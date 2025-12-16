НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для 2026 года. Публикуем цифры

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для 2026 года. Публикуем цифры

Без них поступить в университет не получится

163
Минимальные цифры утвердили приказом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМинимальные цифры утвердили приказом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минимальные цифры утвердили приказом

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы в 2026–2027 учебном году.

Согласно приказу, цифры выглядят так:

  • русский язык — 40 баллов;

  • математика профильного уровня — 40 баллов;

  • физика — 41 балл;

  • обществознание — 45 баллов;

  • история — 40 баллов;

  • информатика — 46 баллов;

  • иностранный язык — 40 баллов;

  • литература — 40 баллов;

  • биология — 40 баллов;

  • география — 40 баллов;

  • химия — 40 баллов.

Ранее мы рассказали, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2026 году. Подробнее — в материале.

Также мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.

В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Также увеличат бюджетные места по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям.

Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем