Минимальные баллы ЕГЭ станут выше в 2026 году: смотрим цифры

Изменения коснулись нескольких предметов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы увеличили по шести предметам. Они не гарантируют зачисления, но необходимы для подачи документов.

«В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», — рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Она отметила, что эти изменения направлены на повышение качества подготовки абитуриентов, пишет ТАСС.

Еще по нескольким предметам минимальные баллы остались прежними. Так, по русскому языку, профильной математике, литературе и географии минимальный порог для приема в вузы — 40 баллов, по обществознанию — 45 баллов.