НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

облачно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 734мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Образование В Ярославле новая школа с бассейном получила лицензию на работу. Когда туда начнут зачислять учеников

В Ярославле новая школа с бассейном получила лицензию на работу. Когда туда начнут зачислять учеников

Публикуем данные властей

107
Школа на Московском проспекте откроется в 2026 году | Источник: Артем Бауман / 76.RUШкола на Московском проспекте откроется в 2026 году | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Школа на Московском проспекте откроется в 2026 году

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле новая школа на Московском проспекте получила лицензию на образовательную деятельность. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов 30 декабря 2025 года.

«Здание стало структурным подразделением МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнил глава города.

Родителям 19 или 20 января 2026 года нужно получить справку о зачислении в МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 28» по адресу: Суздальское шоссе, 15. После этого следует подать заявление и документы. Это можно сделать 22 и 23 января лично или через портал Госуслуг.

По всем возникающим вопросам по поводу зачисления в школу можно обратиться по телефону: 44-66-65.

«Родителям обучающихся центра образования — школы № 66 подавать дополнительные заявления не требуется, так как дети уже являются обучающимися МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — пояснили в мэрии.

Ранее в правительстве Ярославской области уточнили, что прием на обучение в первые классы на 2026/2027 учебный год начнется не позднее 1 апреля 2026 года.

Принимать учеников со второго по четвертый и с пятого по восьмой классы дополнительно будут по окончании 2025/2026 учебного года.

«Прием в 10-е классы будет осуществляться по индивидуальному отбору на технологический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный профили в соответствии с положением об индивидуальном отборе в 10-й класс на официальном сайте МОУ СОШ „Образовательный комплекс № 28“», — уточнили власти.

Школа на Московском проспекте рассчитана на 1100 учеников. В здании оборудовано больше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая на 550 мест. Также в отдельном корпусе построен бассейн. Строительством объекта занималось ООО «Ведич».

Что известно о подрядчике

ООО «Ведич» зарегистрировано в Ярославле в 2011 году. Учредителями компании являются Людмила Завьялова, Сергей Поздняков и Александр Кочетов. Согласно информации с сервиса «Контур.Фокус», они также выступают учредителями нескольких строительных компаний. Кроме того, Людмила Завьялова и Сергей Поздняков — владельцы офтальмологического центра «Идеал».

Компания также строила школу № 91 на Чернопрудной улице во Фрунзенском районе. За контракт, выигранный в 2019-м, ООО «Ведич» получило 504 миллиона рублей. Здание возвели за 1,5 года.

Изначально школу достроить до конца 2024 года. Но сроки перенесли. В мэрии Ярославля поясняли, что пришлось менять импортное оборудование из-за проблем с доставкой, после этого были внесены изменения в проектную документацию. В итоге завершили работы только к концу 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Прием
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Рекомендуем