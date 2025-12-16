В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для 2026 года. Публикуем цифры

Минимальные цифры утвердили приказом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы в 2026–2027 учебном году.

Согласно приказу, цифры выглядят так:

русский язык — 40 баллов;

математика профильного уровня — 40 баллов;

физика — 41 балл;

обществознание — 45 баллов;

история — 40 баллов;

информатика — 46 баллов;

иностранный язык — 40 баллов;

литература — 40 баллов;

биология — 40 баллов;

география — 40 баллов;

химия — 40 баллов.

Ранее мы рассказали, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2026 году. Подробнее — в материале.

Также мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.

В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Также увеличат бюджетные места по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям.