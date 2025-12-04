Двоих школьников удалили с итогового сочинения в Ярославле. Что они сделали

В Ярославле двоих школьников удалили с итогового сочинения из-за телефонов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с итогового сочинения, которое писали одиннадцатиклассники 3 декабря, удалили двоих школьников. Как сообщили 76.RU в областном Министерстве образования, старшеклассники пронесли на экзамен телефоны.

Сочинение писали 5570 обучающихся Ярославской области.

Итоговое сочинение, или изложение, для выпускников 11 классов является одним из условий допуска к экзаменам. Во время написания участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и (или) толковые словари. Работы оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Результаты будут известны не позднее 17 декабря.

