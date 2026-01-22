Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления. Публикуем цифры

Согласно тексту приказа, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минпросвещения установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы в 2026–2027 учебном году. Согласно приказу, цифры выглядят так:

русский язык и обществознание — 42 балла;

математика, физика, литература и география — 40 баллов;

информатика — 45 баллов;

история — 38 баллов;

иностранный язык — 35 баллов;

биология и химия — 39 баллов.

Отметим, что 21 января российские университеты завершили утверждение перечней вступительных испытаний на 2026 год. По новым требования, которые вступят в силу 1 марта, профильные предметы стали обязательными для будущих педагогов, физика — для инженерных специальностей, а история — для ряда гуманитарных. По мнению Минобрнауки, это повысит качество приема, однако нововведения вызвали обеспокоенность у выпускников и родителей. Обо всех изменениях можно прочитать по этой ссылке.