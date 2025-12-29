«Без ИНН не узнаешь оценку по истории»: мама двух школьников — об онлайн-дневниках и Max

Сначала в небытие ушли бумажные дневники, теперь входы по СМС Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вход в электронные дневники школьников осуществляется теперь через «Госуслуги» и Max. К тому же обновления произошли на фоне массового перевода чатов в новый мессенджер. Многие родители растеряны и возмущены. UFA1.RU публикует колонку мамы школьников, которая не против установить то, что надо, но просит сделать всё «по-нормальному».

Автор предпочла остаться анонимной, но для общего понимания ее колонки мы указываем, что она живет в Башкирии и воспитывает двоих детей-школьников, причем состоит в родительских комитетах обоих. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Без этих приблуд у меня нет возможности оставаться в курсе школьной и околошкольной жизни своих детей.

Два месяца назад наши учителя закрыли общение в WhatsApp* и перешли в мессенджер Max. Туда скидывается вся актуальная информация о жизни класса, текущих событиях и мероприятиях. Там же выкладывают актуальное расписание занятий на следующий день, потому что в нашей школе постоянного расписания, к сожалению, нет. Многие родители в силу разных причин не скачивают Max, но потихоньку сдаются, хотя остаются наиболее стойкие ребята.

Лично я не противник ни мессенджера Max, ни приложений Elschool и «Моя школа». Не потому, что мне комфортно, просто для меня это вопрос ответственности. Без этих приблуд у меня нет возможности оставаться в курсе школьной и околошкольной жизни своих детей.

К примеру, две недели назад в классе моего младшего сын был флешмоб на тему правил дорожного движения, в 19:00 после последнего урока все пошли на площадь. Один из учеников, видимо, не сказал об этом родителям, и те приехали за ним в школу, а ребенка нет. Звонят ему, а тот трубку не берет, потому что тусит с классом на площади. У родителей паника.

Да, ситуация решилась, потому что позвонили учителю и разобрались. Но всё было бы проще, будь у мамы или папы этого ученика Max. Учителя вынуждены там общаться. Дело не в том, что это удобно, — просто необходимость. Другой возможности оставаться с ними на связи, к сожалению, нет, потому что WhatsApp* практически не грузится вообще. VPN тоже не у всех есть, особенно у пожилых учителей. Дублировать сообщения в Telegram, который тоже на ладан дышит, смысла нет.

Лично мне важнее не доказать какое-то свое мнение, а оставаться на связи со своими детьми.

Переживать, что в Max кто-то увидит какие-то персональные данные, что-то там сольется, наивно, как мне кажется. У всех есть «Госуслуги», и там уже есть всё что можно. Я не понимаю, чего бояться. Прослушки? Кто-то узнает, что я постоянно слушаю Киркорова и обсуждаю с подругами прически. Полагаю, никакой ФСБ это неинтересно.

Даже если прослушивают, то, наверное, не для того, чтобы увидеть ваши голые фотки, а чтобы защитить от возможных терактов или массовых беспорядков. Тогда волна агрессии мне непонятна, это же и в наших интересах. В любом случае мы не можем противостоять государственной политике. Лично мне важнее не доказать какое-то свое мнение, а оставаться на связи со своими детьми.

Кроме того, я состою в родительском комитете школы у обоих своих детей. Мне очень важно не только получать информацию из школьных чатов, но и самой сообщать об утренниках, выступлениях, собраниях. Но по поводу Elschool и «Моей школы» у меня есть причины негодовать.

Раньше ребенок приходил с бумажным дневником, и в нем, к примеру, в строчке «Русский язык» стояло указание учителя: «Упражнение № 65, отметка 3 и подпись». Сразу понимаешь: 65-е упражнение ребенок сделал на «тройку», поскольку что-то недоучил. Сейчас есть приложение, но в нем не всегда актуально выставляют отметки и не все учителя оставляют комментарии.

Тратишь час времени только на то, чтобы выяснить, вообще что задали.

У ребенка стоит, допустим, «три» по геометрии, ты спрашиваешь почему, а он говорит: «У нас не было этого урока, за прошлую неделю, наверное, выставили». Ребенок сам не очень хорошо понимает, как эта система работает, и мне в итоге остается сказать только: «Ладно, исправь».

Или учитель после урока говорит, что домашнее задание скинет в Elschool. Ребенок идет домой, не подозревая, что ему задали 73 упражнения. Некоторые учителя загружают домашку уже вечером, иногда вообще не загружают. Ребенок приходит и говорит: «В Elschool домашки нет, ее скинули однокласснице, надо ей написать, попросить, чтобы мне тоже скинула». Тратишь час времени только на то, чтобы выяснить вообще, что задали.

Вот еще пример: в конце четверти писали контрольную, отметку выставят в Elschool только после каникул. Ладно, если оценка хорошая, а если «два» и «три», то следующая четверть начинается с негативной отметки, которая, по сути, должна остаться в предыдущей, но учитель внес ее в новую, потому что в прошлой слоты на выставление уже закрыты.

В общем, нет системности: когда ребенок открыл дневник или одно приложение, а там всё понятно, оценки вот такие, вот за это и это, а задали вот то и то. Всё это очень расхолаживает детей. Я сильно надеюсь, что эти приложения доработают и мое негодование угаснет.

Учителя, как роботы, выполняют задание, которое им спустили из администрации.

Но еще: почему для того, чтобы посмотреть отметку ребенка, я должна предоставить данные на вход в «Госуслуги»? Я не понимаю. Если не сообщаешь свой ИНН, то не узнаешь, какая стоит отметка по истории у твоего ребенка. Почему нельзя просто сделать электронный дневник, который не привязан ни к чему? Мне просто интересно. Для чего? Чтобы что?

Нам этого не объясняют. На собраниях просто говорят: «Скачайте вот это приложение, там классно, все отметки будут там». Ты скачиваешь, но никаких объяснений не получаешь. Я не думаю, что учителя не хотят объяснять, просто им тоже никто ничего особо не объясняет. Они, как роботы, выполняют задание, которое им спустили из администрации.

Общение же в школьных чатах и группах ставится в жесткие рамки. Вроде как во «Вконтакте» и «Максе» должна быть возможность у ребенка общаться, проявлять себя, поддерживать связь с учителем, быть в единении с классом, чувствовать его атмосферу даже онлайн.

Но однажды звонит мне учительница сына и просит поговорить с ним: «Мне сейчас директор школы позвонил, ваш ребенок оставил какой-то сомнительный комментарий к посту нашего паблика во „Вконтакте“, а там нужно просто сердечко поставить или написать „Вау, круто“ или что-то типа того».

Я знаю, что у меня сын тот еще остряк, иду с ним разбираться, мол, что ты себе позволяешь, что ты там такое написал в комментариях. А он, оказывается, написал: «Вот бы перемены побольше и каникулы подлиннее». Он не матерился, никого не оскорблял, просто высказал свое пожелание. Стоило ли из-за этого директору звонить учителю, учителю — мне и просить удалить комментарий как неугодный? Все должны просто дружно улыбаться и ставить лайки? Мы так чему детей хотим научить? Лицемерию?

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организации, а ее деятельность запрещена на территории РФ.