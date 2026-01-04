НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Минимальные баллы ЕГЭ станут выше в 2026 году: смотрим цифры

Минимальные баллы ЕГЭ станут выше в 2026 году: смотрим цифры

С меньшими результатами поступить в вуз не получится

151
Изменения коснулись нескольких предметов

Изменения коснулись нескольких предметов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы увеличили по шести предметам. Они не гарантируют зачисления, но необходимы для подачи документов.

«В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», — рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Она отметила, что эти изменения направлены на повышение качества подготовки абитуриентов, пишет ТАСС.

Еще по нескольким предметам минимальные баллы остались прежними. Так, по русскому языку, профильной математике, литературе и географии минимальный порог для приема в вузы — 40 баллов, по обществознанию — 45 баллов.

Ранее мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
