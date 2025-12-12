«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение

Сотни родителей готовы платить за альтернативное обучение для своих детей. А что вы скажете по этому поводу? Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

В России растет популярность семейного обучения. Наши коллеги из 72.RU поговорили с мамой школьника, которая перевела сына на семейное. Почему она решилась на это, какие плюсы увидела в такой форме образования — в ее колонке. Дальше от первого лица.

Что такое семейное обучение

Меня зовут Лена, и я мама подростка Артёма 13 лет. Когда ему было 9 лет, я приняла решение перевести его на семейное обучение. Прежде чем рассказать об этом, сделаю маленькое отступление. Многие путают семейное обучение с домашним, когда на дом к ребенку приходят учителя. Здесь никто ни к кому не приходит из школы. Тут имеется выбор: или ты ходишь в какую-то частную школу, или занимаешься дома с репетиторами, или в онлайн-школе. Аттестацию проходишь или самостоятельно, или прикрепившись к школе.

«Сын терял интерес к учебе»

Почему я решилась на перемены? В обычной школе сын постепенно терял интерес к учебе. Причины были очевидны. Это перегруженность второстепенными заданиями при поверхностном изучении основ, отсутствие индивидуального подхода. «Средние» дети словно растворялись в потоке. Вместе с этим — хроническая усталость от многочасового сидения в классе. Ну и педагог, которая срывалась не только на детей, но и на родителей. Директор был осведомлен, но он так и говорил, что «некому работать».

Сколько стоит семейное обучение?

Я искала альтернативу. Нашли ее в лице одной из частных школ. Для начала сходили с сыном на день открытых дверей, поговорили с педагогами, изучили программу. Оформили уведомление в департамент образования, заключили договор с данным учебным заведением. Школа взяла на себя аттестацию и методическую поддержку. Обучение в месяц стоит 15 тысяч рублей, в первый год платили 10 тысяч рублей.

Плюсы семейного обучения

Первые недели было непросто. Сын тосковал по одноклассникам, я переживала, что не справлюсь. Но постепенно вошли в ритм. Что изменилось за год? Появилась осознанность. Сейчас сын в 7-м классе. Он понимает, зачем изучает тему, а не просто «забывает после контрольной». Результаты аттестаций выросли. Вместо троек я вижу стабильные четверки и пятерки.

Исчезла хроническая усталость. У него стал крепче сон, появилась любознательность. Сын сам ищет дополнительную литературу по истории, географии. Это, кстати, его любимые предметы. Еще добавлю, что у него появилась ответственность. Теперь Артём планирует время и отчитывается за выполненные задания. Самое главное — исчезли утренние скандалы из‑за «не хочу в школу».

Почему именно это учебное заведение? Для меня ключевой стала программа. Эта школа делает акцент на фундаментальных знаниях, развитии логики и самостоятельного мышления. Подкупило и то, что в начальной школе они обучаются по усовершенствованной советской программе, а она, на минуту, будет сильнее современной.

Небольшие классы и обычные дневники

Другой положительный момент — классы небольшие (по 10–12 человек). Педагоги доступны для консультаций. В школу можно спокойно зайти, пообщаться с учителями. Уроков в день немного — 4–6 и не больше. Нет ничего лишнего. Периодически их возят на экскурсии в музеи, еще куда-либо. В той школе, где сын учился раньше, такого не было.

А еще не надо никакие медосмотры проходить, не надо электронные дневники вести, все домашние задания записываются в дневники обычные. Ни в каких приложениях не надо регистрироваться, включая «Сферум», «Макс» и так далее. Головная боль многих родителей и учителей.

«Поиск своего пути в образовании»

В заключение скажу, что я не жалею о решении. Сын учится с интересом, а я с удовольствием наблюдаю за его ростом. Семейное обучение стало не бегством от системы, а поиском своего пути в образовании. Конечно, это не универсальный рецепт. Но если вы чувствуете, что школа «гасит» любознательность вашего ребенка, возможно, стоит рассмотреть альтернативу.

Елена Турнаева