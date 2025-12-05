НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Минпросвещения назвало важные даты для выпускников: когда им придется сдавать ЕГЭ в 2026 году

Публикуем расписание экзаменов

Минпросвещения назвало важные даты для выпускников: когда им придется сдавать ЕГЭ в 2026 году

Публикуем расписание экзаменов

97
Основной период сдачи продлится около трех недель

Основной период сдачи продлится около трех недель

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. Это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

1 июня выпускники начнут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Затем последуют:

  • 4 июня — ЕГЭ по русскому языку;

  • 8 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней;

  • 11 июня — ЕГЭ по обществознанию и физике;

  • 15 июня — ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть);

  • 18 и 19 июня — устная часть иностранных языков и информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля все выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Согласно постановлению, ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее мы рассказали, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2026 году. Подробнее — в материале.

Также мы писали, что абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом — здесь.

