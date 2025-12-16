В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для 2026 года. Публикуем цифры

Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы в 2026–2027 учебном году.
Согласно приказу, цифры выглядят так:
русский язык — 40 баллов;
математика профильного уровня — 40 баллов;
физика — 41 балл;
обществознание — 45 баллов;
история — 40 баллов;
информатика — 46 баллов;
иностранный язык — 40 баллов;
литература — 40 баллов;
биология — 40 баллов;
география — 40 баллов;
химия — 40 баллов.
Ранее мы рассказали, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2026 году. Подробнее — в материале.
Также мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.
В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Также увеличат бюджетные места по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям.
Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.