и технические специальности. Это продолжение политики, уже применяемой в вузах по поручению президента.

Какие специальности под ударом

Под ограничения в первую очередь попадут самые популярные у абитуриентов платные направления, по которым, по мнению властей, рынок труда перенасыщен. К ним относятся:

юриспруденция;

экономика и управление;

сфера СМИ и информационно-библиотечное дело;

экранные искусства.

По данным Института развития профессионального образования (ИРПО), на эти программы сегодня приходится массовый платный прием. Всего же платно в колледжах и техникумах обучаются 37,1% студентов — около 1,4 млн человек.

Как будет работать новый механизм

По аналогии с вузами правительство получит право утверждать перечень специальностей, для которых установит предельное количество платных мест. Распределять квоты между учебными заведениями будет Минпросвещения. Сейчас каждый колледж решает этот вопрос самостоятельно.

«Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», — пояснила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в беседе с «Известиями».

Какие есть риски

Эксперты предупреждают о двух ключевых угрозах.

Финансовая устойчивость колледжей: для многих учреждений, особенно в регионах, доходы от платников — критически важный источник покрытия дефицита бюджета. Их сокращение может подорвать материальную базу. Отток абитуриентов: часть студентов может выбрать для учебы зарубежные колледжи.

«Это решение может вызвать отток абитуриентов в другие страны для получения образования, и дальше мы оказываемся перед риском потери человеческого капитала», — предупреждает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Эксперты полагают, что после детального обсуждения с профсообществом и ведомствами законопроект будет разработан и принят. Инициатива выглядит логичной, учитывая, что ранее аналогичный закон был утвержден для вузов.