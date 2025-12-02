Учить некому? Почему из школ бегут педагоги и кто в этом виноват

Педагоги часто вынуждены работать на несколько ставок Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«Школьная система не дает возможности работать учителем. Мы надзиратели, контролеры, секретари, медиаторы, охранники, аниматоры, методисты, но только не учителя. В конце концов я просто выгорела и уволилась», — говорит 29-летняя Елена (имя изменено). Елена проработала в одном из омских лицеев три года. За это время полностью разочаровалась в государственной системе образования и перешла в частную школу. Признаётся, что теперь наконец-то живет спокойно и учит детей, а не занимается бесконечными отчетами. При этом получает достойную зарплату. Таких, как Елена, в России немало. Кто-то предпочитает репетиторство или частные школы, а кто-то вообще уходит из образования. Страна теряет педагогов, и это серьезная проблема. Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер разобралась в ситуации и выяснила, кто виноват. Масштаб проблемы Как писали наши коллеги из «Фонтанки», в 2024 году в России наблюдался серьезный дефицит педагогических кадров. Сильнее всего школы нуждались в учителях начальных классов. На этой должности работало 313 868 человек, требовалось — 414 471 . Наблюдалась также нехватка преподавателей русского и иностранных языков, математики, других предметов. Проблема охватывает все школьные дисциплины.

Кроме того, существует недостаток молодых специалистов. На начало 2024–2025 учебного года в школах России работал 1 047 220 учителей. Большая часть из них — люди в возрасте от 50 до 54 лет.

«Основная причина увольнения педагогов — расторжение трудового договора по инициативе работника в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, со сменой места жительства, с семейными обстоятельствами, со сменой места работы», — говорят в Минобре. Выпускники педагогического вуза работать по специальности идут неохотно. В прошлом году в школы трудоустроилось лишь 55 % от общего числа молодых специалистов. До этого показатели были не многим лучше. Средний возраст учителей в регионе с 2020-го увеличился с 46 до 47 лет. По официальным данным, доля закрепившейся в школах молодежи с педагогическим стажем до трех лет составляет 79%. Но, как объясняет Елена, многие уходят как раз через три года: в это время заканчивается выплата двойного оклада. В министерстве образования уверяют — острого дефицита преподавателей нет. Правда, это не говорит о том, что люди с радостью устраиваются в общеобразовательные организации. Избежать критической нехватки кадров получается с помощью тех, кто уже трудится в школах. В среднем каждый учитель работает на 1,8 ставки. Это 32,4 часа на проведение уроков. Время, потраченное на подготовку к занятиям, проверку тетрадей и другие дополнительные обязанности, не учитывается. Как говорит депутат Госдумы Олег Смолин, если бы все педагоги брали нормальную нагрузку, общий дефицит учителей в России составил бы 250 тысяч человек.

Если верить исследованию, которое провел Центр непрерывного образования Российской Академии Народного Хозяйства при президенте РФ, то при нормальной нагрузке в стране не хватало бы 250 тысяч учителей. Олег Смолин депутат Госдумы

Почему современные студенты не хотят быть учителями? 21-летний репетитор Карина рассказала, что в этом году окончила университет, но решила не устраиваться в школу. Причина простая — там нет перспектив: ни зарплаты, ни нормальных условий труда, ни человеческого отношения со стороны общества. Педагоги сталкиваются с постоянным социальным давлением и часто оказываются незащищенными.

«Я бы с радостью пошла в школу, но не могу себе этого позволить. По крайней мере, до тех пор, пока ситуация в образовании не изменится. Нагрузка огромная, а зарплата оставляет желать лучшего. Молодым хочется заработать хотя бы на то, чтобы поесть, одеться, снять квартиру и в дальнейшем взять ипотеку. Это самое необходимое, чтобы завести ребенка. Не хочется думать, что тебя могут выгнать в любой момент, потому что не будет возможности заплатить за аренду жилья. Стать учителем — это реально роскошь». Как объясняет председатель профсоюза «Учитель» и педагог с 17-летним стажем Дмитрий Казаков, молодежь не стремится идти в школы по тем же причинам, по которым более опытные преподаватели принимают решение уволиться.

В большинстве регионов ставка педагога оценивается меньше, чем МРОТ. Дмитрий Казаков председатель профсоюза «Учитель». Преподает историю и обществознание в Москве

Люди не готовы трудиться сутками за небольшие деньги и оставлять здоровье на работе. К тому же, все видят, как часто реформируют систему образования. Сначала вводят новые уроки, затем их отменяют, меняют количество часов, переписывают программы. Учить в таких условиях сложно. «Чтобы что-то получать, педагог берет большую нагрузку. У кого-то 36 уроков в неделю, у кого-то — 50. Есть большое давление со стороны администрации, министерств. Постоянные изменения, реформы. Нужно приспосабливаться. Огромная воспитательная работа спустилась на классных руководителей. Не по силам поднять это количество конкурсов, мероприятий, акций». Как проблемы с учителями влияют на образование?

Из-за большой нагрузки у педагогов нет возможности полноценно готовить выпускников к экзаменам. Проблемы возникают и с обучением детей, которым до ЕГЭ и ОГЭ еще далеко. Они не всегда успешно осваивают программу. В итоге родители школьников всё чаще обращаются к репетиторам. В августе 2025-го значительно вырос спрос на таких специалистов. «Положение учителя не способствует тому, чтобы они могли давать качественное образование. Они ведут по 38 уроков в неделю. Так работать невозможно. Тебе уже не до творчества, надо просто дожить до воскресенья. Безумная нагрузка. Добавьте воспитательную работу, заполнение бумаг. Когда готовиться к урокам?» — возмущается депутат Госдумы Олег Смолин. По словам политика, нехватка кадров в образовании способствует усилению социального неравенства. Ученики сельских школ, где педагогов мало, не могут так же хорошо готовиться к экзаменам, как дети из крупных городов. Финансовые возможности родителей тоже часто ограничены. Не все могут позволить себе оплату дорогого репетитора или учебных курсов. «Вопреки общему мнению, ЕГЭ отсекает многих ребят от высшего образования, потому что в селе острый дефицит учителей. Стремление к образованию есть, а возможность получить его появляется далеко не всегда, потому что реальный дефицит учителей по стране совсем не такой, как нам говорят наши коллеги из правительства ». Почему учителя уходят?

«У меня особо не было никаких ожиданий, поэтому глобально разочароваться я не успела в начале пути. Сама из семьи педагогов. Знала, что работа тяжелая, зарплата маленькая, а нагрузка всегда большая. Готовила себя. В государственных школах много „тонких мест“, которые превращают работу в ад: давящее и слишком требовательное руководство, конфликтные родители, проблемные дети, социальное давление», — рассказывает Елена. Несмотря на все трудности, оставалась в лицее, потому что любила учить детей и считала это призванием. Последней каплей для нее стала потеря смысла в преподавательской деятельности. Среди кипы бумаг, дополнительных мероприятий, конкурсов, на которые педагогов порой практически заставляют идти, найти время и силы на выполнение непосредственной задачи учителя — проведение уроков и общение с детьми — сложно.

Я потонула в океане бумажной работы и решении бесконечных проблем со сложными детьми, а там, где я могла быть полезна, меня заменили репетитором. Елена уволилась из государственной школы после трех лет работы

«В один момент я увидела объективную картину: вот несколько классов, которые я учу. В них часть детей „потерянные“ — не ходят в школу совсем или постоянно прогуливают, родители разводят руками, учитель тоже бессилен. В обществе есть модель „учитель должен заинтересовать“, но так говорят люди, которые никогда не работали с детьми. Есть ребята, которые учатся как могут, не доставляют проблем, и дети, которые думают о будущем, осознанно учатся и готовятся к экзаменам. Самая большая боль в том, что ресурсов на последние две группы не остается».

Зарплата, по словам Елены, тоже не добавляла мотивации для работы. По данным Минобразования, учителя в регионе получают в среднем 55 512 рублей в месяц с учетом выплат из федерального бюджета за классное руководство. Для сравнения: средняя зарплата по Омской области в августе, как сообщает Росстат, составила 67 779 рублей (более свежие данные не опубликованы). «Для педагогов есть нормативная ставка — 18 уроков в неделю. Такое количество занятий можно качественно подготовить, интересно провести, проверить письменные работы, дать обратную связь. Но стоить 18 уроков в неделю будут около 20 000 рублей в месяц. Я не знаю никого из моих коллег, кто работал бы на одну ставку. Как правило, учителя работают на 1,5–2 ставки и получают доплаты за классное руководство, кружки, внеурочную деятельность. В хороших школах есть премии за конкурсы, олимпиады и т. д. Так можно насобирать на более-менее приличную зарплату. Но жизнь превращается в выживание». Нередко проблем педагогам добавляет и общение с родителями. Как корреспонденту NGS55.RU рассказывала учительница русского языка, многие уверены, что школа должна и учить, и воспитывать ребенка, а еще следить за его поведением. Любое нарушение дисциплины — исключительно проблема преподавателя. Не все считают нужным поговорить с собственными детьми и объяснить, как поступать не стоит. «Мы обязаны всем, а вот прав и рычагов давления не осталось. Как воспитывать детей, если их не напугаешь ни замечанием в дневник, ни докладной на имя директора? Они знают, что никто не может их отчислить, пока они не получат аттестат об окончании девяти классов. Отсюда вседозволенность. Как только просишь родителей посодействовать, отвечают, что поддерживать дисциплину — наша обязанность». Труд, который не уважают в обществе и плохо оплачивают, энтузиазма не вызывает. В таких условиях не спасает ни длинный летний отпуск, ни мысли о призвании. Учителя устают, выгорают и идут писать заявление на увольнение. А те, кто остаются, вынуждены работать за двоих, а иногда и за троих. Как власти поддерживают учителей?

Проблемы в сфере образования очевидны. О них говорят постоянно и пытаются их решать как на региональном, так и на федеральном уровне. Чтобы избежать острой нехватки кадров, в школах создаются психолого-педагогические классы. Их выпускники по задумке властей должны поступать в педуниверситеты и позже работать по специальности. В ОмГПУ студентов нередко набирают по целевой квоте с обязательной отработкой после выпуска. Подобные меры принимают и в других регионах. В стране действует несколько программ финансовой поддержки педагогов: единовременные выплаты и прибавки к окладу молодым специалистам, доплаты за высокую квалификацию, «Земский учитель». А вот вопрос повышения учительского оклада обещают рассмотреть только в 2027 году — власти планируют изменить систему оплаты труда всех бюджетников.

Результаты программы «Земский учитель» в регионе Узнать «Земский учитель» — программа, направленная на привлечение педагогов в села и маленькие города. В ней могут принять участие преподаватели в возрасте до 50 лет. Они получают единовременную выплату в 1 миллион рублей и обязуются отработать в выбранной школе минимум пять лет. В период с 2020-го по 2025-й в рамках этой программы на территории Омской области трудоустроились 57 человек. Пять лет по состоянию на 1 сентября 2025 года отработали девять из них. Пять педагогов остались в школах, оставшиеся четыре расторгли договоры.

Как говорят в региональном министерстве образования, трудности с педагогическими кадрами связаны с изменениями в приоритетах людей, а также неравными финансовыми возможностями регионов . Современные соискатели идут к тому работодателю, который предлагает лучшие условия. Обычной школе тяжело конкурировать с частной, а бедным областям — с богатыми. «Массовый отток кадров, как системный процесс, в сфере образования для Омской области не характерен. Вместе с тем эта сфера одна из первых в стране столкнулась с проблемой нехватки кадров в новых социально-экономических условиях современного этапа развития России. Рынок трудовых ресурсов стал средой конкуренции, в рамках которой всё большее значение приобретают место работы, престиж профессии, зарплата и соцпакет, предлагаемые работодателями». Кто виноват и как переломить ситуацию?

Власти меняют школьную программу, корректируют экзамены, придумывают всевозможные реформы и принимают точечные меры по поддержке учителей, но главную проблему образования не решают. Профессию педагога должны уважать в обществе, а без достойной оплаты труда в наше время это невозможно. Из-за нехватки кадров учителя вынуждены брать огромную нагрузку за небольшие деньги. А до тех пор, пока зарплаты остаются низкими, новые сотрудники в школу приходят неохотно. Это замкнутый круг. Педагогам нужно на что-то жить, а еще нужно отдыхать. До тех пор, пока они сутками сидят в школе, ведут уроки, дополнительные занятия, проверяют тетради и заполняют отчеты, получая зарплату ниже средней по региону, кардинально ситуация не изменится.

Учитель должен получать нормальную зарплату за 18 уроков в неделю. Дмитрий Казаков председатель профсоюза «Учитель». Преподает историю и обществознание в Москве

Важно повышать заработок учителей не за счет увеличения нагрузки, как это делается сейчас. Расти должен оклад за базовую ставку в 18 часов. «Учитель должен получать нормальную зарплату за 18 уроков в неделю. Это нагрузка, при которой остается время на развитие и анализ того, что ты делаешь. А надбавки всякие, это, конечно, хорошо, но это не решает проблему совершенно». Еще один фактор, который позволит привлечь педагогов в государственные школы, — снижение бюрократической нагрузки и уменьшение контроля со стороны чиновников. «Учитель — это творческая профессия, и не может здесь быть каких-то очень строгих и единых правил, как вести уроки. Школа должна стать достаточно независимой, чтобы педагоги себя чувствовали серьезными людьми, а не подопечными министерства просвещения и других ведомств, на которых проводятся опыты и реализуются иногда совершенно странные реформы. Дайте учителю учить, дайте нормальную зарплату, педагогические свободы, остановите бюрократизацию школы. При нормальных условиях труда и нормальной зарплате люди в школу пойдут».

За последнее время средняя зарплата в стране поднялась значительно, но заработная плата в бюджетной сфере практически не росла. Олег Смолин депутат Госдумы

Депутат Олег Смолин уверен — решить проблему дефицита педагогических кадров, а значит, и снизить нагрузку на учителей можно только с помощью федерального финансирования образования. Деньги на эти цели нужно найти. «Никакого другого варианта, кроме дополнительного вложения денег в основном из федерального бюджета, я не вижу. Правительство обязано найти деньги на эти цели, иначе кадровый кризис в образовании и других бюджетных сферах будет нарастать. За последнее время средняя зарплата в стране поднялась значительно, но заработная плата в бюджетной сфере практически не росла. Разрыв в оплате труда увеличился, и это не может не сказаться на качестве образования и в целом на формировании человеческого потенциала». «У меня появилась возможность жить и работать»

