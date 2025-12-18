Тест на кругозор: вы точно отличаетесь умом и сообразительностью, если ответите на 10 из 10

Наша голова — та самая библиотека, которая всегда под рукой. А сколько в ней хранится знаний, мы порой и сами не догадываемся. Узнать это помогают наши тесты. Для них мы подбираем вопросы из самых разных сфер, но только так и можно проверить всю широту кругозора.
Вот и на этот раз вам предстоит не самая простая задача — собрать все накопленные годами знания и вспомнить то, что, возможно, давным-давно пылится на полках вашей памяти, и попробовать ответить на 10 самых разных вопросов. В этой игре лишних знаний не бывает.
Где, согласно легендам, жила древнегреческая богиня Кето?
В морской пучине
На Олимпе
В царстве Аида
В центре мира
Кто написал стихотворение «Мы с Тамарой ходим парой»?
Григорий Остер
Агния Барто
Самуил Маршак
Сергей Михалков
Какая из этих птиц относится к семейству совиных?
Киви
Оляпка
Поморник
Неясыть
Чьим сыном был великан Тифон?
Аида и Персефоны
Ареса и Афродиты
Тартара и Геи
Кроноса и Реи
Какое имя носила славянская богиня — воплощение весны и плодородия?
Кострома
Кашира
Вологда
Коломна
Кому принадлежит знаменитая фраза «Увидеть Париж и умереть»?
Ивану Бунину
Илье Ильфу
Илье Эренбургу
Зинаиде Гиппиус
Что представляла собой античная квадрига?
Таранное орудие
Колесницу
Военный отряд
Парусный корабль
В устье какой из перечисленных ниже рек водятся пресноводные дельфины?
Конго
Амазонка
Миссисипи
Хуанхэ
Что рыбаки Мальты рисуют на своих лодках?
Уши
Рот
Глаза
Зубы
Какое из перечисленных ниже млекопитающих большую часть своей жизни проводит во сне?
Сурок
Медведь
Еж
Барсук