Минпросвещения назвало важные даты для выпускников: когда им придется сдавать ЕГЭ в 2026 году

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. Это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.
1 июня выпускники начнут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Затем последуют:
4 июня — ЕГЭ по русскому языку;
8 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней;
11 июня — ЕГЭ по обществознанию и физике;
15 июня — ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть);
18 и 19 июня — устная часть иностранных языков и информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля все выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
Согласно постановлению, ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.
