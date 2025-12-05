Минпросвещения назвало важные даты для выпускников: когда им придется сдавать ЕГЭ в 2026 году

Основной период сдачи продлится около трех недель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году начнется с 1 июня. Это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

1 июня выпускники начнут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Затем последуют:

4 июня — ЕГЭ по русскому языку;

8 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней;

11 июня — ЕГЭ по обществознанию и физике;

15 июня — ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть);

18 и 19 июня — устная часть иностранных языков и информатика.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля все выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Согласно постановлению, ЕГЭ по всем предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

