В Ярославле больше 100 классов закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Ярославле закрыли на карантин 108 классов и 11 групп в детских садах. Такие данные на 1 декабря привели в мэрии города.
«Целиком закрытых школ и детских садов нет», — уточнили в мэрии Ярославля.
По данным регионального Роспотребнадзора, в начале ноября в Ярославской области показатели были ниже пороговых значений, несмотря на осенний период заболеваемости. С 3 по 9 ноября гриппом и ОРВИ заболели 430 на 100 тысяч человек. При этом больше половины из них — дети до 17 лет.
За этот же период COVID-19 зарегистрировали у 75 жителей региона.
Более актуальных данных по заболевшим в ведомстве не приводили, однако там уточнили, что специалисты продолжают мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ярославской области.
«Чтобы снизить риск заболеваемости, рекомендуем соблюдать простые меры профилактики ОРВИ. Не занимайтесь самолечением и будьте здоровы», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ
После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики;
не забывайте обрабатывать телефоны, планшеты и другие гаджеты антисептиком;
чаще проводите влажные уборки дома и проветривание помещений;
врачи напоминают, что вакцинация — надежная защита от инфекций и их последствий;
при наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.
Ранее диетолог из Ярославля рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет, чтобы не разболеться во время холодов.