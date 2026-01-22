Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления. Публикуем цифры

Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы в 2026–2027 учебном году. Согласно приказу, цифры выглядят так:
русский язык и обществознание — 42 балла;
математика, физика, литература и география — 40 баллов;
информатика — 45 баллов;
история — 38 баллов;
иностранный язык — 35 баллов;
биология и химия — 39 баллов.
Отметим, что 21 января российские университеты завершили утверждение перечней вступительных испытаний на 2026 год. По новым требования, которые вступят в силу 1 марта, профильные предметы стали обязательными для будущих педагогов, физика — для инженерных специальностей, а история — для ряда гуманитарных. По мнению Минобрнауки, это повысит качество приема, однако нововведения вызвали обеспокоенность у выпускников и родителей. Обо всех изменениях можно прочитать по этой ссылке.
Напомним, что в этом году экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, на 8 июня запланирован экзамен по математике базового и профильного уровней. 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдет сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.