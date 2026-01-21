Школьники начнут собирать беспилотники прямо на уроках

На уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) российских школьников планируют обучать сборке и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Перечень необходимого для кабинетов оборудования, включающий почти 90 позиций, утвержден правительством РФ.
Основное оснащение кабинетов ОБЗР
Базовый набор для оснащения кабинетов включает макеты вооружения и средства для обучения оказанию первой помощи:
Макеты оружия: массогабаритные макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова, магазина АК-74 с макетами патронов, муляжи ручных гранат.
Средства первой помощи: тренажер-манекен для реанимации, кровоостанавливающие жгуты, шины, полный комплект перевязочных материалов.
Индивидуальные средства защиты: противогазы, респираторы, общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм.
Дополнительный перечень
Расширенный список оборудования, состоящий более чем из 50 позиций, пишет РИА Новости. Перечень делает акцент на современных технологиях и практических навыках.
Обучение работе с БПЛА: учебные комплекты по беспилотникам, дрон-конструкторы, аппаратный комплекс для пилотирования, ПО для аэрогонок.
Тренажеры: электронный или пневматический тир для отработки навыков стрельбы.
Специализированное снаряжение: элементы полосы препятствий, прибор ночного видения, радиостанции, оборудование для горной и водной подготовки (карабины, спасательные жилеты).
Дополнительное оборудование для практики
В перечне также значатся предметы полевого и специального обихода, призванные познакомить учащихся с армейским бытом и аварийно-спасательным делом:
Солдатская экипировка: котелок, фляжка, саперная лопатка, палатка.
Спасательное оборудование: круг, жилет, трос для спасения утопающих.
Контрольно-измерительные приборы: бытовой дозиметр, газоанализатор, мини-лаборатория радиационно-химической разведки.
Боевая одежда пожарного.
ОБЗР — основы безопасности и защиты Родины, учебный предмет, который ввели с 1 сентября 2024 года в российских школах. Он сочетается в себе знакомые уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и углубленные занятия по начальной военной подготовке. Он входит в перечень предметов, которые школьники должны освоить для получения основного общего образования. С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.