«Такого быть не должно»: мэр Ярославля запретил требовать от школьников носить бахилы

В Ярославле мэр запретил заставлять школьников носить бахилы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля запретил заставлять школьников носить бахилы в учебных учреждениях. Тему обсудили на общегородском совещании 9 декабря. Поводом стало обращение мамы одного из учеников школы № 28 в соцсетях о том, что детей заставляют еще у турникета надевать бахилы, чтобы пройти внутрь.

«Не пускают детей без бахил. Подскажите, с чем связано данное требование? Нет уборщиц? А где они? В поликлиниках не отказывают в приеме без бахил, а в школе отказывают и разворачивают детей домой (даже малышей начальной школы)», — пожаловалась женщина.

В мэрии Ярославля рассказали, что, по словам директора образовательного комплекса № 31, в состав которого входит школа № 28, до родителей и детей была доведена информация по ношению сменной обуви в здании комплекса.

«Учащимся, которые отказываются от ношения сменной обуви, предложено использование бахил. В здании комплекса детям бахилы выдаются дежурными учителями. Факт отказа в допуске детей в здания комплекса администрация не подтверждает. Сменная обувь не является обязательным требованием, но оно может быть установлено образовательным учреждением самостоятельно», — пояснила руководитель.

Ситуацию еще раз прокомментировала на общегородском совещании заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.

«У нас сейчас сократилось количество обслуживающего персонала. Но здесь информация искажена. Все дети должны носить сменную обувь. Тем детям, которые не приносят сменную обувь, выдаются бахилы», — пояснила она.

Мэр отреагировал на это объяснение резко.

«Никаких бахил! Такого быть не должно. Должны носить сменную обувь. Что касается технического персонала, давайте мы с вами сядем и все обсудим с департаментом образования», — высказался он.