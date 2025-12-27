Известный российский педагог в эфире Первого канала рассказал о своей любви к Ярославлю

Ярославец возглавил судейскую коллегию Источник: скриншот с видео программы

Ярославский преподаватель Михаил Нянковский в эфире Первого канала 27 декабря выступил в роли жюри в передаче «Умницы и умники» (12+). После подведения итогов ведущий передачи Юрий Вяземский взял интервью у известного педагога.

Михаил Нянковский родился в Ярославле. Выучился на филолога в Ярославском педагогическом институте, а потом работал в школе. В 1994 году он получил статус «Учитель года», а еще через год был признан заслуженным учителем школы Российской Федерации. Он является лауреатом премии президента России, издателем и бессменным ведущим регионального проекта «Умницы и умники» в Ярославле.

Михаил Нянковский выразил в интервью свою любовь к родному Ярославлю. Он отметил, что с городом его семья связана уже более ста лет.

«Там все для меня, что называется родиной: там могилы близких, там мои дети и внуки сделали первые шаги. Как его не любить?» — поделился Михаил Нянковский.

Кроме того, ярославский преподаватель отметил богатейшую историю родного города. Михаил Нянковский рассказал, что до того, как стал заниматься краеведческой литературой, даже не предполагал, сколько интересно сможет узнать о своей родине.

«Насколько неисчерпаема история культуры, архитектуры, музыки, литературы, связанной с ярославским краем», — отметил специалист.

«Основа существования»

Одним из раундов программы был вопрос на понимание выражения «Мыслю, следовательно, существую». Ведущий решил узнать мнение ярославца на этот счет.

«Если Homo sapiens — человек разумный, то, конечно, способность мыслить — это основа его существования. Нам разум дан, в этом наше большое преимущество. Другое дело, как мы иногда используем свою способность мыслить», — высказался Михаил Нянковский.

В продолжение темы, педагог поделился, как он понимает работу учителя. Для ярославца такая работа это, прежде всего, научить человека мыслить.

«Это тот человек, который учит мыслить, который учит распорядиться той способностью мыслить, тем разумом который дан от природы или от Бога. Потому что дан то он всем одинаково, но надо, чтобы нас кто-то направлял. Задача учителя — это не просто передать знания. Это научить мыслить, научить получать эти знания, вдохновить, воодушевить, заразить своей наукой», — отметил жюри.

Любовь к литературе

Михаил Нянковский много лет преподавал русскую литературу. Эту тему ведущий также затронул в интервью.

«Великая русская литература она сама учит, она сама делает человека нравственнее. Но при одном условии — если человек умеет читать. То есть умеет видеть в тексте то, что надо видеть. Что может быть невидно на первый взгляд», — поделился педагог.

Задача учителя литературы старших классов — научить читать, читать внимательно, читать глазами исследователя, а не просто читателя. Надо в тексте видеть что-то такое, что позволит проникнуть в подтекст. Михаил Нянковский ярославский учитель

Свою любовь к литературе Михаил Нянковский объяснил воспитанием в семье. Его родители собрали гигантскую библиотеку. Сейчас в квартире ярославца есть и своя собственная большая библиотека, хотя сам дом, по словам преподавателя, небольшой.

«Предчувствие нового»

В конце программы Михаил Нянковский поздравил зрителей с наступающим Новым годом. Он пожелал всем исполнения заветных желаний.