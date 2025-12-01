НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле больше 100 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Ярославле больше 100 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Публикуем официальные данные

412
В Ярославле закрыли на карантин больше 100 классов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле закрыли на карантин больше 100 классов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле закрыли на карантин больше 100 классов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле закрыли на карантин 108 классов и 11 групп в детских садах. Такие данные на 1 декабря привели в мэрии города.

«Целиком закрытых школ и детских садов нет», — уточнили в мэрии Ярославля.

По данным регионального Роспотребнадзора, в начале ноября в Ярославской области показатели были ниже пороговых значений, несмотря на осенний период заболеваемости. С 3 по 9 ноября гриппом и ОРВИ заболели 430 на 100 тысяч человек. При этом больше половины из них — дети до 17 лет.

За этот же период COVID-19 зарегистрировали у 75 жителей региона.

Более актуальных данных по заболевшим в ведомстве не приводили, однако там уточнили, что специалисты продолжают мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ярославской области.

«Чтобы снизить риск заболеваемости, рекомендуем соблюдать простые меры профилактики ОРВИ. Не занимайтесь самолечением и будьте здоровы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ

  • После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики;

  • не забывайте обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты антисептиком;

  • чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений;

  • врачи напоминают, что вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий;

  • при наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Ранее диетолог из Ярославля рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет, чтобы не разболеться во время холодов.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
21 минута
А в Тутаеве больные учителя продолжают вести уроки ибо "надо" и никак нельзя на больничный. Впереди же куча мероприятий, отчётов... Как так то? Пожалейте учителей, отправляйте на больничный глядишь и дети болеть начнут меньше. Карантины у нас не в моде уже давно
