Поступление в вузы в 2026 году. Всё, что нужно знать: сроки, изменения и бюджетные места

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Университеты опубликовали правила приема — с корректировками, принятыми Минобрнауки на 2026 год. Выпускников ждет ряд изменений — в порядке распределения мест, целевом приеме и сдаче экзаменов. Рассказываем, к чему готовиться абитуриентам и их родителям.

Когда подавать документы и согласия о зачислении?

Даты приемной кампании для абитуриентов бакалавриата в 2026 году останутся без изменений. С 20 июня до 15 июля нужно подать заявление в выбранные вузы — это касается тех абитуриентов, которым предстоит сдать внутренние вступительные испытания (ДВИ). Сами экзамены начнут проводить с 21 июля, за расписанием нужно следить на сайтах университетов. Если вы не понимаете, о каких вступительных идет речь, то, вероятно, вы или ваш ребенок поступаете по результатам ЕГЭ и можете подать заявление вплоть до 25 июля. ДВИ предусмотрены для творческих специальностей: дизайна, живописи, графики, актерского мастерства, журналистики и так далее.

27 июля университеты опубликуют конкурсные списки — за ними можно будет следить на сайтах образовательных учреждений или через портал на «Госуслугах». 1 августа (12:00) — крайний срок подачи согласий о зачислении для поступающих без вступительных испытаний и для тех, кто претендует на места в пределах квот. Приказы о зачислении приоритетного этапа опубликуют 3 августа.

Далее пройдет зачисление по общему конкурсу — согласия можно принести до 12:00 5 августа. При успешном прохождении отбора найти себя в приказах о зачислении можно будет уже 7 августа.

Документы на платное отделение будут принимать с 20 июня до 18–21 августа (на специальности со сдачей ДВИ — до 6 августа). Конкурсные списки опубликуют 24 августа, заключить договор можно до 26 августа, а увидеть себя в приказе о зачислении — до 28 августа.

Прием документов при поступлении в магистратуру начнется 20 июня и закончится 20 августа для поступающих на бюджетные места и 28 августа для поступающих на контрактные. Для зачисления на бюджет необходимо предоставить в приемную комиссию заявление о согласии на зачисление до 12:00 24 августа.

Как подать заявление в вуз?

Процесс подачи документов в университеты с этого года меняется: раньше студенты могли подать заявление через личный кабинет на сайте каждого из вузов. С 2026 года такая возможность федеральными правилами больше не предусмотрена. Подать заявления можно тремя способами: онлайн — через портал «Госуслуги», лично, обратившись в приемную комиссию университета, и заказным письмом по почте.

В пакет документов входит заявление, данные паспорта и аттестата с приложением, фотографии и документы, подтверждающие льготы или индивидуальные достижения (дипломы олимпиад, значок ГТО и так далее).

Абитуриент может подать заявление на 5 направлений подготовки в 5 разных вузов. Выбранные направления нужно проранжировать для каждого из университетов — зачислять выпускников будут согласно системе приоритетов. Если во время подведения итогов конкурса окажется, что вы проходите на бюджет на направление по первому приоритету, то вас зачислят на него. Если на этой программе места заполнят абитуриенты с более высокими баллами, то вас автоматически зачислят на второе, третье и далее по списку — куда хватит конкурсных баллов. Если вы проходите на несколько программ в одном вузе, вас зачислят на ту, у которой приоритет выше.

Приоритеты можно менять до окончания приема документов — через «Госуслуги» или в приемной комиссии университета.

Какие экзамены сдавать?

С 2026 года расширился перечень направлений, где обязательными вступительными испытаниями стали физика или история. Узнать предметы, которые нужно сдать для поступления на конкретные программы, можно на сайтах вузов в разделе «правила приема».

Как поступить на целевое обучение и как быть медикам?

С этого года серьезные изменения коснутся целевого обучения. Ранее университет выделял целевые места — теперь каждое такое место будет закреплено за конкретным заказчиком целевого обучения. Найти заказчика можно на портале «Работа России» — отчасти это похоже на сервис по поиску работы: компании публикуют свои объявления с указанием вуза, куда студент сможет поступить, и условиями договора. Выпускник может просмотреть имеющиеся варианты и откликнуться на предложение.

Зачисляют целевиков в рамках отдельного конкурса, — как правило, поступить в рамках этой квоты проще, чем на общих основаниях. За индивидуальные целевые достижения, которые проводятся предприятием-заказчиком в рамках профориентационной деятельности, поступающие могут получить до 5 дополнительных баллов.

Абитуриент может заключить договор только с одной организацией, участвовать по нему можно только в одном конкурсе. Если после зачисления студент откажется заключать договор с заказчиком, его либо отчислят из вуза, либо переведут на платную форму обучения.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому бюджетники-медики обязаны заключить договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Для выпускников специалитета отработки не будут обязательными, однако если молодой специалист не проработает установленный приказом Минздрава срок с наставником, то должен каждые пять лет проходить первичную аккредитацию. Подробнее о том, как быть будущим врачам и где найти медучреждение с наставником, «Фонтанка» рассказывала тут.

Кому положены квоты?

Квоты — это часть от общего количества бюджетных мест (как правило, 10% от общего числа мест для каждого из направлений), выделяемая вузом для отдельных конкурсов. Помимо целевой квоты, существуют две льготные категории поступающих: особая квота и отдельная квота.

В рамках особой квоты могут поступить:

дети‑инвалиды;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства всех групп;

дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, всех групп;

ветераны боевых действий (ВБД).

В рамках отдельной квоты поступают:

Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, в том числе во время специальной военной операции (СВО);

военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт, — при условии их участия в СВО — и их дети;

дети медработников, умерших от COVID‑19.

В этом году порядок распределения мест меняется. Если раньше вузы определяли строгое количество мест для каждой из льготных категорий до начала приема, то теперь университеты могут их перераспределять. Если предложений от заказчиков на целевое обучение окажется меньше, чем мест по целевой квоте, то вузы могут перенести остаток для поступающих по отдельной квоте. Ранее незаполненные места автоматически уходили на общий конкурс — теперь университеты сначала предложат их участникам СВО и их детям, а уже потом простым бюджетникам.

На этапе приоритетного зачисления при необходимости также могут быть перераспределены места между особой квотой и отдельной.

По опыту наблюдений «Фонтанки» за ходом приема, в Петербурге места в рамках квот редко заполняют полностью — обычно львиная доля уходит на общий конкурс. Однако есть отдельные вузы и программы, где простых бюджетников не принимали вообще. О том, сколько мест осталось после приоритетного зачисления в прошлом году и где был большой наплыв целевиков, льготников и олимпиадников, читайте тут.

Как поступить в университет по олимпиаде?

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и международных олимпиад могут поступить в вузы без вступительных испытаний. Срок действия диплома — 4 года (то есть поступить можно, если вы заняли призовое место в 8-м классе), подтверждение ЕГЭ не требуется.

Также на БВИ (поступление без вступительных испытаний) могут рассчитывать победители и призеры конкурсов из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Уточнить, какие олимпиады засчитывает вуз, нужно на сайте образовательного учреждения в опубликованных правилах приема.

Топовые университеты, как правило, ограничивают участников перечневых олимпиад: на бюджет в рамках приоритетного зачисления попадают только победители, а призеры получают 100 баллов за предмет, соответствующий профилю олимпиады. Кроме того, диплом перечневой олимпиады нужно подтвердить, набрав не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ. Несколько московских технических вузов уже ввели ограничения, так что нужно внимательно читать требования каждого из выбранных вами учебных учреждений.

При подсчете суммы баллов учитываются индивидуальные достижения абитуриента — за них можно получить максимум 10 баллов. Со списком таких достижений можно ознакомиться на сайтах вузов — они также могут отличаться в зависимости от учреждения.

Что будет с платным приемом?

Напомним, что с 2026 года правительство, а не сами университеты, будет определять, сколько студентов взять на договорной основе.

Ведомство определило 46 направлений, на которых в грядущий прием будет введено государственное регулирование платного приема. Для каждой специальности в каждом вузе будет подсчитано среднее число зачисленных на договорную основу первокурсников — и ровно столько мест выделят для приема контрактников на 2026 год. Самое главное — если в 2025 году средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на какую-либо специальность на коммерческой основе, составил меньше 50 баллов за один предмет, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.

Под контроль попадают почти все социальные, экономические и гуманитарные направления. Начиная от лингвистики разных видов и заканчивая политикой, международными отношениями, гостиничным делом и психологией, а также инженеры, архитекторы, нефтяники, стоматологи и специалисты по пожарной безопасности.

Источник: «Фонтанка.ру»

Что изменилось для выпускников колледжей?