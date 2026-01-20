Стали известны минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году — сколько нужно набрать, чтобы получить аттестат

Русский язык и математика останутся обязательными предметами для сдачи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Названы минимальные баллы для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Для получения аттестата в этом году школьникам нужно набрать 24 балла по русскому языку, удовлетворительно (три балла) по математике базового уровня. Это следует из документа, который опубликовал Рособрнадзор.

Согласно документу, на ЕГЭ по физике, химии и биологии необходимо набрать минимум 36 баллов, по математике профильного уровня — 27 баллов, по информатике — 40 баллов, по истории — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла и по иностранным языкам — 22 балла.

В этом году экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, на 8 июня запланирован экзамен по математике базового и профильного уровней. 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). 18 и 19 июня пройдет сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.