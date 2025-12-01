В Ярославле больше 100 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Ярославле закрыли на карантин больше 100 классов

В Ярославле закрыли на карантин 108 классов и 11 групп в детских садах. Такие данные на 1 декабря привели в мэрии города.

«Целиком закрытых школ и детских садов нет», — уточнили в мэрии Ярославля.

По данным регионального Роспотребнадзора, в начале ноября в Ярославской области показатели были ниже пороговых значений, несмотря на осенний период заболеваемости. С 3 по 9 ноября гриппом и ОРВИ заболели 430 на 100 тысяч человек. При этом больше половины из них — дети до 17 лет.

За этот же период COVID-19 зарегистрировали у 75 жителей региона.

Более актуальных данных по заболевшим в ведомстве не приводили, однако там уточнили, что специалисты продолжают мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ярославской области.

«Чтобы снизить риск заболеваемости, рекомендуем соблюдать простые меры профилактики ОРВИ. Не занимайтесь самолечением и будьте здоровы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Меры профилактики гриппа и ОРВИ

После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики;



не забывайте обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты антисептиком;



чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений;



врачи напоминают, что вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий;



при наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

