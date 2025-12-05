Еще больше уроков? В Госдуме заговорили о появлении новой дисциплины в школах

Этот предмет изучали в СССР Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В российские школы необходимо вернуть предмет «логика». Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, эти знания помогли бы детям в изучении других дисциплин.

Логика — наука о законах и формах мышления, познания мира, способах построения суждений, доказательств и опровержений.

«Это должен быть обязательный предмет, а не факультатив. Так раньше и было в школах. Учебники по логике у нас есть, они вполне актуальны. Это один из важнейших предметов для школьников», — сказал Вассерман.

По его словам, отмена логики подразумевала получение большего времени на другие дисциплины, но именно она облегчает изучение любого предмета.

«По личному опыту могу сказать, что владение логикой позволяет лучше понимать всё и всех, с кем сталкиваешься. Если логикой владеешь слабо, тогда испытываешь на каждом шагу проблемы», — подчеркнул депутат в беседе с НСН.

Первым о возвращении логики заговорил общественный деятель Марк Давыдов на круглом столе в Госдуме, посвященном воспитанию молодежи. Он напомнил, что этот предмет изучали в школах и в дореволюционной России, и в СССР.

С аналогичной инициативой выступала депутат Госдумы Яна Лантратова. Она заявляла, что это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения.

Инициативы о новых предметах в школе появляются постоянно. Например, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести уроки киберспорта и теорию решения изобретательских задач в учебную программу российских школьников. По его мнению, это помогло бы детям находить нестандартное решение проблем минимальными усилиями.