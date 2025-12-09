НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Даже школьник справится — а вы чем хуже? Сложный тест по русскому языку

Даже школьник справится — а вы чем хуже? Сложный тест по русскому языку

Спорим, вы не наберете десятку

Если вы давно не повторяли правила, готовьтесь схватить двояк

Взрослые, приготовьтесь! Ваш диплом, ваша работа — всё это мелочь, если вы не сможете отличить «-ться» от «-тся», правильно написать «жи» и «ши». Ведь ваш мозг, забитый рабочими задачами и взрослыми проблемами, уже давно отложил на самую верхнюю полку ваши знания из первого класса. Поверьте, что вы многое забыли. Так что попробуйте пройти тест сами, а потом вместе с вашим ребенком — у него, так может получиться, результат будет намного лучше, чем у вас. Проверим знания?

Тест на знание русского языка
1 / 10

Разомнемся. В каком слове пропущен мягкий знак?

  • Внуч…ка

  • Капел…ка

  • Муч…ное

2 / 10

Выберите правильный вариант.

  • Мощенные улицы

  • Мощеные улицы

3 / 10

В каком слове ударение стоит неверно?

  • Облегчи́ть

  • Углуби́ть

  • Обеспе́чение

  • Ква́ртал

4 / 10

В каком слове букв меньше, чем звуков?

  • Тёлка

  • Плётка

  • Ёлка

5 / 10

У какого звука вы не обнаружите твердую пару?

  • [й’]

  • [т’]

  • [б’]

6 / 10

Вставьте в предложение пропущенное слово: «Судя по карте, глубины в тех местах были невелики — не больше (…) метров».

  • Пятьсот

  • Пятиста

  • Пятисот

  • Пятистам

7 / 10

Найдите среди перечисленных слов глагол первого спряжения.

  • Лепить

  • Петь

  • Клеить

  • Обеспечить

8 / 10

Найдите глагол в неправильной форме.

  • Клади

  • Положи

  • Ложи

  • Ложись

9 / 10

Найдите словосочетание с ошибкой.

  • Мелкая изморось

  • Кружевная изморозь

  • Сосны росли вперемешку с дубами

  • Ингредиенты салата вперемешку

10 / 10

Определите способ образования слова «подбородок».

  • Суффиксальный

  • Сложение

  • Переход из одной части речи в другую

  • Приставочный

  • Приставочно-суффиксальный

  • Бессуффиксальный

