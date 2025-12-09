Даже школьник справится — а вы чем хуже? Сложный тест по русскому языку

Взрослые, приготовьтесь! Ваш диплом, ваша работа — всё это мелочь, если вы не сможете отличить «-ться» от «-тся», правильно написать «жи» и «ши». Ведь ваш мозг, забитый рабочими задачами и взрослыми проблемами, уже давно отложил на самую верхнюю полку ваши знания из первого класса. Поверьте, что вы многое забыли. Так что попробуйте пройти тест сами, а потом вместе с вашим ребенком — у него, так может получиться, результат будет намного лучше, чем у вас. Проверим знания?