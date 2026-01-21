НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Школьники начнут собирать беспилотники прямо на уроках

Рассказываем о списке оборудования для занятий по защите Родины

73
Детей научат управлять дронами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДетей научат управлять дронами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Детей научат управлять дронами

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) российских школьников планируют обучать сборке и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Перечень необходимого для кабинетов оборудования, включающий почти 90 позиций, утвержден правительством РФ.

Основное оснащение кабинетов ОБЗР

Базовый набор для оснащения кабинетов включает макеты вооружения и средства для обучения оказанию первой помощи:

  1. Макеты оружия: массогабаритные макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова, магазина АК-74 с макетами патронов, муляжи ручных гранат.

  2. Средства первой помощи: тренажер-манекен для реанимации, кровоостанавливающие жгуты, шины, полный комплект перевязочных материалов.

  3. Индивидуальные средства защиты: противогазы, респираторы, общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм.

Дополнительный перечень

Расширенный список оборудования, состоящий более чем из 50 позиций, пишет РИА Новости. Перечень делает акцент на современных технологиях и практических навыках.

  1. Обучение работе с БПЛА: учебные комплекты по беспилотникам, дрон-конструкторы, аппаратный комплекс для пилотирования, ПО для аэрогонок.

  2. Тренажеры: электронный или пневматический тир для отработки навыков стрельбы.

  3. Специализированное снаряжение: элементы полосы препятствий, прибор ночного видения, радиостанции, оборудование для горной и водной подготовки (карабины, спасательные жилеты).

Дополнительное оборудование для практики

В перечне также значатся предметы полевого и специального обихода, призванные познакомить учащихся с армейским бытом и аварийно-спасательным делом:

  • Солдатская экипировка: котелок, фляжка, саперная лопатка, палатка.

  • Спасательное оборудование: круг, жилет, трос для спасения утопающих.

  • Контрольно-измерительные приборы: бытовой дозиметр, газоанализатор, мини-лаборатория радиационно-химической разведки.

  • Боевая одежда пожарного.

ОБЗР — основы безопасности и защиты Родины, учебный предмет, который ввели с 1 сентября 2024 года в российских школах. Он сочетается в себе знакомые уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и углубленные занятия по начальной военной подготовке. Он входит в перечень предметов, которые школьники должны освоить для получения основного общего образования. С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.


Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Урок Школа Беспилотник Родина
Комментарии
1
JayroslavMudryi
5 минут
даже детей вовлекают в эту деятельность --готовят показать всему миру во что горазды
Рекомендуем