Тест на кругозор: вы точно отличаетесь умом и сообразительностью, если ответите на 10 из 10

Тест на кругозор: вы точно отличаетесь умом и сообразительностью, если ответите на 10 из 10

Настало время бросить вызов своим знаниям

260
Иногда кажется, что эволюция должна была произойти хотя бы ради того, чтобы вы могли проходить наши тесты | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Иногда кажется, что эволюция должна была произойти хотя бы ради того, чтобы вы могли проходить наши тесты

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Наша голова — та самая библиотека, которая всегда под рукой. А сколько в ней хранится знаний, мы порой и сами не догадываемся. Узнать это помогают наши тесты. Для них мы подбираем вопросы из самых разных сфер, но только так и можно проверить всю широту кругозора.

Вот и на этот раз вам предстоит не самая простая задача — собрать все накопленные годами знания и вспомнить то, что, возможно, давным-давно пылится на полках вашей памяти, и попробовать ответить на 10 самых разных вопросов. В этой игре лишних знаний не бывает.

ТестПройден 71 раз
1 / 10

Где, согласно легендам, жила древнегреческая богиня Кето?

  • В морской пучине

  • На Олимпе

  • В царстве Аида

  • В центре мира

2 / 10

Кто написал стихотворение «Мы с Тамарой ходим парой»?

  • Григорий Остер

  • Агния Барто

  • Самуил Маршак

  • Сергей Михалков

3 / 10

Какая из этих птиц относится к семейству совиных?

  • Киви

  • Оляпка

  • Поморник

  • Неясыть

4 / 10

Чьим сыном был великан Тифон?

  • Аида и Персефоны

  • Ареса и Афродиты

  • Тартара и Геи

  • Кроноса и Реи

5 / 10

Какое имя носила славянская богиня — воплощение весны и плодородия?

  • Кострома

  • Кашира

  • Вологда

  • Коломна

6 / 10

Кому принадлежит знаменитая фраза «Увидеть Париж и умереть»?

  • Ивану Бунину

  • Илье Ильфу

  • Илье Эренбургу

  • Зинаиде Гиппиус

7 / 10

Что представляла собой античная квадрига?

  • Таранное орудие

  • Колесницу

  • Военный отряд

  • Парусный корабль

8 / 10

В устье какой из перечисленных ниже рек водятся пресноводные дельфины?

  • Конго

  • Амазонка

  • Миссисипи

  • Хуанхэ

9 / 10

Что рыбаки Мальты рисуют на своих лодках?

  • Уши

  • Рот

  • Глаза

  • Зубы

10 / 10

Какое из перечисленных ниже млекопитающих большую часть своей жизни проводит во сне?

  • Сурок

  • Медведь

  • Еж

  • Барсук

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Развлечение Кругозор
