Образование Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления. Публикуем цифры

Экзамены для учеников 11-х классов начнутся 1 июня

118
Согласно тексту приказа, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42 | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСогласно тексту приказа, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42 | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Согласно тексту приказа, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы в 2026–2027 учебном году. Согласно приказу, цифры выглядят так:

  • русский язык и обществознание — 42 балла;

  • математика, физика, литература и география — 40 баллов;

  • информатика — 45 баллов;

  • история — 38 баллов;

  • иностранный язык — 35 баллов;

  • биология и химия — 39 баллов.

Отметим, что 21 января российские университеты завершили утверждение перечней вступительных испытаний на 2026 год. По новым требования, которые вступят в силу 1 марта, профильные предметы стали обязательными для будущих педагогов, физика — для инженерных специальностей, а история — для ряда гуманитарных. По мнению Минобрнауки, это повысит качество приема, однако нововведения вызвали обеспокоенность у выпускников и родителей. Обо всех изменениях можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, что в этом году экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, на 8 июня запланирован экзамен по математике базового и профильного уровней. 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдет сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем