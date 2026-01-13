Классный руководитель уже не будет прежним: в Госдуме предложили полностью изменить его обязанности

Часть учителей хотят освободить от уроков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Подход к работе классных руководителей в российских школах хотят изменить. С таким обращением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда РФ Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Инициатива предполагает, что должность классного руководителя будет преобразована в должность наставника. Ключевое изменение — педагоги в этом статусе должны быть полностью освобождены от преподавания учебных предметов.

По мнению парламентария, это позволит сосредоточить рабочее время таких педагогов на воспитательной функции, то есть:

Индивидуальной работе с учениками : мониторинг психологического состояния, помощь в предотвращении кризисных ситуаций. Формировании климата в классе : анализ и профилактика буллинга, социального отчуждения. Организации внеучебной деятельности : проведение классных часов и тематических мероприятий. Взаимодействию с родителями и координации со школьными специалистами (психологом, социальным педагогом, советником по воспитанию).

Чернышов считает, что такая мера не только усилит безопасность в школах, но и станет долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала. Главная цель изменений — создать в каждой школе «среду доверия и внимания», которая поможет предотвращать возможные трагедии, уточнил он в разговоре с РИА Новости.