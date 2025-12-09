Даже школьник справится — а вы чем хуже? Сложный тест по русскому языку

Взрослые, приготовьтесь! Ваш диплом, ваша работа — всё это мелочь, если вы не сможете отличить «-ться» от «-тся», правильно написать «жи» и «ши». Ведь ваш мозг, забитый рабочими задачами и взрослыми проблемами, уже давно отложил на самую верхнюю полку ваши знания из первого класса. Поверьте, что вы многое забыли. Так что попробуйте пройти тест сами, а потом вместе с вашим ребенком — у него, так может получиться, результат будет намного лучше, чем у вас. Проверим знания?
Разомнемся. В каком слове пропущен мягкий знак?
Внуч…ка
Капел…ка
Муч…ное
Выберите правильный вариант.
Мощенные улицы
Мощеные улицы
В каком слове ударение стоит неверно?
Облегчи́ть
Углуби́ть
Обеспе́чение
Ква́ртал
В каком слове букв меньше, чем звуков?
Тёлка
Плётка
Ёлка
У какого звука вы не обнаружите твердую пару?
[й’]
[т’]
[б’]
Вставьте в предложение пропущенное слово: «Судя по карте, глубины в тех местах были невелики — не больше (…) метров».
Пятьсот
Пятиста
Пятисот
Пятистам
Найдите среди перечисленных слов глагол первого спряжения.
Лепить
Петь
Клеить
Обеспечить
Найдите глагол в неправильной форме.
Клади
Положи
Ложи
Ложись
Найдите словосочетание с ошибкой.
Мелкая изморось
Кружевная изморозь
Сосны росли вперемешку с дубами
Ингредиенты салата вперемешку
Определите способ образования слова «подбородок».
Суффиксальный
Сложение
Переход из одной части речи в другую
Приставочный
Приставочно-суффиксальный
Бессуффиксальный