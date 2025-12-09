НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,27
EUR 89,71
Экопроекты российских компаний
Новый порядок выбора мэра
«Умные решения»
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Льготные парковки для каршеринга
Хотят построить новый храм
Как сэкономить на Новый год
Образование «Такого быть не должно»: мэр Ярославля запретил требовать от школьников носить бахилы

«Такого быть не должно»: мэр Ярославля запретил требовать от школьников носить бахилы

Ситуацию обсудили на общегородском совещании

600
В Ярославле мэр запретил заставлять школьников носить бахилы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле мэр запретил заставлять школьников носить бахилы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле мэр запретил заставлять школьников носить бахилы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля запретил заставлять школьников носить бахилы в учебных учреждениях. Тему обсудили на общегородском совещании 9 декабря. Поводом стало обращение мамы одного из учеников школы № 28 в соцсетях о том, что детей заставляют еще у турникета надевать бахилы, чтобы пройти внутрь.

«Не пускают детей без бахил. Подскажите, с чем связано данное требование? Нет уборщиц? А где они? В поликлиниках не отказывают в приеме без бахил, а в школе отказывают и разворачивают детей домой (даже малышей начальной школы)», — пожаловалась женщина.

В мэрии Ярославля рассказали, что, по словам директора образовательного комплекса № 31, в состав которого входит школа № 28, до родителей и детей была доведена информация по ношению сменной обуви в здании комплекса.

«Учащимся, которые отказываются от ношения сменной обуви, предложено использование бахил. В здании комплекса детям бахилы выдаются дежурными учителями. Факт отказа в допуске детей в здания комплекса администрация не подтверждает. Сменная обувь не является обязательным требованием, но оно может быть установлено образовательным учреждением самостоятельно», — пояснила руководитель.

Ситуацию еще раз прокомментировала на общегородском совещании заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.

«У нас сейчас сократилось количество обслуживающего персонала. Но здесь информация искажена. Все дети должны носить сменную обувь. Тем детям, которые не приносят сменную обувь, выдаются бахилы», — пояснила она.

Мэр отреагировал на это объяснение резко.

«Никаких бахил! Такого быть не должно. Должны носить сменную обувь. Что касается технического персонала, давайте мы с вами сядем и все обсудим с департаментом образования», — высказался он.

Как считаете, что делать со школьниками, которые не носят сменку

Ничего, пусть ходят в уличной обуви
Не пускать в школу
Выдавать бахилы
Проводить постоянные беседы
У меня особое мнение. Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бахилы Школа Мэр Ярославля Артем Молчанов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
уборщиц меньше стало? так может не надо было объединять школы???
Гость
59 минут
Оптимизировали. Уборщиц посокращали, площади для уборки увеличили, может и в магазины еще бахилы приносить свои? в 1980-е годы школьники дежурили, класс мыли и окна мыли в субботник, никто не умер, приучали к труду. Почему сейчас запрещено детей к уборке класса привлекать?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление