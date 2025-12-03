Ярославские школьники сдали итоговое сочинение: на какие темы писали

Выпускники ярославских школ 3 декабря написали итоговое сочинение и итоговое изложение. Экзамен сдавали около 5,5 тысяч человек.

«Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Ребята с ограниченными возможностями здоровья пишут изложение».

На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут, для изложения — время больше на 1,5 часа.

У каждого региона свой набор тем. Ярославским выпускникам достались следующие:

«Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»;

«Семья, общество, Отечество в жизни человека»;

«Природа и культура в жизни человека»;

«Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?»;

«Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?»;

«Что в семье самое главное?»;

«Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?»;

«В. М. Шукшин писал: „Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог“. Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?»;

«Зачем современному языку устаревшие слова?».

Работы оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Результаты будут известны не позднее 17 декабря.

Ребята, получившие «незачет» или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам, а также удаленные за нарушения (за исключением лиц, принимавших участие в итоговом сочинении по своему желанию), повторно попытаться написать работу в дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.