Вузы резко поменяли список ЕГЭ, необходимых для поступления: к каким новым экзаменам придется готовиться за пару месяцев

Большинство нововведений по экзаменам коснулись будущих преподавателей и инженеров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские университеты завершили утверждение перечней вступительных испытаний на 2026 год, внеся значительные коррективы за 12 дней до окончания срока подачи заявлений на ЕГЭ. Ключевые изменения, затронувшие 48 направлений подготовки, сделали обязательными профильные предметы для будущих педагогов, физику — для инженерных специальностей, а историю — для ряда гуманитарных. По мнению Минобрнауки, это повысит качество приема, однако нововведения вызвали обеспокоенность у выпускников и родителей.

Основные изменения

Новые правила, разработанные Министерством науки и высшего образования РФ, вступают в силу 1 марта 2026 года. Основная цель — обеспечить поступление на направления подготовки абитуриентов с соответствующей базой знаний и мотивацией.

Для педагогов упразднили возможность поступать с ЕГЭ по обществознанию на все профили педагогического образования. Теперь будущие учителя обязаны сдавать свой предмет: историки — историю, химики — химию и т. д. Также для многих педагогических направлений резко сокращен список допустимых третьих экзаменов. Для инженеров физика стала обязательным вступительным испытанием для 26 технических направлений, включая радиотехнику, ядерную физику и энергетическое машиностроение. Для гуманитариев вузы получили право устанавливать историю как обязательный профильный ЕГЭ для 21 направления, например для «педагогики и психологии девиантного поведения».

Реакция университетов

Вузы, выполняя приказ Минобрнауки, должны были опубликовать окончательные списки до 20 января.

КФУ им. Вернадского сохранил прежние наборы ЕГЭ для большинства направлений, кроме педагогических, где сделан акцент на профессиональный предмет.

ННГУ им. Лобачевского — изменения коснулись лишь двух радиотехнических специальностей, при этом на ряде гуманитарных направлений история добавлена как опция.

СФУ и УрФУ на множестве инженерных направлений сделали физику обязательной, а профильную математику — предметом по выбору. В УрФУ также скорректировали перечни для «политологии», «философии» и других специальностей.

МГТУ им. Баумана отметил, что серьезных изменений для абитуриентов нет, так как физика была введена ранее. При этом в вузе выразили удивление возможностью поступления на инженерные специальности без профильной математики, считая ее обязательной.

Аргументация реформ

Эксперты и представители ведущих технических вузов (МФТИ, НИТУ МИСИС) поддерживают ужесточение, связывая с ним надежды на повышение качества подготовки и снижение отсева на младших курсах, пишут «Известия». По мнению профессора НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, это поможет бороться с дефицитом педагогов-предметников и отсеивать случайных абитуриентов, что в итоге уменьшит процент отчислений.

Тревога абитуриентов и родителей

Масштабная корректировка перечней ЕГЭ направлена на системное реформирование приема в вузы. В то время как власти и часть экспертного сообщества видят в этом путь к повышению качества образования, для самих абитуриентов нововведения стали фактором неопределенности, требующим быстрой адаптации в условиях высокой конкуренции.