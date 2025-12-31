В Ярославле новая школа с бассейном получила лицензию на работу. Когда туда начнут зачислять учеников

Школа на Московском проспекте откроется в 2026 году Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле новая школа на Московском проспекте получила лицензию на образовательную деятельность. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов 30 декабря 2025 года.

«Здание стало структурным подразделением МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнил глава города.

Родителям 19 или 20 января 2026 года нужно получить справку о зачислении в МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 28» по адресу: Суздальское шоссе, 15. После этого следует подать заявление и документы. Это можно сделать 22 и 23 января лично или через портал Госуслуг.

По всем возникающим вопросам по поводу зачисления в школу можно обратиться по телефону: 44-66-65.

«Родителям обучающихся центра образования — школы № 66 подавать дополнительные заявления не требуется, так как дети уже являются обучающимися МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — пояснили в мэрии.

Ранее в правительстве Ярославской области уточнили, что прием на обучение в первые классы на 2026/2027 учебный год начнется не позднее 1 апреля 2026 года.

Принимать учеников со второго по четвертый и с пятого по восьмой классы дополнительно будут по окончании 2025/2026 учебного года.

«Прием в 10-е классы будет осуществляться по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили в соответствии с положением об индивидуальном отборе в 10-й класс на официальном сайте МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнили власти.

Школа на Московском проспекте рассчитана на 1100 учеников. В здании оборудовано больше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая на 550 мест. Также в отдельном корпусе построен бассейн. Строительством объекта занималось ООО «Ведич».

Что известно о подрядчике Узнать ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал». Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.