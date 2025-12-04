НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование Двоих школьников удалили с итогового сочинения в Ярославле. Что они сделали

Двоих школьников удалили с итогового сочинения в Ярославле. Что они сделали

И как теперь ребята смогут получить допуск к экзаменам

В Ярославле двоих школьников удалили с итогового сочинения из-за телефонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле двоих школьников удалили с итогового сочинения из-за телефонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле двоих школьников удалили с итогового сочинения из-за телефонов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с итогового сочинения, которое писали одиннадцатиклассники 3 декабря, удалили двоих школьников. Как сообщили 76.RU в областном Министерстве образования, старшеклассники пронесли на экзамен телефоны.

Сочинение писали 5570 обучающихся Ярославской области.

Итоговое сочинение, или изложение, для выпускников 11 классов является одним из условий допуска к экзаменам. Во время написания участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Работы оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Результаты будут известны не позднее 17 декабря.

Что будет, если школьник не сдаст итоговое сочинение

Школьники, которые получили «незачет» или не явились на итоговое сочинение (изложение), не завершили его написание по уважительным причинам, а также удаленные за нарушения (за исключением лиц, принимавших участие в итоговом сочинении по своему желанию), получат вторую попытку. Они смогут написать работу в дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Итоговое сочинение ЕГЭ Школа
