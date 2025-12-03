НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Новое кладбище
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Образование Ярославские школьники сдали итоговое сочинение: на какие темы писали

Ярославские школьники сдали итоговое сочинение: на какие темы писали

Подробности рассказали в Минобре

181
Школьники написали итоговое сочинение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШкольники написали итоговое сочинение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Школьники написали итоговое сочинение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выпускники ярославских школ 3 декабря написали итоговое сочинение и итоговое изложение. Экзамен сдавали около 5,5 тысяч человек.

«Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Ребята с ограниченными возможностями здоровья пишут изложение».

На написание итогового сочинения отводилось 3 часа 55 минут, для изложения — время больше на 1,5 часа.

У каждого региона свой набор тем. Ярославским выпускникам достались следующие:

  • «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека»;

  • «Семья, общество, Отечество в жизни человека»;

  • «Природа и культура в жизни человека»;

  • «Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?»;

  • «Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?»;

  • «Что в семье самое главное?»;

  • «Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?»;

  • «В. М. Шукшин писал: „Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог“. Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?»;

  • «Зачем современному языку устаревшие слова?».

Работы оцениваются по системе «зачет» или «незачет». Результаты будут известны не позднее 17 декабря.

Ребята, получившие «незачет» или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение), не завершившие его написание по уважительным причинам, а также удаленные за нарушения (за исключением лиц, принимавших участие в итоговом сочинении по своему желанию), повторно попытаться написать работу в дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Итоговое сочинение Темы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Какое еще сочинение в декабре ау
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление